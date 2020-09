Klikk for å aktivere kartet

Politiet: Flere udetonerte eksplosiver funnet der to Norsk Folkehjelp-medarbeidere døde

To medarbeidere mistet livet da en bombe detonerte på Salomonøyene søndag. Nye opplysninger tyder på at det var flere udetonerte bomber i huset de bodde i.

Nå nettopp

Norsk Folkehjelp var på Salomonøyene i Stillehavet utenfor Australia for å kartlegge eksplosiver fra andre verdenskrig, da en bombe detonerte og tok livet av to medarbeidere 20. september. Ulykken skjedde ifølge organisasjonen rundt 06.50 lokal tid.

Det var Luke Atkinson (57) som var både britisk og newzealandsk og Trent Lee (40) fra Australia som mistet livet. Eksplosivet skal ha detonert der de bodde i hovedstaden Honiara. De ble fraktet til sykehus etter ulykken, men ble senere erklært døde.

– Norsk Folkehjelp avventer foreløpige konklusjoner fra politietterforskningen som pågår i etterkant av eksplosjonen, skriver de i en pressemelding. De samarbeider nå med lokalt politi og myndigheter i etterforskningen.

Organisasjonen hovedfokus er nå først og fremst å ivareta de pårørende og de 19 ansatte som er i programmet på Salomonøyene på en god måte.

– Vi ønsker også å uttrykke vår dypeste medfølelse overfor innbyggerne i nærområdet som ble berørt av hendelsen, sier leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, Per Håkon Breivik.

Skal ha funnet eksplosiver i boligen

Politiinspektør Clifford Tunuki sier til The Guardian at det ble funnet flere udetonerte eksplosiver på åstedet. Ifølge vitner til avisen vil innbyggerne nå få en forklaring på hvorfor de lå bomber i bebodde områder. Ulykken skal ha skjedd i et nabolag som huser blant annet ambassadører og diplomater.

Norsk Folkehjelp skriver i sin pressemelding at de erfarer at politiet på Salomonøyene har rapportert om funn av uspesifiserte eksplosive gjenstander på åstedet for eksplosjonen.

– Frakt av eksplosiver, uansett spesifikasjon og omstendigheter, inn i bebodde områder og oppbevaring av slike gjenstander i boliger samsvarer ikke med internasjonale standarder og Norsk Folkehjelps interne standardiserte operasjonelle prosedyrer og krav, skriver de.

Kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard forteller til VG at de ikke kjenner noe mer til disse funnene, utover at de har registrert hva politiet har sagt. Han svarer samtidig at de ikke ønsker å kommentere det som handler om politiets etterforskning.

– Jeg vet heller ikke om det bodde flere i boligen, sier han til VG.

Norsk Folkehjelps mandat er å bidra til kartleggingen. Det er kun det nasjonale politiets eksplosivryddere som er autorisert til å sikre, flytte og kvitte seg med udetonerte eksplosive etterlatenskaper i landet, skriver organisasjonen.

Har vært på øyene siden 2019

Norsk Folkehjelp har vært på øyriket siden 2019 for å bistå myndighetene med en nasjonal database for som gir oversikt over omfang av eksplosiver fra andre verdenskrig.

– Formålet med programmet på Salomonøyene er å bidra til å gjøre øygruppen tryggere og fritt for blindgjengere og etterlatt ammunisjon som ligger igjen fra andre verdenskrig, sier Breivik.

Norsk Folkehjelp har ca. 1850 mineryddere på plass i 19 land over hele verden. Ingen norske medarbeidere er på Salomonøyene, sier Ødegaard til VG.

Publisert: 22.09.20 kl. 09:04

