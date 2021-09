FEST OG SOME: Unge mennesker som er mye på sosiale medier, drikker mer. Bildet er et illustrasjonsbilde.

Frykter TikTok får unge til å drikke mer

En amerikansk studie viser at nesten alle TikTok-videoer med alkohol fremstiller drikking som positivt og morsomt. Det bekymrer forskerne.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Undersøkelsen gjort av forskere i USA, først omtalt av Forskning.no, har gått gjennom de 100 mest populære videoene på TikTok som var merket med #alcohol.

De var totalt sett 291.999.100 ganger og 98 prosent av videoene fremstilte alkohol positivt. Drøyt 40 prosent viste drinkoppskrifter, 72 prosent viste alkohol og 55 prosent av videoene hadde med humor. Bare fire prosent av dem viste negative sider ved alkohol.

Forsker Alex M. Russell og hans kolleger ved universitetet i Arkansas konkluderte med at innholdet i de mye sette videosnuttene fremmet drikking og koblet alkoholbruk til positive assosiasjoner som humor og lagånd. De påpeker også at dette treffer unge mennesker siden nesten halvparten av tenåringer i USA oppgir at de er på nettet «nesten hele tiden».

– En sosial påvirkning

Seniorforsker Geir Scott Brunborg ved Folkehelseinstituttet har forsket på norske ungdommers bruk av sosiale medier, psykisk helse og alkoholbruk.

– Generelt ser det ut som ungdommer som tilbringer mye tid på sosiale medier, drikker oftere og er fulle oftere, sier han til VG.

– Vi har tenkt på hva som forklarer denne sammenhengen, og at det må ha noe med innholdet å gjøre – hva de faktisk ser på på sosiale medier. Om det er mye positiv omtale av alkohol, både på Snapchat og andre sosiale medier, samsvarer det med det vi har antatt, at det er en sosial påvirkning, sier han.

De amerikanske forskerne mener det er et potensial for helsemyndigheter til å bruke TikTok for å motvirke den positive promoteringen av alkohol mot unge.

Nordmannen er mer usikker på om myndighetene burde prøve å motvirke glad-drikkevideoene.

Må forske mer

– Det spørs om de har kapasitet til det og om det vil klare å utjevne effekten. Vi kjører ikke kampanjer og er generelt litt skeptiske til effekten av kampanjer, for det drukner i veldig mye annen informasjon ungdommen får, sier Brunborg.

Han legger til at det må forskes mer for å forstå hvordan ungdommer blir påvirket av sosiale medier.

Den amerikanske undersøkelsen er publisert i Journal of Studies on Alcohol and Drugs.