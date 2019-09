Grunnlegger av Tesla Motors Elon Musk benekter at an anklaget den 64 år gamle dykkeren for å være pedofil. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Elon Musk hevder han ikke mente å kalle dykker pedofil

Tesla-grunnlegger Elon Musk sa i et rettsmøte mandag at han ikke mente å anklage den britiske dykkeren Vernon Unsworth for å være pedofil, men kun ville fornærme ham.

Musk møtte i retten saksøkt for å spre falske anklager etter at Tesla-sjefen i juli i fjor omtalte Unsworth som «han pedofyren» på Twitter.

– Jeg mente ikke å anklage Unsworth for pedofili. I respons til hans fornærmelser i et CNN-intervju ville jeg fornærme han tilbake ved å uttrykke min mening om at han virket som en gammel, ekkel mann, sa Musk under rettsmøtet i Los Angeles.

Unsworth var med på å redde ut tolv gutter fra en oversvømt grotte i Thailand i juli i fjor. Musk mente guttene og fotballtreneren deres kunne reddes ut av grotten med en miniubåt han selv hadde fått konstruert, men ble avvist av redningsmannskapene og Unsworth som anklaget Tesla-sjefen for å kun være ute etter PR.

Mandag forklarte Musk at «pedofyr» er en vanlig fornærmelse i Sør-Afrika hvor han vokste opp, og at det er brukt for å fornærme noens utseende og oppførsel – ikke for å anklage noen for pedofili.

Samtidig som Musk benektet å spre falske anklager, hevdet han i retten at dykkeren giftet seg med sin thailandske kone da hun var en tenåring, og beskyldte ham for å omgå personer og steder som er kjent for «uanstendig seksuell oppførsel» og prostitusjon.

64 år gamle Unsworth og hans 41 år gamle partner benektet anklagene.

Dykkeren har saksøkt Tesla-sjefen med krav om drøyt 600.000 kroner i oppreisning og et rettslig pålegg som forbyr Musk å spre ytterligere falske anklager mot ham. Rettssaken starter i desember.

