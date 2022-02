KLAR OPPFORDRING: Raymond Johansen ber oss om å ta vare på hverandre sosialt.

– Kan aldri holde et samfunn nedstengt for sikkerhets skyld

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber folk lukke «Teams» og dra tilbake på kontoret.

Av Roy Kvatningen

– Vi må ut av hiet. Jeg tror det er viktig at flest mulig kommer tilbake på kontoret, slik at vi møter mange rundt oss. Ungene må invitere alle barna i klassen til bursdager, sier Johansen til VG lørdag kveld.

– Vi kan aldri holde et samfunn nedstengt for sikkerhets skyld, understreker han.

Noen timer tidligere kunngjorde regjeringen at det omsider er slutt på énmetersregelen og munnbindpåbud. Å komme tilbake til det sosiale livet vi levde før pandemien, blir ifølge Johansen den neste utfordringen.

– Når vi ser av undersøkelser at noen ønsker at meteren og munnbindet beholdes, er det klart at mange er engstelige. Men vi kan ikke ha tiltak som begrenser lenger enn nødvendig. Det kommer til å ta tid å faktisk åpne opp samfunnet.

Drømmer satt på vent

Byrådslederen tenker blant annet på den psykologiske effekten av pandemien.

I to år har de fleste av oss brukt nesten all tid enten hjemme eller på jobb. Mange har jobbet hjemmefra – og noen av dem alene. Og mange besteforeldre har sett mindre til barn og barnebarn enn normalt.

– Det er klart at de psykiske utfordringene knyttet til pandemien og ensomhet er veldig store. Husk på alle tusener av studenter som reiser til Oslo, er blitt isolert her foran en PC. Alle de drømmene de hadde, fra å finne seg en kjæreste til å finne seg et nytt nettverk, ble satt på vent i to år.

Johansen tror også at mange er lei av å holde jobbmøtene på «Teams».

– Jeg er så naiv at jeg tror det skjer viktige ting i det fysiske møtet med folk. Vi blir rausere, mer kreative, får frem ideer. Og så skal du ikke undervurdere det å ta folk i hånden. Det er det mest fantastiske uttrykket for en demokratisk handling. Det er nært, men ikke for intimt. Det betyr en gjensidig respekt. Det å ha en kultur hvor det å ta hverandre i hånden er «smittsomt», er ikke bra.

– Må passe på hverandre

Johansen er redd for at gjenåpningen kan bli tøff for enkelte, enten det skyldes ensomhet, økonomien eller jobbsituasjonen.

– Jeg tror ikke vi har sett slutten på konkursene for utelivsnæringen i Oslo. Mange har levd helt på kanten veldig lenge. Selv om det åpner igjen nå, er det ikke ukomplisert å åpne et samfunn som har vært så lenge nedstengt. Det er ikke bare å trykke på en knapp, så er alt bra.

– Når vi åpner opp, er det mange som knytter enorme forventninger til hva en åpning skal betyr for dem. Det er sånn i livet at ikke alle forventninger slår til. Nå er det tid for å passe på hverandre når vi åpner opp igjen. Vi må på en måte læres opp igjen til det sosiale, sier Johansen.

– Vi ser at det er flere som sliter enn før. De sosiale møteplassene er viktig. Det er bra at åpningen skjer i takt med årstiden. Det blir lysere nå. Pandemien er over, men arven etter coronaen er ikke over.

SOSIAL: Johansen oppfordrer folk til å jobbe på kontoret hvis det lar seg gjøre.

– Folk er kunnskapsrike

– Hvor sikker er du på at «det er over» nå?

– Det er jeg ikke sikker på. Det vi har sett nå, er at denne pandemien er uforutsigbar. Vi ser også at folk er kunnskapsrike og på kort tid kan rette seg til nye tiltak hvis noe skjer. Derfor kan ikke noe være nedstengt «for sikkerhets skyld».

– Det WHO og alle sier, er at viruset er i ferd med å blåse ut. Å være sikker på at det ikke kommer en ny mutasjon, går det ikke an å være, men akkurat nå virker det som at omikron er vår vei ut av denne pandemien.

Et mye omtalt usikkerhetsmoment de neste dagene og ukene, er hvor stort sykefraværet vil bli. Johansen er glad for at studenter og pårørende er villige til å hjelpe til innenfor helsetjenesten og i sykehjem.

– Vi er bekymret for sykefraværet. Vi har kontroll, men er bekymret. Hvis sykefraværet til Ren, som henter avfall, går veldig opp, må vi være forberedt på at det kan gå en uke før det blir hentet papiravfall. Jeg må derfor be folk om å være tålmodige mens sykefraværet ebber ut.

– Men tjenestetilbudet til byens befolkning er jeg rimelig sikker på at vil være bra.

– Hvordan skal du markere gjenåpningen?

– Nå er jeg hos faren min og tar en kaffe her. Det synes jeg er den beste formen for feiring jeg kan ha i dag.