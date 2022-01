FØR OG ETTER: Kaia Svenning beskriver seg selv som et skjelett og et menneske helt uten håp før hun kom til Frankmotunet. I dag er hun rusfri.

Rusavhengige mister tilbud: − Jeg hadde vært død uten Frankmotunet

I over 30 år har rusmisbrukere fra hele landet fått hjelp på Frankmotunet i Østerdalen. Nå vil Tyrilistiftelsen legge ned behandlingssenteret.

– Jeg hadde vært død uten Frankmotunet, sier Kaia Svenning (33).

Frankmotunet er et behandlingssenter i bygda Folldal for mennesker med alvorlige rusproblemer.

Kaia Svenning sier hun var et menneske helt uten håp, da hun begynte i rusbehandling for syv år siden. Hun hadde prøvd flere behandlingsopplegg, men ingen fungerte. Etter et halvt år på Frankmotunet fikk Svenning tilbake troen på livet.

I dag er hun rusfri.

FØR: Kaia Svenning (33) er tidligere rusmisbruker. Hun sier hun ble knust da hun fikk vite at Frankmotunet skal avvikles.

NÅ: Kaia Svenning sier hun vil kjempe hardt for at rusmisbrukere skal få fortsette å komme til Frankmotunet.

– Jeg kom til Frankmotunet totalt desillusjonert og dro derfra som et godt menneske. Folkene jeg traff der er som familie for meg. Det uforståelig at ikke flere rusmisbrukere skal få den samme sjansen som jeg fikk, sier Svenning.

På Frankmotunet i bygda Folldal har rusmisbrukere fått hjelp i over 30 år. Hundekjøring, nærhet til naturen og fysisk avstand til rusmiljøer har vært avgjørende for å bli nykter, forteller tidligere pasienter til VG.

PÅ FJELLET: Hundekjøring i fjellet er en av aktivitetene brukerne av Frankmotunet får forsøke seg på. Flere av dem VG har snakket med beskriver kontakten med hundene som ren terapi.

Nå er det snart slutt. Styret i Tyrilistiftelsen har besluttet å avvikle driften fra 21. juli 2022. Årsaken er at stiftelsen har tapt 27 rehabiliteringsplasser i anbudskonkurranser, 20 av dem i anbudskonkurransen til Oslo kommune.

Forklaringen er, ifølge Tyrilistiftelsen, et politisk ønske om at rusbehandling ikke lenger skal foregå i distriktene, men nærmere der brukerne selv bor. Dermed konkluderte styret med at én av Tyrilis ni enhetener måtte legges ned. Avgjørelsen falt på Frankmotunet.

Som et hjem

Dette har vekket et enormt engasjement i den lille bygda Folldal med 1500 innbyggere. Facebook-gruppen «La Frankmotunet leve» har fått 14.000 medlemmer siden den ble opprettet 21. januar. Initiativtager Cecilie Keiseraas er tidligere pasient ved Frankmotunet. Hun sier hun er takknemlig for alle som engasjerer seg og som åpner seg om tøffe livshistorier i Facebook-gruppen.

– Det viser hvor viktig Frankmotunet er. Å vite at det stedet finnes er en trygghet. Frankmotunet er ikke bare en institusjon, det er et hjem. Vi er mange som vil kjempe for å bevare det, sier Keiseraas.

Lørdag 12. februar arrangeres det også et fakkeltog i Folldal. Arrangør Cato Midtdal anslår at flere hundre mennesker vil møte opp.

SJOKK: Sykepleier Bjørn Kenny Skomakerstuen sier det var brutalt å få beskjed om at arbeidsplassen hans gjennom 30 år skal legges ned.

– Absurd

Bjørn Kenny Skomakerstuen (57) har jobbet som sykepleier på Frankmotunet i 30 år. Den siste uken har det blitt lite søvn.

– At Frankmotunet skulle legges ned kom som et sjokk. Det var en utrolig vond beskjed å få. Jeg opplever det som en tragedie, sier Skomakerstuen.

Alle de 29 ansatte har fått tilbud om jobb andre steder i stiftelsen, ifølge Tyrili. Men Skomakerstuen tenker først og fremst på brukerne av Frankmotunet.

– De som står frem nå og forteller, er sannhetsvitner. De sier at vi har reddet livene deres, at Frankmotunet har gjort hele forskjellen. Likevel skal vi legges ned. Det er brutalt. Jeg synes det er absurd at menneskeliv skal være på anbud, sier Skomakerstuen.

DRAMATISK: Orfører i Folldal, Kristin Langtjernet, sier det vil være svært dramatisk for bygda dersom Frankmotunet avvikles.

Også ordfører i Folldal, Kristin Langtjernet (Ap), reagerer sterkt. Hun sier beskjeden om nedleggelsen kom som lyn fra klar himmel.

– For bygda vår er dette dramatisk. Frankmotunet er en hjørnesteinsbedrift. Vi mister ikke bare 29 medarbeidere og viktig spisskompetanse. Men dette får ringvirkninger i hele bygda og for miljøet vi er så stolt av. Det er uforståelig at Tyrilistiftelsen ikke har tatt seg bryet med å forberede oss, eller gå i dialog for å finne løsninger, sier Langtjernet.

At en ordfører engasjerer seg i en sak som skaper bølger i lokalsamfunnet, er ikke uvanlig. Men Langtjernet har et nærere forhold til saken enn som så. Hun er nemlig ansatt ved Frankmotunet.

For å kunne tiltre som ordfører i 2019 måtte hun permitteres fra jobben som nestleder og faglig leder ved Frankmotunet. Nå understreker hun at hun kun agerer i rollen som ordfører.

På kommunens nettsider har hun kritisert prosessen og valget om å legge ned senteret.

VANSKELIG: Leder av Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen sier hele situasjonen er fryktelig lei.

Krav om beliggenhet

– Vi har snudd alle steiner for å redde Frankmotunet, sier leder av Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen.

Den ideelle stiftelsen Tyrili er en av Norges største aktører innen rusbehandling, ifølge egne nettsider. Tyrili har ni behandlingsenheter blant annet i Trondheim, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal – i tillegg til Folldal.

– De siste årene har vi møtt et ganske annet krav om beliggenhet fra de offentlige helseforetakene som betaler behandlingsplassene våre. Det er et klart ønske at plassene skal ligge i nærheten av der brukerne bor og i nærheten av andre helsetjenester. Det gjør ikke Frankmotunet. Da vi i tillegg mistet flere behandlingsplasser, så vi ikke lenger mulighet for å opprettholde driften der.

– Hvorfor har dere ikke involvert kommunen tidligere?

– Vi fikk vite om dette rett før jul, så jeg forstår ikke kritikken fra ordføreren. Dette kom brått på oss også. Derfor vi måtte handle raskt. Men vi informerte altså kommunen så tidlig vi kunne.

I Facebookgruppen «La Frankmotunet leve» deler tidligere pasienter sterke historier om veien fra rusmisbruk og kriminalitet til et dagligdags familieliv med mening. Mange gir Frankmotunet æren for at de fikk livet på riktig kurs. En av dem er Roger Mandal.

FAMILIE: Han beskriver både de ansatte og andre brukere som familie. Nå vil Roger Mandal kjempe for at Frankmotunet skal overleve.

– Jeg hadde levd i rus i 15 år. Jeg brukte og solgte i stor stil og ga totalt faen, sier han til VG.

Da han kom til Frankmotunet våren 2014 var han 24 år gammel og forsto ikke hvordan han skulle lære seg å leve igjen. Han greide ikke se folk i øynene, stolte ikke på noen og ville være for seg selv.

Skylder dem livet

– Livet hadde vært så kynisk og destruktivt. Jeg forsto ikke hvordan jeg skulle komme meg ut av det.

På Frankmotunet fant han ro, sier Roger.

– Det begynte med at jeg knyttet meg til hundene. Det var som terapi for meg å være sammen med dem og føle den kontakten. Så, sakte, men sikkert begynte jeg å stole på mennesker også. Frankmotunet ga meg alt. Det er derfor jeg tør å være så åpen om og snakke i avisen om det jeg har vært gjennom. Jeg skylder det stedet og de folkene hele livet.

I dag jobber Roger Mandal som miljøarbeider og holder foredrag på skoler om rusmisbruk.

Håper på en løsning

Historiene fra de tidligere pasientene gjør sterkt inntrykk på ordfører Kristin Langtjernet.

– Vi kan ikke la være å lytte til disse menneskene. Vi kan ikke bruke fine ord som «brukermedvirkning» i festtaler – og ikke følge det opp etterpå.

Nå har hun tatt kontakt med stortingspolitikere for å få dem til å avverge nedleggelsen av Frankmotunet.

– Dette kan ikke løses på kommunalt nivå. Dette er nasjonal politikk. Jeg har allerede hatt møter med stortingspolitikere og bedt dem om å åpne dører og finne løsninger. Jeg har også lagt merke til at styret i Tyrili sier de kan være villige til å omgjøre avviklingen, dersom det kommer nye momenter inn i saken. Det er positivt. Jeg vil i alle fall gjøre alt i min makt for at Frankmotunet skal få drive videre, sier Langtjernet.

Også leder av Tyrilistiftelsen Anders Dalsaune Jansen holder døren åpen for en løsning.

– Vi skal møte med kommunestyret i morgen. Hvis de faktiske forhold skulle endre seg, er vi åpne for å se på saken på nytt, sier han.