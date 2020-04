Coronasmittet Boris Johnson innlagt på intensiven

27. mars ble Storbritannias statsminister Boris Johnson bekreftet smittet av coronaviruset. Nå får han intensivbehandling.

Storbritannias statsminister Boris Johnsons tilstand forverret seg i løpet ettermiddagen. Mandag kveld er han overført til intensivavdelingen ved St. Thomas’s Hospital i London.

– Statsministeren får god pleie og takker alle i NHS for deres arbeid og dedikasjon, heter det i en uttalelse.

Utenriksminister Dominic Raab er utnevnt som Johnsons innstepper når det er nødvendig. Raab sier i et møte med pressen sent mandag kveld at Johnson er i trygge hender på sykehuset:

– Regjeringens arbeid fortsetter. Vi gjør alt vi kan for å fortsette jobben mot coronaviruset. Det er et utrolig sterkt lagarbeid bak statsministeren.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal Johnson være ved bevissthet mandag kveld.

Johnson ble lagt inn på sykehuset ett døgn tidligere. Innleggelsen ble beskrevet som et føre var-tiltak, snarere enn et nødtiltak, og statsministeren skulle ifølge Sky News fremdeles lede regjeringen.

– Utviklet milde symptomer

Johnson testet positivt for coronaviruset fredag 27. mars.

– Det siste døgnet har jeg utviklet milde symptomer og testet positivt for coronaviruset. Jeg isolerer meg, men fortsetter å lede regjeringens innsats. Sammen skal vi overvinne dette, skrev han selv på Twitter.

Her bekrefter Boris Johnson at han er smittet:

Boris Johnsons gravide forlovede Carrie Symonds har også ligget til sengs den siste uken med covid-19-lignende symptomer. Lørdag skrev hun på Twitter at hun er blitt bedre. Hun er ikke blitt testet for coronaviruset.

Da skrev hun at det er bekymringsfullt å være gravid og kanskje ha covid-19, men at hun stoler på legene, som sier at det er lite trolig at fostre blir utsatt for viruset og at det ikke er noe som tyder på at viruset vil føre til problemer for moren.

Strengere tiltak

Boris Johnsons regjering har fått kritikk for å være sent ute med smitteverntiltak, men etterhvert ble det innført svært strenge tiltak. Folk ble dermed bedt om å holde seg hjemme, samlinger med mer enn to personer ble forbudt og butikker med ikke-nødvendige varer måtte stenge.

Søndag advarte Storbritannias helseminister Matt Hancock om enda strengere tiltak, som å forby utendørs trening, om folk fortsetter å ignorere rådet om å holde seg hjemme.

Det ble mandag meldt om 439 nye coronadødsfall i Storbritannia det siste døgnet. Til sammen er det meldt 5373 dødsfall, ifølge helsemyndighetene.

Fram til 3. april hadde 2249 pasienter med coronasmitte vært innlagt på intensivavdelinger i England, Wales og Nord-Irland. Det kommer frem i en rapport som det britiske intensivregisteret offentliggjorde fredag. 346 av dem hadde dødd av viruset, mens 344 var skrevet ut. 1559 lå fortsatt på sykehus fredag.

I Storbritannia er det en overvekt av Covid-19-syke menn som må legges inn på intensivavdeling. 73 prosent av pasientene er menn. 93 prosent av dem har ikke fått helsehjelp før de ble smittet av coronaviruset.

Publisert: 06.04.20 kl. 21:20 Oppdatert: 06.04.20 kl. 22:19

