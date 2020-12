Tar selvkritikk etter kaoset i Bergen: Endrer smittevernoverlegens plassering ved kriseledelse

Det er oppstyr i helsetjenestene i Bergen. Etter at Brita Øygard, midlertidig kommuneoverlege, nå har tatt permisjon og folk har sluttet på rekke og rad, tar helsebyråden selvkritikk på vegne av kommunen for hvordan kommunelegefunksjonen har blitt organisert.

Oppdatert nå nettopp

For under tre uker siden sa smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland, opp stillingen sin etter åtte måneder i jobben. Hun mente at hun under pandemien aldri hadde sittet plassert på en måte i organisasjonen som gjorde at hun kunne utføre jobben på en effektiv måte.

Nå har midlertidig kommuneoverlege og smittevernoverlege Bergen de siste ukene, etatsdirektør Brita Øygard, tatt velferdspermisjon en uke.

Hun skriver at det har vært «krevende uker for mange gode kolleger, og for meg selv» til Bergens Tidende.

Det skjer etter uker med kritikk og etter at alle de ansatte ved kontoret har sagt opp stillingene sine.

PERMISJON: Brita Øygard midlertidig kommuneoverlege i Bergen tar permisjon på grunn av krevende uker for kollegaer og henne selv. Foto: Håkon Vold

Etter at også de to siste ved kommuneoverlegens kontor sluttet før helgen, ble det omtalt som en alvorlig situasjon av bystyrepolitiker Mikkel Grüner (SV).

Mandag formiddag stilte blant annet helsebyråd Beate Husa og kommunaldirektør Kjell Wolff til pressekonferanse om situasjonen i helsetjenesten i Bergen klokken 12.

– Øygard har gjort en formidabel innsats og nå har også tatt på seg oppgaven som kommuneoverlege. Denne etaten hadde aldri greid dette uten godt samarbeid i alle ledd. Det er jeg veldig glad for og stolt over, sier helsebyråd Beate Husa pressebriefingen i Bergen.

– Vi har full kapasitet til håndteringen av coronaepidemien, slår hun fast etter oppstyret rundt kommuneoverlegefunksjonen den siste tiden.

Nå endres smittevernoverlegens plassering ved eventuell kriseledelse.

– Jeg vil sikre at det ikke skal være organisatoriske ting som hindrer at folk vil jobbe som smittevernoverlege i Bergen, sier Husa, som foreslår at smitteverlegen skal kunne orientere om sine anbefalinger før byrådet gjør sine vedtak.

Nå vikarierer assisterende legevaktsjef Annette Corydon om vikarierer som smittevernoverlege.

Harald Hauge blir fungerende kommuneoverlege den kommende uken.

Hun avviser derimot at hun har fått rapportert inn fryktkultur i ØDH-avdelingen (Øyeblikkelig hjelp døgnenhet). Det har vært rapportert om dette i pressen etter at flere har sluttet i stillingene sine.

les også Coronasmitte i Hadsel spredt til Andøy

Helsebyråden innrømmer imidlertid at organiseringen etter 2015 ikke har vært god.

– Kommuneoverlege-funksjonen har ikke vært organisert optimalt, sier Husa.

– Det er viktig at kommunelegenes kompetanse i enda større grad kommer frem og enda tydeligere kommer hele kommunen til gode, sier Husa.

Hun lover å ta tak for at organiseringen blir bedre. Nå skal ny smittevernlege og nye assisterende kommuneoverleger rekrutteres. En endring skal etter planen sørge for bedre organisering fra nyttår.

les også Tolv tidligere kommuneoverleger i Bergen ut mot etatsdirektøren

4. desember gikk tolv tidligere kommuneoverleger ut mot etatsdirektøren i en felles uttalelse i Bergens Tidende. En sa at han følte seg overkjørt og ignorert.

– Det å påstå at en del kolleger sluttet fordi arbeidspresset ble for stort, er feil, sa Ola Jøsendal, tidligere assisterende kommuneoverlege, til BT.

Samtlige overleger på kommuneoverlegens kontor har sagt opp i løpet av de siste to årene.

Publisert: 07.12.20 kl. 11:59 Oppdatert: 07.12.20 kl. 13:15