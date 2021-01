Stortingsrepresentant og andre nestleder i utenrikskomiteen, Christian Tybring-Gjedde, her under Stortingets spørretime i slutten av november. Foto: Tore Kristiansen

Tybring-Gjedde: − Virker som om Trump er i mental ubalanse

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier til NRK at han er skrekkslagen etter hendelsene i natt og at det virker som om president Donald Trump er i mental ubalanse.

– Jeg må si at jeg er helt skrekkslagen. Det virker for meg som at Trump per i dag er egentlig i mental ubalanse. Helt siden valgnederlaget så har han jo gradvis ... hans tilstand blitt verre og verre, og oppfordringene til å gå mot kongressbygningen eller demonstrere i Washington skremmer meg, sier han til NRK Alltid Nyheter.

– Jeg vet ikke om det er riktig at han sitter en uke til, at han kanskje burde gå av med en gang, legger han til.

Onsdag tok hundrevis av Trump-tilhengere seg inn i kongressbygningen hvor Kongressen formelt skulle godkjenne Joe Bidens valgseier. Dette er nå gjort. Det tok flere timer før politiet fikk kontroll over det amerikanske demokratiets høyborg og minst fire døde etter stormingen av Kongressen.

– Trump hisset opp massene

– Er det Trump, slik du ser det, som har det hele ansvaret for det som skjedde i natt? spør NRKs reporter.

– Nei, det er alltid individer som begår handlingen som har ansvaret til syvende og sist, men det er ikke noe tvil om at Donald Trump har hisset opp massene, oppildnet massene til å forsvare hans feilaktige påstander om at han vant valget, mener Frps andre nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget.

Tybring-Gjedde nominerte i fjor Trump til Nobels fredspris for fredsavtalen mellom Emiratene og Israel. I 2018 nominerte han og Per-Willy Amundsen (Frp) den amerikanske presidenten til prisen etter toppmøtet med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

Tybring-Gjedde sier til TV2 at han ikke ville nominert Donald Trump til Nobels fredspris på nytt, men han mener likevel at grunnlaget for nominasjonen står seg godt.

– Hva tenker du nå om fredsprisnominasjonen?

– Her må man skille snørr og barter. Fredsprisenominasjonen var isolert for fredsavtalen han fikk til i Midtøsten. Men det han har vist i etterkant av valgnederlaget mener jeg viser en mental ubalanse. Dette er ikke tidspunktet for å få fredsprisen, og han får den ikke heller, sier han til TV2.

Frps Carl I. Hagen er ikke nådig mot Trump på Facebook.

– Det å se på Trump pøbelen storme Capitol Hill er grusomt! Dette må Trump bære et stort ansvar for og han burde for lengst be sine tilhengere trekke seg unna og la Kongressen gjøre jobben sin med rolige og saklige debatter og votering!

Trump blir kastet fra politikken i skam og forakt! Fortjent!, skriver Hagen onsdag kveld.

– Oppvigleri

Statsviter Asle Toje mener det som skjedde i går viser hvor utrolig dype kløftene er etter valget, som ikke har vært et samlende valg.

– Trump erkjenner ikke nederlag og det gjør heller ikke hans velgere, eller deler av hans velgere iallefall, og resultatet ser vi her. Dette er en veldig farlig situasjon for det amerikanske demokratiet på grunn av at når man har gått så langt, så er alltid faren tilstede for at en del av befolkningen bare bryter løs og etablerer sin egen virkelighet. Sist gang dette skjedde resulterte det i borgerkrig i Amerika, sier Toje til VGTV.

Han mener Trump har drevet med oppvigleri.

– Dette er oppvigleri... oppfordre til vold, og det var det han gjorde. Det er veldig vanskelig å se dette på noen annen måte enn at det er en direkte konsekvens av Trumps tale, det at disse demonstrantene som han har kalt sammen i Washington og sender av gårde mot Kongressen. Dette ville ikke skjedd uten Trump ganske enkelt.