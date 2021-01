MUTASJONSJAKT: Marianne Dalland, spesialingengiør ved avdeling for medisinsk genetikk, i laboratoriet på Ullevål som nå skal jakta virusmutasjoner på oppdrag fra FHI. Foto: Odin Jæger, VG

Skal hjelpe FHI med 500 analyser i uken: − Dette er småtteri

Et laboratorium på Ullevål skal snart ta unna 500 analyser i uken for FHI i jakten på virusmutasjonen. Men det finnes kapasitet til å analysere absolutt alle positive prøver i landet - og vel så det.

Etter at det ble påvist utbrudd med det muterte viruset i Nordre Follo, har FHI kunngjort at de nå vil øke andelen positive prøver de analyserer, men bare til ti prosent.

Det er opp fra mellom to og tre prosent som har vært andelen analysert i desember og januar.

For å få til dette, skal analysesamarbeidet NorSeq (Norsk konsortsium for sekvensering og persontilpasset medisin) tas i bruk - et samarbeid mellom universitets- og sykehusmiljøer som alle har mulighet til å gjøre helgenomsekvensering, som metoden for å avdekke virusmutantene heter.

– Mitt håp er at vi er i gang denne uken, men man må alltid være forberedt på at de kan dukke opp ting når man utvikler metoder, sier sjef for samarbeidet Dag Erik Undlien, leder i NorSeq.

Ifølge ham kunne alle positive virusprøver i Norge blitt analysert hos NorSeq dersom man hadde tatt i bruk det tilgjengelige utstyret og bestemt at det skulle prioriteres.

Over 500 prøver i uken

Foreløpig skal kun laboratoriet på Oslo universitetssykehus tas i bruk. Det har den største kapasiteten til å sekvensere virus i landet. Oppdraget NorSeq har fått fra FHI er å ta unna 500 prøver i uken.

– Ut ifra de volumene FHI har spurt om vi kan sekvensere, har det ikke vært nødvendig å ta i bruk de andre sekvenseringsfasilitetene i Norge. Dette er småtteri i forhold til utstyrskapasiteten, sier Undlien om jobben som nå skal gjøres på Ullevål.

For å sette det i perspektiv: Mens NorSeq nå skal ta unna minst 500 prøver i uken, og har kapasitet til langt flere, hadde FHI per 20. januar helgenomsekvensert 321 prøver for hele desember og januar. I Danmark analyseres rundt 3000 prøver i uken.

I tillegg vil laben ta mer eller mindre alle de positive prøvene laboratoriet på Oslo universitetssykehus (OUS) påviser, i snitt hundre prøver om dagen - med mindre de allerede er sendt til FHI for analyse, opplyser Undlien.

Sistnevnte er et samarbeid med mikrobiologisk avdeling ved OUS. Det vil kunne gi en oversikt over om det finnes mutasjoner som sprer seg i Oslo-området. Så langt er det påvist mutert virus i utbrudd i Nordre Follo og på ett sykehjem i Oslo.

Undlien har imidlertid hatt møte med sekvenseringsmiljøene i både Bergen, Trondheim og Tromsø for å dele erfaringer og metode dersom de også ønsker å starte opp med dette.

– Hvis man ser på hele kapasiteten i NorSeq - hvor mange prøver kunne man analysert i uken?

– Dersom vi hadde blitt enige om at dette nå skal være så høyt prioritert at vi bruker all instrumentkapasitet vi har, hadde vi hatt kapasitet til å analysere alle prøver som er positive i Norge og mange flere.

Kunne begynt tidligere

Undlien anslår at når startfasen er over, og alt er oppe og går, vil en drøy håndfull personer være nok til gjøre analysejobben sammen med maskinene på laboratoriet.

Her finnes én av svært få store sekvensatormaskiner i Norge. Vanligvis brukes de til å påvise arvelige sykdommer i menneskets arvestoff.

Nå skal de analysere virusets arvestoff, for å finne ut om det er den britiske eller sørafrikanske mutasjonen - eller om det kanskje dukker opp helt nye mutasjoner.

– Kunne dere vært i gang med bistand for å analysere virusprøver kjappere?

– Vi har hatt denne kapasiteten en stund, så vi kunne selvsagt begynt tidligere dersom vi hadde fått en forespørsel. Du må bare validere metoden først, du starter aldri rett på jobben, sier Undlien.

Fikk første forespørsel 5. januar

Den første henvendelsen fra FHI kom 5. januar, og gjaldt spørsmål om hva NorSeq har kapasitet til dersom det skulle bli aktuelt å bistå, og om de ønsket dette.

Dette var før det var påvist et utbrudd av den britiske mutasjonen i Nordre Follo, men kort tid før kommunen sendte prøvene til analyse.

– Vi svarte samme dag at vi var positive til dette. Deretter hadde vi et møte 12. januar, der vi fikk flere detaljer, sier Undlien.

– Når fikk dere oppdraget med å komme i gang?

– Vår forståelse har hele tiden vært at FHI ville komme med et oppdrag, men det var først i går vi fikk et tall på 500 prøver i uken, sier Undlien.

– Gitt den lange ventetiden mange kommuner opplever med analysesvar, hva tenker du om at dere ikke ble spurt før?

– FHI har mye å stå i og skal treffe mange avgjørelser på kort tid. Nå tenker jeg at vi skal bistå som en god samarbeidspartner med å gi raskere svar og sørge for at vi øker andelen som analyseres.

FHI er i dialog med flere aktører

Geir Bukholm i FHI sier til VG at kapasiteten vil være 10 prosent med bistanden fra NorSeq Oslo. Han opplyser samtidig at ytterligere tre personer settes inn hos FHI for å jobbe med å analysere virus.

– Vi er også i kontakt med Fürst, Oslo universitetssykehus, NTNU, Haukeland og Ahus. Men foreløpig ser det ut til at vår egen kapasitet sammen med kapasiteten de tilbyr fra NorSeq Oslo er mer enn stor nok, sier han.

Direktør Camilla Stoltenberg i FHI sier til VG at planen er å samarbeide med sykehuslaboratoriene, men først og fremst ved å ta i bruk en PCR-test som kan påvise den britiske virusmutanten.

– Men det er også veldig fint hvis de går i gang med egen sekvensering, sier Stoltenberg.

Analysemål kan endre seg

– Det finnes mer kapasitet enn for de 500 dere får hjelp med nå - hvorfor har dere ikke bedt om ennå mer?

– Vi tar noen skritt av gangen - vi har tatt et byks nå de siste ukene siden nyttår, og så vil vi fortsette å øke på. Men det er grenser for hvor mye man har behov for å sekvensere også.

Stoltenberg peker blant annet på at det forskningsmessig kan være interessant å analysere alle positive prøver, men at det ikke er nødvendig for å få god oversikt.

– Hvorfor er det 10 prosent som er målet?

– Det er bare fordi at det Europeiske smittevernbyrået har satt det som et veldig ambisiøst nivå i første omgang. Det er veldig få land som ligger så høyt - bare Danmark, Storbritannia og Israel så langt i Europa. Nå tror jeg at ganske mange vil gjøre mye i ukene og månedene som kommer, men veldig få vil være i en så god posisjon som vi er i i Norge, sier hun videre.

– Så det målet kan endre seg?

– Ja, ikke nedover, men oppover.