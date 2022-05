Les dagens VG her!

Periodisk faste kan gi helsegevinster i form av blant annet lavere blodtrykk og lavere vekt. Men hvem passer det for, hvordan fungerer det, og hva må til for å lykkes? Og får man virkelig økt mental kapasitet på tom mage? Les mer i mandagsbilaget «Godt liv» her.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den betente og intense rettssaken mellom Johnny Depp (58) og ekskona Amber Heard (36) fascinerer en hel verden. Her er hovedpunktene så langt.

Han var med på frigjøringen av landet i 1945 og var norsk spion i Sovjetunionen. – Det er helt forferdelig det som skjer i Ukraina.

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Rosenborg 3-0) Kjetil Rekdal gikk på sitt første serietap som Rosenborg-trener etter en marerittomgang av de sjeldne. Selvmål, én skade og 0-3 var fasit etter 45 minutter spill.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!