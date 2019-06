BLE SLETTET: Denne tweeten ble fjernet fra Oslopolitiets Twitter-konto. Foto: Skjermdump

Politiet slettet twittermelding om utrykning til utested: – Var upassende

Natt til lørdag bisto politiet vaktene på utestedet Elsker i Oslo. «Patruljen hadde mentalt forberedt seg på flere sterke inntrykk», sto det på Twitter.

Natt til lørdag arresterte politiet en mann utenfor utestedet Elsker i Oslo. Det skrev de på Twitter. Senere slettet politiet innlegget.

– Det gjaldt ikke en gjest hos oss, men en som gikk forbi. Han ville komme inn, men ble stoppet av vakten. Det virket nok litt mer dramatisk i politiets twittermelding enn det egentlig var, sier Elskers daglige leder Jim Åkeberg til VG.

– Vet du hvorfor politiet måtte forberede seg mentalt på sterke inntrykk?

– Nei, det har nok noe å gjøre med at vi er en skeiv bar eller noe sånt, så de har vel hatt det litt gøy.

– Reagerte dere på dette?

– Vi stusset jo på det, men synes egentlig bare det er gøyalt og har ledd en del av det, sier Åkeberg.

Visste ikke om Elsker

Runar Skarnes, seksjonsleder i Oslo politidistrikt, sier han ikke var klar over at Elsker er et utested hvor homofile ofte ferdes. Derfor reagerte han fort da han ble gjort oppmerksom på Twitter-meldingen.

– I denne konteksten leste jeg tweeten umiddelbart. Jeg fant tweeten upassende og kontaktet derfor tjenestegjørende operasjonsleder. Jeg ba om at tweeten måtte slettes. Tweeten representerer på ingen måte operasjonssentralens holdning til LHBT-personer, skriver han i en e-post til VG.

Videre forklarer Skarnes at han konfronterte operasjonslederen som hadde lagt ut tweeten. Heller ikke han visste at klubben er populær i det homofile miljøet.

– Med denne konteksten innså han at tweeten var upassende.

– Intensjonen med tweeten var på ingen måte å krenke noen. Vi beklager derfor på det sterkeste at denne tweeten har gitt en negativ effekt. Det var aldri vår intensjon, avslutter Skarnes.

TROR PÅ POLITIET: Ingvild Endestad tror på operasjonslederen som skrev tweeten, men mener politiet burde ha mer kunnskap om et utested som «Elsker». Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mener politiet burde ha mer kunnskap

Leder for FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, har selv snakket med politiet om tweeten, og vil derfor ikke være for hard i kritikken av dem.

– Så lenge de sier det er dette som har skjedd velger vi å tro på dem, sier Endestad til VG.

Hun vil dog advare politiet mot å lage humor, spesielt rettet mot minoritetsgrupper, da det kan få ugunstige følger.

– Som politi har man et ansvar for at alle føler seg trygge, og enkelte minoritetsgrupper, som skeive, kan føle seg utrygge hvis politiet er utydelig.

Men utover dette har FRI-lederen ingen problemer med å tro på at operasjonsleder snakker sant når han sier han ikke visste det var snakk om en klubb som er mye frekventert av homofile.

– Når det er sagt bør politiet ha kunnskap om steder der folk kan være særlig utsatt for hatkriminalitet, så her bør de tilegne seg mer informasjon.

