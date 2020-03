127 coronasmittede i Norge

22 av de nå 127 virussmittede har blitt smittet hjemme i Norge. Mens 86 har tatt med seg smitte hjem fra Italia.

Det viser VGs kartlegging, satt opp mot de nye tallene som FHI presenterte klokken 18.

– Hovedbildet er i grunnen det samme som de siste dagene. Alle er isolert hjemme og ingen er innlagt på sykehus, sier overlege Are Stuwitz Berg ved FHI til VG.

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet eller gjennom nærkontakter, og ingen av de smittede er alvorlig syke. Folkehelseinstituttet sier de har oversikt over smittekjeden hos de aller fleste som har fått påvist viruset, mens de fortsatt jobber med å kartlegge noen av de.

– Er det fortsatt Nord-Italia som er hovedårsaken til at folk er syke her?

Absolutt. Det gjelder helt klart den store andelen, ja.

Tidligere fredag ble det kjent at flere barnehager og skoler holder helt eller delvis stengt, som følge av coronasmitte blant ansatte.

Men foreløpig er ikke dette aktuelt å komme med en nasjonal tilråding om å stenge skoler.

– Det er tiltak vi vurderer fortløpende, men foreløpig er det ingen grunn. Det er ikke smittespredning nok i det norske samfunnet til at det ville være noe effektivt tiltak. Det ville bare holde veldig mange friske unger hjemme fra skolen.

Fraråder reiser

FHI har tidligere frarådet reiser til utsatte områder i Italia, men en slik tilråding fra Utenriksdepartementet har latt vente på seg - til i dag.

– Utenriksdepartementet fraråder reiser til regionene Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna og Veneto som ikke er strengt nødvendige, står det i de oppdaterte reiserådene.

Helse-Norge rammet

Fredag ble det kjent at 344 ansatte ved Oslo Universitetssykehus (OUS) befinner seg i karantene.

– Det dreier seg hovedsakelig om reiseaktivitet. Folk som har kommet tilbake fra ferie, uttalte kommunikasjonsrådgiver ved OUS Hedda Holth.

I tillegg er det en gryende bekymring i helsesektoren for manglende utstyr til smittevern. Landets apoteker har allerede for lengst gått tomme for smittevernutstyr, og det kan

I forrige uke ba Helsedirektoratet sykehusene om å begrense bruken av smittefrakker, åndedrettsvern, latekshansker, øyebeskyttelse, beskyttelsesbriller, visir og kirurgiske munnbind slik at de ikke går tomme ved en pandemi.

