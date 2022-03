I AKSJON: Ukrainske soldater graver en skyttergrav utenfor Mykolajiv, dagen etter et russisk rakettangrep. Ettersom de russiske styrkene ikke har klart å overta byen med fotsoldater, har de satt i gang med daglige angrep fra luften.

Militærekspert: − Blir ikke overrasket hvis russerne ønsker våpenhvile

Det tar vanligvis flere måneder å planlegge en invasjon av et så stort land som Ukraina, sier militærrådgiver Per Erik Solli. Han blir ikke overrasket hvis Russland ønsker våpenhvile for å samle krefter.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Ifølge Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole, er krigen vi nå ser i Ukraina en såkalt stillingskrig, som vil si at hærene har gravd seg ned overfor hverandre, og ikke klarer å drive motstanderen ut fra der de står.

– Russerne kommer ikke noe lenger før de eventuelt velger å gruslegge de ukrainske byene kvartal etter kvartal, sier Heier til VG.

Strategisk viktig

Hovedstaden Kyiv er ifølge Heier, Russlands viktigste strategiske mål, og han synes det er overraskende at de ikke har klart å lamme det politiske og militære ledelsesapparatet i byen.

– Den politiske og militære styringen kommer fra Kyiv, det er de som samordner den nasjonale forsvarskampen. Russerne har missiler, men de har ikke brukt dem mot de viktigste målene i hovedstaden. At de ikke prøver å stanse kommando- og kontrollsystemene med missiler, skjønner jeg ikke, sier han.

Ifølge Heier har den russiske presidenten Vladimir Putin reklamert for svært avansert forsvarsmateriell, som monstertorpedoer og hypersoniske missiler, noe som er typisk for autoritære ledere, påpeker han.

– Men bak dette glansbildet synes det å være et hult skall. Han prøver å skremme Vesten, sier han.

KREVER PLANLEGGING: Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole. Heier tror det er lite sannsynlig at Kyiv vil falle.

Heier tror det er lite sannsynlig at Kyiv vil falle, fordi dette krever mer planlegging og flere soldater og missiler enn det Russland vil bruke.

– For Ukraina er det viktig at Kyiv ikke inntas og at presidenten ikke blir drept. Det vil være et hardt slag for den ukrainske forsvarsviljen og evnen til å samordne det landsomfattende forsvaret. President Volodymyr Zelenskyj har skapt enorm nasjonal selvforsvarsvilje.

Et annet viktig mål for russerne er å lamme kommando- og kontrollapparat, det vil si telefon-, radio- og internettforbindelse. Dette ville rammet den politiske og militære styringen, dermed hadde det vært enklere å bryte opp ukrainske styrker, ifølge Heier.

– Russerne ville gjerne gjort det, men jeg tror ikke de har nødvendig kompetanse. De må de ha nøyaktige kartreferanser og måldata for hvor de ulike lagene av sambandssystemer ligger og missiler med nødvendig presisjon. I tillegg må det koordineres og verifiseres med sensorer og etterretningsenheter på bakken og i luften, sier han.

BESKYTTER SEG: En ukrainsk soldat i en skyttergrav i Mykolajiv, sør i Ukraina, 19. mars. Med sin beliggenhet ved Svartehavet er den tett befolkede havnebyen strategisk viktig.

Klarer å forsvare seg

Militærrådgiver Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sier til VG at det er liten fremgang i krigen.

– Det er vanskelig å si hvorfor russerne ikke tar de avanserte kampflyene mer i bruk, men for lite trening kan være en faktor. I forhold til antall fly og helikopter russerne har, blir de lite brukt, sier Solli.

Han sier at russerne fortsetter å skyte ballistiske og langtrekkende missiler på en sporadisk måte, både mot sivile og militære mål, og at det ikke virker som de har en gjennomtenkt militær plan bak det.

– Ukrainerne klarer fortsatt å forsvare seg. Man ser ingen indikasjoner på at det vil komme store angrep fra russisk side de neste dagene.

– Har ikke kapasitet

Lørdag pågår det imidlertid harde gatekamper i den viktige havnebyen Mariupol sør-øst i Ukraina. Store deler av byen er lagt i ruiner, og innbyggerne lider. Dersom russerne får kontroll over byen vil de kunne opprette en såkalt landbro mellom Krim-halvøya og de russiske utbryterregionene i Donetsk og Luhansk.

– Det er mye bombing rundt omkring, men det ser ut til å være mest i Mariupol. I Kharkiv foregår det kamper på fjerde uken, men byen har fortsatt ikke falt selv om den bare ligger 40 kilometer unna grensen til Russland. Det sier mye om hvor vanskelig det er for militære styrker å innta byer, sier Heier.

Lviv, den største byen vest i Ukraina, er ikke forsøkt tatt, og Heier peker på at dette antakelig ikke er en del av de russiske målene.

– Russerne har dessuten ikke kapasitet til å ta Lviv. De sender av gårde missiler for å ødelegge forsynings- og logistikkpunkter, men det har ingen militær betydning når angrepene ikke følges opp med russiske soldater på bakken. Hensikten med disse missilangrepene er nok å skremme Vesten mot å sende flere forsyninger.

– Trenger hvile

Tirsdag viste satellittbilder skip som nærmet seg kysten ved Odesa. Det britiske nettstedet Naval News meldte at fartøyene kom fra den russiske flåten, og at den besto av tre grupper på til sammen 14 skip. Et av disse skal være landingsskipet «Pyotr Morgunov», ifølge Naval News.

Et landingsskip er en type krigsskip som kan sette styrker på land fra skipet. Skipet har en nedfellbar rampe som raskt kan sette stridsvogner, kjøretøy og militært personell på bakken.

– De trenger solid luftstøtte, men jeg vet ikke om den finnes. I tillegg trengs bakkestyrker som relativt raskt kan komme landgangsstyrken til unnsetning. Dette er fordi det er svært risikabelt å dumpe ned i et fiendtlig område med forberedte forsvarsstillinger uten raskt å få inn flere styrker med ammunisjon og våpen. Foreløpig virker det som at den russiske støtten er for langt unna. Det kan derfor virke som at de skal skape usikkerhet, sier oberstløytnanten.

Nå er det over tre uker siden Russland startet sin fullskala invasjon av nabolandet Ukraina. Før krigen hadde de russiske styrkene vært på øvelse i flere måneder.

– Soldatene i skipene trenger hvile. Jo lenger de er der, desto lavere kampkraft får de. Hvis soldatene ikke brukes snart må de inn på land for å spise, fylle drivstoff og samle krefter, sier Heier.

– Tvunget til forhandlingsbordet

Heier sier at en stillingskrig kan gjøre at ukrainerne får krigen inn i et spor som gjør at forhandlingskraften deres rundt bordet vil øke for hver dag som går.

– De diplomatisk forhandlingene foregår parallelt med krigen. Den som tåler mest vil ha størst gjennomslagskraft i forhandlingene. Russerne trodde de ville vinne krigen i løpet av noen dager, den planen mislyktes. Dermed er de nå tvunget til forhandlingsbordet.

Solli sier at russerne var dårlig forberedt på en storstilt invasjon og at noen rapporterer om dårlig kampmoral. Russerne har heller ikke god taktisk etterretning, ifølge Solli.

– Jeg blir ikke overrasket hvis russerne ønsker våpenhvile slik at de kan reorganisere seg og komme mer effektivt tilbake når den er over. Men det er ikke akkurat profesjonelt å planlegge en krig etter at den har startet. Vanligvis vil det ta flere måneder å planlegge en invasjon i et så stort land som Ukraina.