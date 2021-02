På et kryptert nettverk planla kriminelle over hele Europa narkotikaforbrytelser og drap. Ingen visste at de var hacket – eller at en hemmelig operasjon var i gang. Den ledet Kripos til en parkeringsplass i Bærum – og en mørk kjeller på Toten.

Operasjon «Emma»

Publisert: Nå nettopp

Tidlig om morgenen tirsdag 21. april i fjor: To spanere sitter i en parkert bil utenfor en boligblokk på Rykkinn i Bærum. De venter på noe.

De vet at det er avtalt en overlevering av et stort parti med amfetamin, men de aner ikke hvem som vil dukke opp.

Alt kan skje.

En drøy måned tidligere ble Kripos invitert inn i en hemmelig europeisk politioperasjon. Fransk politi hadde infiltrert den krypterte kommunikasjonsplattformen EncroChat.

Dette er Encrochat • EncroChat var en europeisk kommunikasjonsplattform som skal ha blitt brukt av medlemmer i et organisert kriminelt nettverk for blant annet å planlegge grove narkotikaforbrytelser og drap. • Plattformen ble infiltrert av politiet i Frankrike og Nederland, i samarbeid med Eurojust og Europol. Infiltrasjonen gjorde det mulig for politiet å følge med på kommunikasjonen i nettverket fra mars til juni i fjor. • En rekke europeiske land deltok i etterforskningen, deriblant norsk politi. • Natt til 12.-13. juni i fjor ble plattformen oppløst på grunn av politioperasjonen. En uidentifisert kilde tilknyttet EncroChat kunngjorde da at selskapet ville opphøre driften. • EncroChat hadde vel 60.000 abonnenter da det ble lagt ned. Minst 1000 personer har blitt arrestert i Europa i forbindelse med etterforskningen, noen av arrestasjonen har blitt gjort i Norge.

Gjennom spesialbygde mobiltelefoner kommuniserte kriminelle i tro om at ingen fulgte med på dem.

Brukerne hadde kjøpt en ferdig oppsatt Encro-telefon med et nederlandsk SIM-kort til mellom 15.000-20.000 kroner. I tillegg var et halvt års abonnement inkludert i prisen. Etter dette kostet abonnementet cirka 10.000 kroner for seks måneder.

Politiet i flere europeiske land samlet inn informasjon om drapsplaner og salg av enorme mengder narkotika.

Direkte fulgte politiet med på bilder og meldinger som ble utvekslet. Bak anonyme kallenavn opererte noen av de verste forbryterne i Europa.

Infiltrasjonen og den påfølgende etterforskningen er betegnet som en stor suksess i kampen mot organisert kriminalitet.

Etterforskningen strekker seg fra Frankrike til Nederland – og helt til Norge.

Få dager før landet stengte ned som følge av coronapandemien i mars i fjor, fikk sjef for etterforskning Eivind Borge i Kripos den overraskende beskjeden:

De kunne få tilgang på det lukkede nettverket – og dermed mulighet til å følge med på organisert kriminalitet mens den pågikk.

Den erfarne politimannen forsto raskt at dette var stort. Han kalte inn alle tilgjengelige etterforskere ved Seksjon for organisert kriminalitet til Kripos’ lokaler på Bryn i Oslo.

– Det var alle mann til pumpene. Vi la ned nærmest alt annet av etterforskning på avdelingen, sier Borge til VG.

Etterforskningen av den krypterte kommunikasjonsplattformen fikk kallenavnet «Operasjon Emma». Et titalls brukere var allerede lokalisert i Norge.

Operasjonen førte etterforskerne til parkeringsplassen utenfor boligblokken på Rykkinn i Bærum denne aprildagen i fjor.

Klokken 08.50 kommer en sølvgrå SEAT kjørende inn på parkeringen. Politispanerne blir ikke overrasket da de ser hvem som kommer ut.

I drøyt seks måneder har Kripos etterforsket 45-åringen i all hemmelighet. Internt i politiet blir han bare omtalt som «Depotmannen».

Politiet var allerede på sporet av mannen. De mener han er sentral i omsetning av narkotika til gjengmiljøet i Oslo.

