TAR AV PÅ TIKTOK: Artist Emilie Nicolas synger i Amnesty International sin nye kampanjevideo. Hun sier at saken er viktig for henne.

Abortkampanje med tre millioner visninger på TikTok: − Saken er viktig for meg

En kampanjevideo mot abortloven i USA - med artisten Emilie Nicolas - har fått over tre millioner visninger på TikTok.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det føles bra, sier artist Emilie Nicolas, som synger i videoen som er laget av Amnesty International Norge.

– Jeg ble med på denne kampanjen fordi det er uhyre viktig å bruke stemmen sin, og kjempe der man kan nå som verden er som den er. Saken er naturligvis viktig for meg, sier hun til VG.

Fredag fjernet amerikansk høyesterett retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå. Det betyr at retten til selvbestemt abort forsvinner på nasjonalt nivå, og at det er opp til hver enkelt stat å bestemme hva slags abortlov staten skal ha.

Statsminister Jonas Gahr Støre kalte det et alvorlig tilbakeskritt.

– USA er ikke lenger «The land of the free», fastslår Amnesty International i en ny global kampanje som går på lufta i Norge søndag, 26. juni.

Videoen har i skrivende stund blitt en viralhit på TikTok – 3,1 millioner mennesker har sett videoen og 850.000 har gitt den ett hjerte.

Den er laget av Amnesty International Norge og det norske reklamebyrået Anorak.

Se videoen her:

– Har noe til felles med angrepet i Oslo

Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty Norge mener det er visse fellestrekk mellom angrepet på abortrettigheter i USA og angrepet utenfor et utested i Oslo natt til lørdag hvor to personer ble skutt og drept dagen før Pride-feiringen.

– Både kvinners rett til trygg og lovlig abort og LHBTIQ-personers rett til beskyttelse mot diskriminering og hatkriminalitet handler om retten til å bestemme over sitt eget liv, og over egen kropp og seksualitet, sier hun til VG og fortsetter:

– På samme måte som jenter og kvinner over hele USA nå kjenner at livet er blitt mer utrygt fordi de er fratatt en viktig rettighet, er det mange skeive som kjenner at liver er mer utrygt er redde etter angrepet på London Pub.

