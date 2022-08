OPP FOR RETTEN: Drapet på den kjente advokaten Tor Kjærvik skal opp for retten fra tirsdag denne uken. Kjærviks sønn er tiltalt for drapet – og for drapsforsøk på Kjærviks samboer gjennom en årrekke.

Drapet på Tor Kjærvik i retten: Uklart om han kan straffes

Advokatsønnens Youtube-kanal kan kaste lys over både drapsmotivet og tilregnelighetsspørsmålet. Hvorvidt han kan straffes, blir en vanskelig vurdering for retten, mener statsadvokat Sturla Henriksbø.

Tirsdag starter hovedforhandlingen i rettssaken der drapet på den profilerte advokaten Tor Kjærvik og drapsforsøket på hans samboer skal behandles.

Tor Kjærvik ble skutt og drept i hjemmet sitt på Røa i Oslo 12. april i fjor. Sønnen, som er i 30-årene, er tiltalt for drapet og for å ha avfyrt minst åtte skudd mot Kjærviks samboer, som hun greide å rømme fra.

Han meldte seg selv for politiet kort tid etter hendelsen.

Han innrømmer det han er tiltalt for. Men retten må ta stilling til om han kan straffes.

Spørsmålet er om han var tilregnelig.

Info Fakta om Tor Kjærvik (70) Tor Kjærvik har hatt en lang karriere som advokat og jobbet i firmaet Advokatene ved Tinghuset i Oslo. Han har vært forsvarer i en lang rekke drapssaker, deriblant i høyprofilerte saker som trippeldrapet på Orderud gård, der han var forsvarer for Kristin Kirkemo. Kjærvik har blant annet også jobbet med Landås-saken, NOKAS-ranet og drapet på Kristin Juel Johannessen. Kjærvik var yrkesaktiv helt frem til han ble drept i sitt hjem på Røa 12. april 2021. Vis mer

– Vanskelig vurdering

Ifølge tiltaltes forsvarer John Christian Elden har de sakkyndige konkludert med at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, at han har vært psykotisk gjennom flere år og at han har diagnosen paranoid schizofreni, skriver Avisa Oslo.

I tiltalen varsler påtalemyndigheten at de kan komme til å be om at han skal dømmes til tvungent psykisk helsevern, men tar forbehold om det kan bli gjort om til fengselsstraff.

– Det vil bli en vanskelig vurdering, både for påtalemyndigheten, de sakkyndige og retten, sier statsadvokat Sturla Henriksbø om tilregnelighetsspørsmålet til VG.

VANSKELIG VURDERING: Statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter. Han trekker frem tilregnelighetsspørsmålet som rettens vanskeligste oppgave å vurdere.

– Det er på det rene at tiltalte fikk et psykisk sammenbrudd mens han var i fengsel noen uker etter drapet. Spørsmålet er om han allerede var utilregnelig da han begikk drapet eller om dette skjedde i ettertid.

Mannen er også tiltalt for en knivepisode som skjedde i fengselet noen uker etter drapet. Henriksbø sier det psykiske sammenbruddet var rundt samme tid som denne episoden.

Mannens forsvarer John Christian Elden sier at tiltalte har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling siden en kort stund etter drapet.

– Det synes på det rene at han både forut for og etter drapet var psykotisk, men jeg vil ikke gå in i detaljer om aktors påstand i forkant av saken. Det blir godt belyst i retten, sier Elden til VG.

FORSVARER: John Christian Elden er forsvarer for tiltalte.

Statsadvokaten krever i tillegg at tre pistoler, 16 ulike kniver, to sverd og flere pistolmagasiner inndras fra Kjærviks sønn.

Youtube-kanal kan si noe om drapsmotiv

Blant bevisene som skal legges frem i retten er tiltaltes egne Youtube-kanal. Ifølge NRK har sønnen forklart i avhør at han var sterkt preget av konflikter rundt samlivsbruddet til foreldrene og konflikten rundt barnefordelingen for mange år siden, og at han har slitt psykisk i voksen alder.

Flere rundt Kjærvik og hans sønn kjenner seg ikke igjen i konfliktpåstandene - blant dem advokatkolleger og hans eks-kone, som også er mor til den drapstiltalte sønnen.

Youtube-kanalen er relevant både for drapsmotivet, og for å vurdere tilregnelighetsspørsmålet, ifølge statsadvokat Henriksbø:

– Tiltalte drev en Youtube-kanal hvor han delte med sine lyttere de følelsene han bar på knyttet til sin egen oppvekst og relasjonen med avdøde. Opptakene kan si noe om motivet bak drapet, og også om han var orientert for tid og sted og om hans evne til refleksjon rundt kompliserte tema i tiden før drapet. Dette kan ha betydning for tilregnelighetsvurderingen, sier han.

UTENFOR ÅSTEDET: Krimteknikere jobber utenfor Tor Kjærviks hjem på Røa etter at han ble funnet skutt og drept 12. april 2021. Sønnen meldte seg for politiet kort tid etterpå.

Som særlig sentralt i retten trekker Henriksbø frem en «bred bevisførsel» som skal kaste lys over tiltaltes sinnstilstand:

Både politifolk og helsepersonell som var i kontakt med tiltalte i tiden etter drapet forklare seg. Venner, familie og terapeuter som hadde kontakt med tiltalte skal forklare seg om tiden før drapet skjedde.

Telefonkontakt mellom Tor Kjærvik og sønnen vil også bli tema i retten.

– I enhver drapssak vil tidslinjen frem mot drapet være interessant. Særlig når man skal prøve å finne ut hva som har skjedd i tiltaltes hode før drapet vil alle hans bevegelser og hans kontakt med andre før hendelsen være relevant, sier Henriksbø.

NABOLAGET: Det var i dette nabolaget på Røa i Oslo drapet fant sted i april i fjor.

– Påkjenning

Samboeren og den tiltalte sønnen skal forklare seg i løpet av den første dagen i retten. Samboeren har ingen kommentarer i forkant av rettssaken, ifølge hennes bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

– Det blir en betydelig påkjenning for henne, sier Andenæs til VG.

Det er satt av seks dager til saken i Romerike og Glåmdal tingrett.