– Han inngikk i en annen etterforskning, men vi oppdaget da at to pågående politioperasjoner krysset hverandre: «Operasjon Hubris» og «Operasjon Emma», sier etterforskningslederen.

Tilbake på parkeringsplassen forsvinner den 45 år gamle mannen inn i en boligblokk.

Klokken 09.21 sender han en SMS:

«Er ting i rute? Bilen står klar fra nå».

Politiet mener mottageren av meldingen står bak organiseringen av overleveringen. De kaller ham bare «Organisatoren».

De vet foreløpig ikke hvem han er, men kommunikasjon fra ham på den krypterte plattformen gjør at de nå er i Bærum.

Noen minutter senere svarer «Organisatoren»:

Klokken 09.54 kjører en grønn Volkswagen Caravelle inn på parkeringsplassen. Den stanser med bakenden mot bilen til «Depotmannen».

Spanerne vet ikke hvem sjåføren er, men følger i skjul med på alt som skjer.

Iført rød genser, mørke bukser, caps, solbriller og blå plasthansker går han ut av bilen. Spanerne knipser en rekke bilder av ham.

Han går bort til den andre bilen og åpner bagasjerommet, før han henter en brun pappeske fra sin egen bil.

Han legger esken i bagasjerommet til «Depotmannen».

Så kjører han av gårde i varebilen sin, uvitende om at politiets spanere legger seg på hjul.

Klokken 10.04 kommer «Depotmannen» ut av boligblokken. Han går bort til den bilen og åpner bagasjerommet med den brune pappesken.

Han lukker igjen, setter seg i førersetet og starter bilen, men rekker ikke å komme noen vei:

I en lynrask aksjon blir han pågrepet.

I pappesken finner politiet 40 kilo amfetamin.

Samtidig kjører den ukjente sjåføren i den grønne varebilen på E16 i retning Hønefoss. Da han kommer til avkjøringen mot Hadeland og Jevnaker stoppes han av de sivile spanerne og pågripes.

Han har fortsatt på seg de blå plasthanskene.

Sjåføren viser seg å være en 36 år gammel mann fra Litauen.

Han blir pågrepet av politiet, som deretter kjører rett til et eldre, avsidesliggende hus på Toten.

På utsiden ser politiet to hvite lemmer som er lukket igjen. De åpner lemmene og går ned trappen og inn en tredør til råkjelleren.

Synet de blir møtt av sjokkerer dem.

Blant sykler, hageredskaper, lamper, madrasser, møbler og klær finner politiet det de beskriver som et amfetamin-laboratorium.

I et eget rom står det flere blå dunker med rester av amfetaminolje. Politiet finner også blandestoffer som brukes til å produsere amfetamin og vakumpakkemaskiner til å pakke stoffet.

– Det er ytterst sjeldent at politiet avdekker et amfetamin-laboratorium i Norge. Det er unikt, sier Borge.

Kripos mener den 36 år gamle mannen kan ha bidratt til produksjon av minst 208 kilo amfetamin i denne kjelleren. Anslaget er basert på antall kanner og styrkegrad – og kan også være høyere.

Nå er familiefaren siktet for grov narkotikakriminalitet.

– Min klient nekter straffskyld, sier forsvarer Øyvind Bratlien til VG.

Etterforskningen mot de tre mennene etter beslaget på parkeringsplassen i Bærum fikk kallenavnet «Operasjon Thompson», etter den britiske skuespilleren Emma Thompson.

Den såkalte «Depotmannen» blir også siktet for grov narkotikakriminalitet. I tillegg til de 40 kiloene med amfetamin i den brune pappesken, finner politiet ytterligere 64 kilo amfetamin i en koffert hos et familiemedlem, samt to våpen.

– Han har erkjent delvis straffskyld, men han trodde det var et mildere stoff som lå i bagasjerommet. Han erkjenner oppbevaring av det andre partiet med amfetamin og våpnene, men jeg vil ikke kommentere detaljer rundt dette, sier forsvarer Cecilie Nakstad til VG.

I starten av juni i fjor pågriper politiet også den såkalte «Organisatoren». Bak politiets kallenavn skjuler det seg en 42 år gammel norsk-pakistaner med bånd til gjengmiljøet i hovedstaden. Mannen er kjent for politiet fra tidligere straffesaker.

