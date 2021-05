LANGBRYGGA: Pollen i Arendal. Foto: Mona Langset, VG

Arendal kommune ut mot russen: Følger ikke reglene

Arendal kommune vurderer konsekvenser etter at russen samlet seg i store grupper i helgen. – Vi har ikke skapt noe smittebølge, slår russepresidenten tilbake.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi vet at det har vært kontakt mellom russen på tvers av kommunene de siste dagene, sier ordfører Robert Cornels Nordli til VG søndag kveld.

Flere kommuner i Agder har de siste ukene strevd med krevende smitteutbrudd, og bare i sørlandshovedstaden Kristiansand er det den siste uken påvist 193 smittetilfeller. Av disse er hele 158 russ.

Ordføreren sier at det er påvist tre smittetilfeller ved Arendal videregående skole så langt, men han sier at det foreløpig ikke er påvist smitte blant russ.

Likevel gikk kommunen søndag ettermiddag ut med en advarsel til russen, etter at de hadde fått informasjon om at de hadde samlet seg i store grupper i helgen som ikke følger reglene for maks antall, til tross for klare oppfordringer om å la være.

– Kommunen har ved flere anledninger hatt direkte kontakt med russen de siste dagene. Vi har forklart dem at smittesituasjonen i Arendal og kommunene rundt oss er uoversiktlig og at alle må forholde seg til at det ikke er lov å samles i grupper på mer enn 20 personer utendørs.

Arendals ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) fra en tidligere anledning. Foto: Heiko Junge / NTB

Flere fester i Arendal

Ordføreren er bekymret for flere fester som har vært mellom 13. og 17. mai i Arendal, hvor flere unge mellom 15 og 25 år har deltatt.

– Flere av dem som har vært på disse festene har testet positivt i etterkant, sier ordføreren.

Kommunen opplyser om at de nå kommer til å følge opp eventuelle brudd på samlinger som overstiger mer enn 20 personer utendørs, men ordfører ønsker ikke å gå inn på hva slags konsekvenser russefestingen vil ha før på tirsdag.

Russepresident i Arendal, Eva Achour, sier til VG at hun mener det er kjipt at kommunen vurderer konsekvenser, i og med at det ikke har vært noe smitte blant russen i kommunen.

– Russen har testet seg 2-3 ganger etter 17.mai-helgen, og samtlige hadde negative test. Konsekvenser høres rart ut, i og med at vi ikke har skapt noe smittebølge, sier Achour.

SMITTE: Det er påvist smitte blant elever på Arendal VGS, men det er uvisst om dette er russ. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

Hun sier at det ikke er hennes oppfatning at de har møtt andre russ i andre kommuner.

– Mitt inntrykk er at russen i Arendal har vært flinke. Arendal og Kristiansand pleier tradisjonelt å ha mange sammenkomster i løpet av russetiden. Vi har klart å holde oss til vår kommune, sier hun.

– Situasjonen hadde vært helt annerledes hvis vi hadde møtt dem, tror russepresidenten.

Flere sørlandskommuner i møter

Søndag kveld hadde kommunene i Agder møte for å diskutere eventuelle tiltak, og VG får opplyst at møtet gikk ut på å dele erfaringer på tvers av kommuner, og diskutere tiltak. FHI og Statsforvalteren var også tilstede på møtet.

Ordfører Nordli sier at kommunene vedtar eventuelle tiltak etter møtet, og at han ikke kan forutse hva som kommer.

– Vi har allerede innført ventekarantene som varer i fire dager lenger enn den nasjonale. Det har vært veldig effektivt.

Han sier at av 175 smittede den siste tiden har den utvidede lokale ventekarantenen fanget opp 85 prosent av tilfellene.

– Kriseledelsen i Arendal følger situasjonen tett i egen og de andre kommunene på Sørlandet, legger han til.

Kristiansand åpner ikke opp

I en av nabokommunene, Kristiansand, ble det søndag meldt om 23 nye smittetilfeller blant russen. Nå er totalt 158 russ smittet den siste uken.

– Vi har en svært alvorlig smittesituasjon i Kristiansand der vi over flere dager har hatt høye smittetall, sier Styrk Fjærtoft Vik, kommuneoverlege i Kristiansand, til VG.

Trinn to i den nasjonale gjenåpningen skal etter planen skje fra og med torsdag 27. mai. Til Fædrelandsvennen sier ordføreren i Kristiansand at de ikke kan åpne samtidig som resten av Norge.

– Vi kan ikke åpne opp fra torsdag slik det legges opp til i andre deler av landet, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap), til avisen søndag ettermiddag.

Kommuneoverlegen peker på 17. mai helgen som utslagsgivende for utbruddet:

– Hele befolkningen - også russen - har hatt et sterkt behov for å treffe hverandre gjennom langhelgen og 17. mai. Konsekvensene av dette har blitt et større utbrudd. Det er forventet at når det nå er høye smittetall blant russen, vil vi ha høye smittetall blant deres familier og nærkontakter.

Det er påvist coronasmitte ved alle videregående skoler i Kristiansand, melder kommunen.