PÅSKEVÆR: Foreløpig skinner solen på utsiktspaviljongen ved Snøhetta på Tverrfjellet, og forhåpentligvis får vi også noen slike øyeblikk i påsken. Det er meldt gråvær meds sol innimellom. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Her blir det best vær i påsken

Uansett om påsken tilbringes i byen, ved sjøen eller på fjellet, kan du få bruk for solbriller og solkrem. Men det er greit å ha en plan for bøker, brettspill og serier i tillegg, for vi har mye vått og grått vær i vente. Særlig i første del av påsken.

Av Mona Langset

– Påsken kan bli litt begredelig i år, men ikke bare begredelig, understreker værpresentatør Eli Kari Gjengedal fra Storm.

– Selv om mange fronter skal passere oss, vil det klarne opp innimellom. Da gjelder det å være klar til å komme seg ut og nyte godværet.

Det samme rådet har vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt.

– Været blir veldig skiftende, så vi må utnytte de mulighetene vi har når de kommer.

Meteorologisk institutt varsler været kun frem til og med skjærtorsdag.

– I denne perioden blir det mye nedbør over hele landet, sier Skjervagen. Men legger til at det kan se ut som at været kan bli bedre i siste del av påsken, uten at de har noen offisielle varsler så langt frem.

BLANDET VÆR: Eli Kari Gjengedal melder mye grått påskevær, med gløtt av sol. Foto: Helge Mikalsen, VG

I begynnelsen av påsken blir det best vær lengst nord og øst i landet.

– Øst i Finnmark blir det godt vær i palmehelgen. Nordkinnhalvøya kan vente sol, lite vind og noen få minusgrader, sier Gjengedal.

Lavtrykkene kommer fra vest, og treffer hele landet fra midten og sørover. Det betyr at det blir mye gråvær fra Midt-Norge og sørover, og mest nedbør på vestsiden, ifølge meteorologene i Storm.

Varslene er sikrest for første del av påsken. Men også når vi kommer over i Den stille uke, sier prognosene at vi kan vente oss det Gjengedal kaller en av-og-på-påske. Av og på med solbrillene. Av og på med jakker og luer. For det kan også bli ganske høye temperaturer.

– Det blir mildt også høyt til fjells. Da skal man være ekstra obs på snøskredfare, advarer hun.

Gløtt av sol

Selv om alle landsdeler får nedbør, vil vi også få gløtt av sol innimellom gråværet, ifølge Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt

– Førstkommende fredag blir det nedbør i store deler av landet sør for Trøndelag, mens Nord-Norge er skjermet.

Lørdag blir det nedbør også i Trøndelag, men ikke i Nord-Norge. På Vestlandet kan vi vente 30 millimeter denne dagen.

Palmesøndag starter fint på deler av Østlandet. Akkurat denne dagen blir det mest nedbør i Nordland, men det ser ut som at Finnmark blir skånet for nedbør.

Mandag og tirsdag blir det nedbør i Sør-Norge, men ikke i nord. Tirsdag blir det veldig vått på Vestlandet, hele 30 millimeter nedbør enkelte steder.

Onsdag blir det nedbør i hele landet, også i Finnmark, sier Skjervagen.

fullskjerm neste HEMSEDAL NÅ: Det er nok snø i Hemsdal til at bakkene tåler noen dager med mildvær i påsken. Bildet er tatt tirsdag.

– Rekordmye snø

Selv om det blir mildere er det ingen fare for at snøen skal forsvinne i Hemsedal i løpet av påsken, ifølge daglig leder i destinasjon Hemsedal, Richard Taraldsen. I dag går alle de 21 heisene, og alle de 53 nedfartene i alpinanlegget er åpne.

– Vi har rekordmye snø i alpinbakken og i fjellet. Tirsdag målte vi 152 centimeter i terrenget, så vi tåler litt regn. Vi hadde en liten mildværsperiode tidligere i vinter, men det ble fylt godt på med en meters nysnø etter det, så nå er det kjempeforhold både i alpinanlegget og for randonee og langrenn, sier Taraldsen.

Han forteller at hele langrennsløypenettet blir preparert daglig gjennom hele påsken. Det gjelder også høyfjellsløypene, for eksempel Holdeskaret og opp på Hemsedalsfjellet. Løypenettet i Hemsedal er forbundet med løypene i Gol, så her er det mulig å gå mange mil på ski.

Skredfaren i Hemsedal vurderes nå til kategori to, eller gult. Det vil si moderat fare. Det er lavere enn i skolens vinterferie. Richard Taraldsen minner likevel om at du alltid må sjekke lokalt skredvarsel på Varsom.no rett før du legger ut på turer over tregrensen, og spesielt i terreng med over 30 graders helling.

I Trysil er for tiden 60 av 68 nedfarter åpne i alpinanlegget. Ifølge

markedskoordinator Turid Backe-Viken i SliStar Trysil er det bra med snø også der.

– Snømåleren viser 137 cm i Fageråsen. Det er strålende forhold i bakkene, og de vil tåle mildværet som er meldt. Vi har så bra underlag og bra med snø at det er ingen fare, sier hun.

Trysil planlegger å holde heisene i Fageråsen åpne til den 25. april, mens sørsiden av fjellet stenger den 18.