– Da han ble pågrepet var han i besittelse av en EncroChat-telefon, sier etterforskningsleder Eivind Borge i Kripos, som ikke vil svare på akkurat hva som ledet frem til pågripelsen.

Men Kripos opplyser at informasjon fra etterforskningen gjorde at de fikk åpnet opp Encro-telefonen til norsk-pakistaneren.

På telefonen fant politiet bilder av dyre klokker og biler. I leiligheten fant de Rolex-klokker og flere titalls tusen kroner i en jakkelomme og i et Rolex-etui.

I løpet av etterforskning har Kripos gått grundig til verks for å undersøke «Organisatorens» økonomi – og tatt en rekke beslag i verdier og heftelser:

– Vi har en hypotese om at enkelte av Rolex-klokkene har fungert som betaling for narkotika, og at penger er hvitvasket gjennom blant annet kjøp og salg av dyre klokker. Vi vil be retten om å inndra en sum som tilsvarer hva vi mener å ha avdekket av tidligere salg av narkotika og hvitvaskings-handlinger, sier Borge.

Den 42 år gamle mannen blir blant annet siktet for grove narkotikaforbrytelser, hvitvasking og organisert kriminalitet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier forsvarer Ole Petter Drevland til VG.

I juni ble den krypterte plattformen lagt ned.

Politiets hemmelige operasjon var avslørt og en uidentifisert kilde i EncroChat sendte ut en alarmerende melding til abonnentene hvor det blant annet sto: «Ikke bruk oss».

Men politiet hadde fortsatt store mengder materiale å gå gjennom.

De mente kommunikasjonen på plattformen viste at flere nordmenn var aktive brukere som drev med innførsel, oppbevaring og salg av narkotika.

De startet derfor «Operasjon Bunton», oppkalt etter den britiske Spice Girls-stjernen Emma Bunton.

På den krypterte plattformen ble etterforskerne blant annet vitne til dialoger som de mener handler om smugling av narkotika fra Nederland til Norge:

Kripos vet ikke med sikkerhet hvem som står bak disse meldingene, men knyttet nettverket som var under etterforskning i Norge til planene.

I løpet av høsten 2020 førte operasjonen til minst seks pågripelser, deriblant av to menn som var godt kjent for politiet. Begge er tidligere domfelt for grov kriminalitet og ble nå siktet for alvorlige narkotikaforbrytelser.

– Han nekter straffskyld, sier en av de kjente mennenes forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG.

– Han har ikke erkjent straffskyld og han har foreløpig ikke forklart seg for politiet etter råd fra meg, sier advokat Morten Furuholmen, som representerer den andre mannen.

Ytterligere åtte-ni personer har status som siktet eller mistenkt, og politiet utelukker ikke flere pågripelser.

– Krypterte samtaler om kjøp og salg av narkotika var blant opplysningene som hjalp oss i arbeidet med å finne disse personene. Vi hadde trolig ikke kommet i posisjon til å avdekke alle disse straffbare forholdene uten EncroChat, sier Borge.

I løpet av etterforskningen har politiet gjennomført en rekke ransakinger og gjort flere beslag:

En pumpehagle og en pistol kamuflert som en spaserstokk. De fant finlandshetter og store mengder ammunisjon. I tillegg ble to håndgranater undersøkt av bombegruppen.

– Dette er sjeldent for Kripos å se. Bombegruppen har undersøkt disse. En av håndgranatene var full av krutt og funksjonell, sier etterforskningslederen.

I tillegg er det tatt beslag i cirka 60 kilo cannabis i Sverige som politiet mener var på vei til Norge. De har også gjort beslag i Norge som de mener stammer fra innførsler som dette nettverket står bak.

Ifølge politiet har minst ti drap i andre land i Europa blitt forhindret som følge av etterforskningen. I Norge er det ikke blitt avdekket slike planer.

Kripos mener at det omfattende materialet fra EncroChat viser hvor internasjonale nettverkene er, med tett kontakt mellom kriminelle i Norge, Marokko, Spania og Sverige.

– Selv om vi ikke har det som kalles «svenske tilstander» i Norge er det ingen grunn å senke guarden. Det er sterkere bånd der enn vi liker, sier Borge til VG.