ÅPNINGSGLEDE: Elizabeth Massey (62) får åpningshjelp av mannen Øyvind Stenersen (63) når hun endelig får åpne butikken igjen etter flere uker med en nedstengt handelsstand i hovedstaden. Foto: Mattis Sandblad, VG

Nå får butikkene i Oslo åpne dørene: − Føles nesten himmelsk

STORO STORSENTER (VG) Med demontert prøverom, superkort varsel og et lass med nyankomne varer er det ikke enkelte å gjenåpne butikken før kundene kommer. Heldigvis fantes det en snekker. Og en god ektemann.

Publisert: Nå nettopp

– Mannen min er veldig effektiv. Det hjelper på nå, ler Elizabeth Massey (62), og titter bort på husbonden Øyvind Stenersen (63), mens han pakker dametøy ut av pappesker.

Massey driver klesbutikken Sissi på Storo Storsenter i Oslo. I dag er hun en lykkelig butikkinnehaver.

– Det føles nesten himmelsk. Jeg trodde nesten ikke det var sant i går. Raymond Johansen brukte jo så lang tid på å komme til poenget på pressekonferansen.

I går besluttet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og resten av byrådet i Oslo å igjen åpne butikker og kjøpesentre i byen etter å ha holdt dem stengt siden 23. januar. Færre coronasmittede, færre sykehusinnlagte og flere vaksinerte er årsaken til at byens borgere igjen kan gå på shopping.

Nyheten ble naturlig nok tatt svært godt imot av handelsstanden.

ÅPNER PÅ NY: Thon-kjøpesenteret Storo Storsenter er fullt av aktivitet selv før åpningstid torsdag morgen. Mange skal forberede butikkåpning på kort varsel. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Måtte bare hive oss rundt

Allerede da VG ankom senteret to timer før åpningstiden som er 10.00 hos de fleste butikkene, strømmet ansatte, som endelig hadde en jobb å gå til igjen, inn dørene.

– Vi har vært her siden klokken seks i dag tidlig. Og vi var her i går. Da kom det et lass varer. Det var litt kort varsel, men vi måtte bare hive oss rundt. Det er litt kaos her nå, sier butikkleder Martine Risholm Aasen (26) på The Body Shop, mens esker tømmes for såper og kremer.

KAOS: Etter mange, mange uker stengt ble det kort varsel å åpne butikk på - men med ekstra innsats går det fint ifølge butikkleder Martine Risholm Aasen (26) på The Body Shop på Storo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Hun forteller at det har gått greit å være permittert. Tross alt har hun erfaring med det fra nedstengingen i fjor.

– Men det er veldig deilig å være tilbake i jobb.

Med de strenge smittevernreglene kan hun bare ha tre i butikken om gangen og kommer til å stenge den ene av to innganger for å bedre ha kontroll.

Frykter ny nedstenging

Også hos Sissi i etasjen under forbereder de seg på å overholde smittevernreglene.

– Det skal gå greit. Vi har erfaring med det nå. Vi blir litt som dirigenter som flytter kundene rundt for å sørge for at de holder nødvendig avstand, sier Elizabeth Massey.

Hun innrømmer at det ikke har vært enkelt økonomisk å holde stengt så lenge. Senteret, som er eid av Olav Thon, har ikke gitt husleierabatt.

– Vi har tapt mye omsetning, men nå skal vi få betalt regningene. Det vil ta en stund, men vi skal komme ovenpå igjen, sier hun.

TAPT OMSETNING: Elizabeth Massey (62) får åpningshjelp av mannen Øyvind Stenersen (63). Hun har troen på at butikken rent økonomisk skal komme seg ovenpå igjen. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Samtidig frykter hun en ny nedstenging og mener det er viktig å være forberedt på det. At det ble nedstenging i januar har hun likevel ikke mye forståelse for.

– Da vi måtte stenge ned i fjor visste vi ingenting om dette viruset, men nå hadde vi mye kunnskap og senteret her har gode smittevernregler. Og selv om vi har måttet holde stengt har det jo stått lange køer her utenfor Vinmonopolet. Jeg vet ikke om det var nødvendig å stenge ned nå, men det ble litt hysteri med den britiske mutasjonen, sier Massey - over bankelyder fra snekkeren.

Bak henne jobber han innbitt med å få få plass prøverommet før kundene kommer.

– Jeg er glad han kunne komme. Det ble litt raskt å få åpnet her, men vi skal klare det, smiler Massey.

FLERE REGLER: Butikkene i Oslo må forholde seg til flere regler når de nå får åpne. Blant annet kan kun et visst antall personer være i butikken av gangen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Håper på mange kunder

Og i butikker rundt på hele senteret jobbes det i morgentimene på spreng for å gjøre alt klart til den etterlengtede gjenåpningen.

– Nå håper jeg bare det kommer mange kunder, smiler Martine Risholm Aasen hos The Body Shop.

Og om få strakser åpner dørene for kundene, og hun og de mange andre butikkmedarbeiderne vil få en første pekepinn på nettopp det.