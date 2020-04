ALARMERENDE TALL: Andelen unge som oppgir å føle seg ensomme, er nå 23 prosent høyere enn før pandemien. Illustrasjonsfoto. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Ny undersøkelse om unge: Nær halvparten føler seg ensomme under pandemien

45 prosent av unge i alderen 16 til 24 år, sier at de føler seg ensomme – en skarp økning sammenlignet med før krisen.

Det viser en fersk undersøkelse utført av Opinion på vegne av Røde Kors.

Rundt 4000 personer i aldersgruppen 16–80 år har blitt spurt om hvordan livet har endret seg som følge av viruset. Dette er gjort via telefon mellom 7. og 19. april.

Svarene fra gruppen unge voksne skiller seg markant ut; her svarer 45 prosent at de er ensomme. I SSBs levekårsundersøkelse svarte kun 22 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år det samme.

Et stort varsku både til befolkningen, frivillige organisasjoner og myndighetene, mener generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Dette er et tydelig signal om at mange sliter. Når vi ser en dobling i antall unge som melder at de føler seg ensomme, er det alvorlig, sier Apeland.

BEKYMRET FOR DE UNGE: Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors mener det må tas grep for dem som opplever ensomhet under krisen. Foto: SALTBONES, Olav A./Røde Kors

– Direkte helseskadelig

Han sier videre at de aller fleste trolig håndterer situasjonen på en god måte, alene eller sammen med familien.

– Men vi vet at noen føler seg ensomme allerede før en sånn periode, og at noen er mer sårbare enn andre. Det betyr at det helt sikkert er ganske mange unge som nå er i en alvorlig situasjon med tanke på sosial isolasjon. Det må vi ta på alvor, sier Apeland.

Generalsekretæren peker på at selvmordsraten er høyere blant unge enn hos andre grupper.

– Alvorlig ensomhet er direkte helseskadelig og kan i verste fall bidra til depresjon og økte selvmordstanker, sier han.

– Vi må strekke oss langt

I undersøkelsen kommer det også frem at én av fire opplyser at de sliter psykisk. I tillegg oppgir én av fire å være i dårligere fysisk form nå enn før virusutbruddet.

Røde Kors mener det nå må legges til rette for at unge som sliter, snarest mulig kan få delta i aktiviteter der de kan ha interaksjon med andre.

– Vi må strekke oss langt for å tilby arenaer der de kan være sammen, ikke bare i den organiserte formen, men også gjennom fritidsaktiviteter, sier Apeland.

– Er tallene så alvorlige at man må la enkelte smittevernhensyn vike?

– Jeg er helt overbevist om at det går an å få til begge deler. Vårt poeng er at man må bruke energi på å finne gode løsninger, sier han.

Røde Kors har de siste ukene tatt flere grep for å omstille seg under pandemien. Blant annet har ringevenner og ungdomshusene Fellesverkene blitt digitale møteplasser.

– Dette er en situasjon som utfordrer oss, også i Røde Kors. Vi må nå se på om vi kan gjøre noe mer for denne gruppen om situasjonen blir langvarig, sier Apeland.

Statssekretæren: – Mange har fått hverdagen snudd på hodet

Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at hun forstår godt at mange føler seg ensomme nå.

Samtidig mener hun man ikke kan ta for gitt at det er de samme som er ensomme nå, som før pandemien og de strenge tiltakene.

– Mange som har vært veldig sosialt aktive, har nå fått hverdagen sin snudd på hodet og blitt sterkt avgrenset i sine vanlige aktiviteter. Det skaper ensomhet, sier Klippen.

Hun sier videre at departementet stadig vurderer hvordan de kan minimere de negative effektene, og hvordan de kan åpne samfunnet igjen på en trygg måte.

– En positiv trend er at vennegrupper, idrettslag, skoleklasser, organisasjoner og lag er i ferd med å finne digitale møteplasser som også kan åpne nye muligheter for dem som tidligere falt utenfor sosialt. De kan få ny inngangsport og mulighet til å være del av et fellesskap og dermed på sikt redusere ensomheten, sier hun.

Oppfordrer til å ringe hverandre

Statssekretæren viser til at regjeringen i fjor lanserte en egen strategi mot ensomhet, som særlig er rettet mot unge og eldre.

I tillegg er det etablert en tilskuddsordning, «Mobilisering mot ensomhet», som forvaltes av Helsedirektoratet.

– Der kan ulike organisasjoner søke om midler til å utvikle tiltak mot ensomhet. Men akkurat nå handler det kanskje mer om å ta den telefonen til en som du tenker trenger det, sier Klippen.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.

Publisert: 22.04.20 kl. 19:10

