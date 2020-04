UTE PÅ TUR: «Smittestopp»-appen skal kunne spore nordmenns bevegelser, slik at man kan bli varslet om man har vært i nærheten av noen som får påvist smitte. Bildet er fra Huk i Oslo. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Ekspertgruppe fraråder lansering av smitteappen nå

Etter å ha gjort en vurdering av appen «Smittestopp» mener ekspertgruppen at den «ikke er helt ferdig ennå».

Maria Støre

Nils Christian Mangelrød

Nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) er i gang med å utvikle en app som skal oppdage hvem som har blitt utsatt for coronasmitte. Systemene bak appen skal sende ut en SMS på smarttelefonen dersom man har vært mindre enn to meter fra en coronasmittet. Planen er at den skal lanseres i utvalgte kommuner over påske.

Men en ekspertgruppe satt ned av Helsedepartementet, mener nå at programmene som skal bruke dataene fra appen ikke er helt ferdig.

– Sikkerheten i appen har vi ikke noe problemer med. Innhenting og opplasting av data fremstår som sikker med tanke på personvern, sier leder av gruppen Jeanine Lilleng til VG.

Slik skal appen fungere Appen skal spore nordmenns bevegelser i kampen mot koronaviruset. Løsningen benytter GPS- og bluetoothsignaler for å avgjøre om folk har vært tett på hverandre. Dersom en person som har installert appen, får bekreftet koronasmitte, vil alle andre som har appen få et varsel dersom de har vært i nær kontakt, for eksempel tettere enn to meter på denne personen i mer enn 15 minutter i løpet av den siste tiden. (Kilde: NTB) Vis mer

– Hva er problemet da?

– Når dataen først ligger i skyen, er spørsmålet hvem som har tilgang til å gjøre hva med den. Hvem har tilgang og hvordan får de det? Det er arbeid som er underveis, forklarer hun.

– Oppnevnt for å være paranoide

Ekspertgruppens oppgave er å se over datakoden for å oppdage sikkerhetsproblemer før lansering, men datakodingen for siste del av systemet, det Lilleng kaller «systemene på baksiden», mener hun ikke er klart.

– Den er ikke ferdig helt ennå. Derfor er det vanskelig å uttale seg om det foreløpig.

IKKE FERDIG: Jeanine Lilleng er leder av ekspertgruppen oppnevnt av helsemyndighetene. Hun sier appen «Smittestopp» ikke er helt ferdig. Foto: Privat

– Når tenker dere den burde være klar for lansering?

– Vi håper at vi som ekspertgruppe skal ha en oversikt over den andre delen til tirsdag. Det er målet, sier hun.

Samtidig har Lilleng forståelse for at etatene ønsker å få appen lansert, slik at de kan begynne innhenting av data.

– De forventer at det vil ta en uke fra de lanserer til de begynner å bruke dataene, og sånn sett har vi tid til å gå gjennom dette. Vi er jo oppnevnt for å være litt paranoide.

les også Helsedirektoratet: Ikke realistisk med normal russefeiring

les også FHI og Helsedirektoratet advarer etter flere fester påskeaften: – Vi er bekymret

To formål

Gun Peggy Knudsen er ansvarlig for bruken av digital smittesporing i FHI. Hun opplever at de har god dialog med ekspertgruppen og sier de gjennomfører en svært grundig gjennomgang av sikkerhet og personvern:

– Konklusjonen fra ekspertgruppen som kom på fredag viste behovet for å gjennomføre tiltak før lansering.

– Når må appen rulles ut for å ha ønsket virkning? Haster det?

– Appen og løsningen for digital smittesporing har to formål. Det ene er sporing av nærkontakter som har vært utsatt for smitte slik at de kan få rask beskjed om dette med råd om hvordan de skal forholde seg. Det andre er bruk av aggregerte og anonyme data på befolkningsnivå, som kan brukes til å måle effekten av samfunnstiltak.

les også Vanskeligstilte under coronakrisen: – Jeg er redd

les også Ønsker å få tak i blodgivere som har blitt friske etter coronasmitte

Nødvendig med rask innhenting av data

For å få til dette, er det nødvendig med rask innhenting av data, mener Knudsen.

– Jo raskere vi kommer i gang med å samle data, validere, lære og justere, jo raskere får vi nytte og virkning. Samtidig er vi veldig opptatt av at appen skal være trygg å bruke, så personvern og informasjonssikkerhet skal være ivaretatt før vi lanserer.

les også Benn (46) testet positivt på nytt etter en uke uten corona-symptomer

Ifølge NTB skal en undersøkelse gjennomført av Ipsos, vise at 64 prosent er positive til at norske helsemyndigheter vil ta ta i bruk en slik app. Et representativ utvalg av befolkningen over 18 år skal ha deltatt på undersøkelsen. 16 prosent svarte at de negative til appen.

Samtidig sier 56 prosent at det er sannsynlig at de vil laste ned og ta i bruk appen.

Publisert: 12.04.20 kl. 18:01

Les også

Mer om Personvern App Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser