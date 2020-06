MORTHOLMEN Foto: Mari Staveland/Privatmegleren

Deadliest Catch-stjernen sikret seg drømmehuset – på Karmøy

Den norskamerikanske TV-stjernen «Sig» Hansen (66) sier han har mange minner fra Mortholmen.

– Da jeg fikk melding med bilde fra dette stedet tenkte jeg med en gang; Oh my God, forteller Sigurd Jonny «Sig» Hansen til VG om sitt nylige eiendomskjøp.

Den norskamerikanske TV-stjernen kjent fra Discovery-programmet «Deadliest Catch», eller «Livsfarlig fangst», blir engasjert når han snakker om eiendommen på Mortholmen utenfor Åkrehamn i Karmøy kommune.

– Jeg har mange minner fra det stedet. Min datter Mandy hadde bryllupet sitt der, og det var bra og spesielt. Jeg har også minner fra barndommen min derfra. Vi var alltid der ute, og vi stjal alltid materialer som vi brukte til å lage fiskeutstyr og en flåte av, mimrer Hansen.

Mortholmen Sildesalteri ble bygget av Knut Jakobsen i 1918, og så kjøpt opp av Ludvig Egge salteriet sammen med Tønnes Olsen Sjøen og Tønnes Egge i 1931. Fra 1970 til 2015 sto huset tomt, men da gikk Egge-arvinger i gang med å restaurere dette kulturminnet for å arrangere konserter, selskaper, bryllup og andre ting.







fullskjerm ARKIVFOTO: Kaptein Sig Hansen i Discovery-serien «Livsfarlig fangst». Her fotografert med kona June og sin yngste datter Mandy ved «hytta» 1,5 time nord for Seattle. Bilder er tatt i 2015.

– En del av min historie

Hansen forteller til VG at både hans bestemor og onkel jobbet på Mortholmen Sildesalteri. Bakgrunnen for boligkjøpet er imidlertid en litt annen:

– Min kone hadde lyst på et bilde som hang inne på Mortholmen, så da tenkte jeg at vi like så godt kunne kjøpe hele greia, ler Hansen.

Han kommer seg imidlertid fort over fra spøk til alvor. Dette stedet betyr mye for Hansen. Med så mange minner ser han frem til å benytte seg av eiendommen hvor han kan ha båter til kaien, fiske krabbe langs kaikanten for å så koke krabbene like etterpå. Men kanskje mest av alt vil Hansen gi noe tilbake til samfunnet som har betydd så mye for ham.

– Mentaliteten fikk jeg fra mor og far, men uten den historiske tilknytningen jeg har til dette stedet, så ville jeg aldri ha vært den samme som jeg er i dag. Den bygningen er en del av min historie, sier han.











fullskjerm

Ikke kjøpt for å tjene penger

Ludvig Egge fortsetter å eie sin del av eiendommen sammen med Sig Hansen og planlegger å bygge videre på konseptet og utvikle det.

– Han ville ikke selge seg ut, men da jeg hørte hvor stor lidenskapen hans var til dette stedet, var jeg ikke i tvil. Jeg sa jeg kunne kjøpe det opp, men at vi kunne være partnere. Med den lidenskapen han har til plassen, så kunne jeg neppe fått en bedre partner, sier Hansen.

Hansen er klar på at kjøpet ikke handler om å tjene penger til egen lomme. Han ønsker nå at hele Haugalandet skal få glede av Mortholmen i tiden fremover.

– Stedet er jo fantastisk og kan bli brukt til mye. Bilklubber vil kanskje ha et samlested. Det er vakker så det kan bli en turistattraksjon på Karmøy med museum.

Han har også et litt hårete mål for plassen.

– Jeg møtte Kongen i Seattle tidligere. Kanskje han kan komme å ta en middag med oss der en gang nå, ler Hansen.









fullskjerm

– Kystkultur på det flotteste

Hansen er i Seattle da VG prater med ham over telefon. Han forteller at han er på Karmøy mellom én og to ganger i året, men at han ønsker å besøke øya oftere.

– Jeg er bare amerikansk statsborger for øyeblikket, men vi jobber med å få norsk også, sier 66-åringen.

Mannen som fikk oppgaven med å selge eiendommen til Hansen er eiendomsmegler i Privatmegleren Østbø og Kaldheim, Leiv Helge Kaldheim.

– Plutselig en natt ringte telefonen. Det var da en mann som var opptatt av kystkultur og denne plassen var han interessert i. Dette betød mye for han, og han vil nå at folk skal få den samme følelsen som han selv hadde da han var barn, forteller Kaldheim til VG.

– Sig Hansen betalte nøyaktig det som selger ville ha. Han forhandlet ikke i det hele tatt på pris, fortsetter han, men oppgir ingen prislapp.

Kaldheim forteller litt om eiendommen som TV-stjernen nå har kjøpt.

– Mortholmen er ekte norsk, fersk og rå natur på sitt beste. Rett og slett kystkultur på sitt flotteste. Det er røft der ute, og når det er arrangementer, som er alt fra gammeldagse fester til kunstutstillinger, da er det helt fantastisk, forteller eiendomsmegleren som ser frem til å få den kjente TV-profilen involvert i eiendommen på Karmøy.

– Han vil ha turister til øya, og med det navnet han har så kan man se for seg at Haugalandet kan få seg en oppsving i turismen.

Publisert: 13.06.20 kl. 13:55

