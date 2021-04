SNØ: Det kan komme opptil 20 cm snø den kommende uken. Bildet er tatt 11. mars i år. Foto: Fredrik Varfjell

Advarer mot sommerdekk: − Kan komme mellom 10 og 20 cm snø på Østlandet

Det kommer snø på Østlandet, så det er ikke en god idé å kjøre med sommerdekk nå, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad om den kommende uken.

Publisert: Nå nettopp

Våren er ikke kommet for å bli.

Søndag sendte statsmeteorologene ut et gult farevarsel for snø Østafjells. De opplyser om at det kan begynne å snø søndag kveld, og at det vil vare til natt til tirsdag.

– Grunnen til at de sender det er fordi det er sent på sesongen, og at mange kanskje har byttet til sommerdekk nå, sier statsmeteorolog Mjelstad til VG.

Farevarselet gjelder området på bildet under:

FAREVARSEL: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for Østlandet. Foto: Meteorologene, Skjermdump fra Twitter

– Det kan komme mellom 10 og 20 cm snø de fleste plasser på Østlandet, sier Mjelstad.

Han advarer mot bruk av sommerdekk.

– For dem som allerede har vært ivrige og gått over til sommerdekk, så er det ikke en god idé å kjøre nå.

Opprinnelig skal piggdekkene av innen første mandag etter 2. påskedag i Sør- og innen 1. mai i Nord-Norge, men i år har Vegvesenet utsatt fristen.

Du kan kjøre med piggdekk ut april måned i hele landet, opplyste de i en pressemelding i midten av mars.

– Du kan trygt kjøre med piggdekk i kommende uke uten å få noen bot, legger statsmeteorologen til.

