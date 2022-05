Nye beregninger for Oslo: Kan få strengere vanntiltak til sommeren

Én uke etter at Oslo kommune ba innbyggerne om å redusere vannforbruket, gir tallene positive signaler. Samtidig er beregningene for når vi kan få strengere vanntiltak fremskyndet, og folk bes om å fortsette dugnaden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Når vi når neste tiltaksnivå er helt avhengig av to ting; hvor mye nedbør vi får fremover, og hvor flinke vi alle i storsamfunnet Oslo er på å spare vann der vi kan. Fortsetter tørken vil vi nå neste tiltaksnivå til sommeren, men akkurat hvilken uke er vanskelig å forutsi, da det også avhenger av lufttemperatur.

Det sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten til VG. Beregningene er tidligere enn ved forrige anslag – som var ved «sensommeren».

Da Oslo kommune mandag i forrige uke sendte ut SMS til alle innbyggerne med en bønn om å spare på vannet som følget av at det er mindre vann enn normalt i Maridalsvannet – hovedstadens drikkevannskilde, var vi på «tiltaksnivå 1».

Der er vi fortsatt.

ØNSKER MASSE REGN: At det er meldt «litt regn» på tirsdag hjelper ikke for vannmangelen i Oslo. Innbyggerne bes om fortsatt stor innsats for å ikke bruke opp drikkevannet fra Maridalsvannet.

Slik er de ulike tiltaksnivåene for vannmangel:

Det er fire tiltaksnivå for vannmangel. Nå er det på nivå én – og beregninger viser ifølge kommunen at de kan nå nivå to til sommeren, men nøyaktig når er usikkert.

På nivå to kan det bli stopp av kommunalt vann til vanning og fontener.

Ved nivå tre kan det bety restriksjoner på for eksempel hagevanning og bilvask.

På nivå fire kan de måtte ta i bruk vann fra Alnsjøen og Langlia, og de som får det vannet får kokevarsel. Hvis Nøklevann også må tas i bruk, stenges det for alle som i dag bruker det som friluftsområde.

Nå er magasinfyllingen i Maridalsvannet på 68 prosent – mot 93 prosent som er vanlig for denne uken i året.

Positive signaler etter SMS-bønn

Mens vannforbruket var på henholdsvis 260.185 og 266.435 kubikkmeter forrige lørdag og søndag, var det på 244.667 og 247.461 kubikkmeter lørdag og søndag i helgen som var, viser tall fra kommunen.

Så langt i år er kommunens daglige forbruk 256.321 kubikkmeter i snitt, til sammenligning.

– Det er litt tidig å konkludere på om vannforbruket har gått ned til et litt lavere nivå, men de første signalene er positive, sier Frode Hult og viser til kubikkmeterforbruket.

Ber folk om å fortsette «dugnaden»

I tillegg er det tørt vær – og regnvær i massevis ville derfor kommet svært godt med for å fylle opp vannmagasinene.

– Nå er det meldt litt nedbør i morgen, men vi trenger mye, mye mer for å få økt vannmagasinene til et godt nivå. Gjerne godt med regn over flere uker innover i marka, slik at vi kan få fylt opp vannmagasinene der, forklarer Hult.

Hult vil gi byens borgere mer tid før det er mulig å si med sikkerhet om SMS-en kommunen sendte ut har gitt effekt.

– Vi håper og tror at mange blir med på den store «dugnaden» for at vi alle skal ha vann til de viktigste gjøremålene i våre liv.

Info Dette ber de Oslos innbyggere gjøre Dette er det Oslo kommune mener innbyggerne kan gjøre for å spare på vannet: Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.

Ikke la kranen renne mens du pusser tennene.

Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.

Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.

Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Sett en mugge med vann i kjøleskapet, så slipper du å la vannet renne for å få det kaldt.

Ikke vann gressplenen. Det gjør ikke noe om gressplenen blir litt gul. Den klarer seg uansett.

Bruk kanne når du skal vanne blomster og busker i hagen.

Unngå å vaske bilen ofte. Vis mer

Oslo kommune tar nye grep

Mandag gjør kommunen også nye grep, og melder blant annet at de ikke fyller opp vannspeil, plaskedammer og fontener.

Det innebærer for eksempel at det ikke vil være vann i fontenene i Frognerparken eller på Youngstorget. Det vil heller ikke bli daglig vask av Karl Johans gate, skriver kommunen på Facebook.

Dette er en av flere tiltak kommunen setter inn i egen virksomhet.

Noen timer etter at kommunen ba innbyggerne om redusere vannforbruket, sto vannsprederne på i Slottsparken. Slottet beklaget senere vanningen: