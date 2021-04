ØKNING: Flere utdanninger har hatt ny rekord i antall studenter. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Dette er de mest populære studieretningene

Aldri før har det vært så mange sykepleiestudenter som i fjor. Bachelor i økonomiske og administrative fag opplever også en rekordøkning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det har vært en økning på to prosent av sykepleiestudenter, forteller Maj-Lisa Lervåg, førstekonsulent i SSB, til VG.

– Det er 300 flere sykepleiestudenter i 2020 sammenlignet med 2019. Nå er antallet sykepleierstudenter for første gang rundet opp til 15.500, sier Lervåg.

Hun legger til at plassene på studiet er ganske begrenset, og at mange flere har søkt enn disse tallene viser. Snittet har blitt presset opp, siden det er begrensede studieplasser.

– Generelt så stiger antallet studenter og studieplasser hvert år. Men studenter på sykepleiestudiet har hatt litt nedgang de siste årene, før det nå satte rekord, legger hun til.

Topp ti mest populære studieretninger i fjor

Utvalgte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter kjønn. Topp 10 i 2020. Foto: Statistisk Sentralbyrå

Én av ti tar bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomiske og administrative fag har også satt ny rekord. Studieretningen har økt med seks prosentpoeng siden i fjor.

– Det har økt sterkt i popularitet. Det har aldri vært så høyt, sier Lervåg til VG.

Nå tar over 29.000 studenter, én av ti studenter i Norge, en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Derfor var 3-årige bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Norge i 2020.

På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanninger i samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie.

Alle tallene er hentet fra den årlige statistikken Studenter i høyere utdanning.

Fortsatt flest kvinner i høyere utdanning

Nærmere åtte prosent av kvinnelige studenter tar en bachelor i sykepleie.

Kjønnsfordelingen er lik som tidligere år, med 40 prosent menn og 60 prosent kvinner. 96 prosent av studentene var registrert ved et universitet eller en høgskole i Norge, mens resterende 4 prosent var studenter i utlandet.

De mest populære studiene for kvinner, etter bachelor i økonomiske og administrative fag, er bachelorutdanninger i sykepleie og samfunnsfag og juridiske fag. Nærmere åtte prosent av kvinnelige studenter tar en bachelor i sykepleie.

Flere yngre studenter i 2020

Annerledesåret 2020 så den største veksten i antall studenter de siste fem årene. Antall studenter nådde 306.500 i 2020 - 10.300 flere enn året før. Det viser nye tall fra den årlige statistikken til SSB.

Alle aldersgrupper har flere studenter, men det er særlig den yngste aldersgruppen som står for økningen, skriver SSB. Gruppen med personer i alderen 19–49 år har nå flere personer i utdanning enn noen gang tidligere.

19-åringene er flere enn noen gang. Vanligvis har det vært en gjennomsnittlig vekst på én prosent blant 19 år gamle studenter. Men i 2020 var det en økning på nærmere 16 prosent. Maj-Lisa Lervåg ser økningen i sammenheng med begrensede muligheter for å gjøre andre ting.

– Den store økningen i 19 år gamle studenter i Norge kan ses i lys av begrensede muligheter til reising, friår med arbeidsinntekt samt utenlandsstudier som følge av coronapandemien, sier Lervåg selv til byrået.

Hun tror at permitteringer og et vanskelig arbeidsmarked også har gjort at flere har fått et økende ønske om å bli student igjen.