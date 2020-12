BEKYMRET FOR JULEN: Ordfører i Kongsberg kommune, Kari Anne Sand, mener situasjonen er under kontroll, ettersom de er kjent med smittekilden til utbruddene. Foto: Annika Byrde

Flere kommuner stenger skoler etter nye smitterekorder

Kongsberg kommune besluttet i dag å stenge grunnskolen tidligere før jul, mens den videregående skolen ble besluttet stengt i går. Nå stenger også Sarpsborg alle skoler fredag.

I løpet av det siste dagene har flere kommuner med økt smittetrykk besluttet å stenge skolene sine.

15. desember besluttet Lillehammer kommune å innføre hjemmeundervisning frem til jul. Det skjedde etter at de dagen før hadde 32 nye smittede på ett døgn i går.

Nå følger flere kommuner med større smitteutbrudd etter.

Torsdag opplyser både Sarpsborg kommune og Kongsberg kommune at de stenger flere av skolene sine.

I Kongsberg kommune er det vedtatt å stenge grunnskolene i kommunen to dager tidligere enn planlagt før juleferien, henholdsvis 21 og 22. desember, mens Kongsberg videregående stengte allerede i går.

Ordfører Kari Anne Sand mener likevel kommunen har kontroll.

– I den graden man kan bruke begrepet kontroll i denne pandemien, mener vi at vi har kontroll når det gjelder smittekilden til de 25 positive det siste døgnet, sier Sand på telefon til VG.

Sarpsborg følger etter

Samtidig stenger Sarpsborg kommune alle skolene sine torsdag, etter at det er registrert 20 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Ingen elever skal dermed ha undervisning på skolene i Sarpsborg fredag.

Det høye smittetrykket og mange smittetilfeller med ukjent smittevei er årsaken til at Sarpsborg kommune nå velger å stenge alle skoler, én dag før ferien begynner. Elevene vil få hjemmeundervisning den siste dagen.

– Nå er det så høyt smittetrykk og økende ukjente smitteveier at vi har måttet gå til det drastiske skrittet. Det er ikke noe man ønsker, naturligvis, men nå har vi ingen vei utenom, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Smitterekord i Kongsberg

Onsdag satt Kongsberg kommune ny smitterekord med 25 nye smittede siste døgn, meldte Laagendalsposten.

Også onsdag ble det registrert mange smittede i kommunen, totalt 16 nye tilfeller.

Flere var tilknyttet utbrudd i kommunes helseinstitusjoner. Blant de nye tilfellene som ble kunngjort i går, var to ansatte ved Skinnarberga helsehus, der det er et utbrudd der det nå er minst åtte smittede ansatte og fire smittede beboere, skriver kommunen på sine nettsider.

På Tislegård bo- og behandlingssenter ble tre ansatte registrert smittet tirsdag. Kommunen har innført besøksforbud med unntak i særskilte tilfeller.

Totalt er det 9 beboere og 12 ansatte som er smittet, opplyser ordføreren Kari Anne Sand til VG.

På Kongsberg sykehus er nå tre personer innlagt med coronasmitte. Også her har det vært smitte blant ansatte denne uken.

– På tirsdag var det tre smittede ansatte på sykehuset og 14 ansatte i karantene. Det kan selvsagt endre seg, men det er den siste oppdateringen vi har, sier pressevakt Jarand Waaland i helseforetaket Vestre Viken.

Smittet institusjon: Ansatte skal ha jobbet flere steder

I forbindelse med flere smitteutbrudd på sykehjem i Norge denne høsten, har det vært et problem på mange sykehjem at ansatte jobber flere steder.

Dette har bydd på ekstra utfordringer når det kommer til både smittevern og smittesporing.

Ordføreren i Kongsberg bekrefter at ansatte på institusjonene med smitte i kommunen jobber flere steder.

– Ja, ansatte der jobbet flere steder. Dette er en problematikk vi også har.

– Vet dere om ansatte ved et bekreftet smittet institusjon kan ha tatt med seg smitte videre til en annen institusjon?

– Dette er noe vi prøver å avdekke i smittesporing nå, svarer Sand.

Ordføreren kan foreløpig ikke si noe mer om årsakene til at smitten har kommet inn på institusjonene enda.

– Denne informasjonen har vi ikke enda. Men jeg vet at smittesporingsteamet opplever at de har kontroll på smitteveiene.

Oppbemanner smittesporingen

Nå opplyser ordføreren at de har besluttet å teste ansatte jevnlig i perioden fremover for å få kontroll på utbruddet.

– Det har vi gjort fra tirsdag, da vi fikk den første positive på helsehuset. Vi tester jevnlig, og situasjonen følges tett opp.

Sand forteller at de planlegger å oppbemanne smittesporingsteamet og testkapasiteten før jul og gjennom julen.

– Gjennom dagene i jula vil testing og smittesporingsteamene være oppe å gå for fullt, også med tanke på julegjester.

– Er du bekymret for at situasjonen deres skal forverre seg ytterligere over julen?

– Jeg har siden 12. mars hatt en bekrymringsrynke i panna. Den har jeg fortsatt. Og så er det klart at det har blitt enda en rynke nå, ved at vi fikk smitte inn på en institusjon, svarer ordføreren.