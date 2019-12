Vegvesenet sprengte steinblokk på E18

LARVIK (VG) Statens vegvesen sprengte en 8–900 tonn tung fjellblokk som står igjen etter raset på E18 ved Larvik. Det er allerede mye kø i området.

Vegvesenet sprengte den store steinen ved 9.30-tiden for deretter å fortsette arbeidet med å rydde veien etter raset fredag.

VGTV sendte direkte, og publikum kunne høre buldring og se store steinmasser rase ut etter at sprengningsbasen hadde ropt klar og alarmen gikk.

Forberedelsene til sprengningen var grundig.

– I natt har vi gjort klar for sprengning ved at det er fylt i alle hull, og det er dekket til med matter for å unngå steinsprut, fortalte avdelingsdirektør Tore Kaurin til VG tirsdag morgen.

– Vi har også gått over fjellet i nordgående løp, det vi håper å åpne i slutten av uken, slik at dette er trygt for trafikantene.

– Hva med det sørgående løp?

– Det vil nok ta lenger tid. Fordi denne blokka vi skal sprenge er 300 kubikkmeter, 8–900 tonn med stein. Det ligger strømkabler der, slik at vi må se hvilke skader veien får før vi kan si noe om det.

Etter sprengingen må fjellet renskes, og deretter skal Vegvesenet vurdere omfanget av det videre arbeidet for å få ryddet veien og sikret fjellet, og ikke minst om det vil være nødvendig med ytterligere sprenging for å få fjernet mer masse.

– Vi vil undersøke hva som er bak blokken som er sprengt, og vurdere om vi må renske fjell. Enten manuelt eller med mindre sprengninger. Så må vi vurdere ytterligere sprengning.

Før sprengingen var det etablert en sikkerhetssone på minst 250 meter fra selve stedet der sprengingen fant sted. Det var plassert ut et stort antall vakter for å holde skuelystne på god avstand, og de nærmeste naboene samt en barnehage ble varslet med SMS før sprengingen finner sted. Det var også innført droneforbud i området, opplyser Statens vegvesen.

KLARE FOR SPRENGNING: Slik ser det ut ved Bommestad tirsdag morgen. Foto: Statens Vegvesen

Vegvesenet håper fortsatt på å få åpnet for trafikk i begge retninger i nordgående løp på E18 i løpet av uka, men hvor raskt dette kan skje, er avhengig av resultatet av sprengingen. Klokken 12 tirsdag skal det avholdes et statusmøte der dette skal vurderes.

Tirsdag morgen melder Vegtrafikksentralen Øst om tidvis store forsinkelser på veiene i og rundt Larvik. Også mandag morgen og ettermiddag var det lange køer og store forsinkelser.

E18 har vært stengt etter steinraset som gikk ved innkjøringen til Larviktunnelen fredag. Ingen ble skadd i raset.

Opprydding på E18 ved Bommestad i Larvik der det gikk et steinras sent fredag kveld. En svær fjellblokk skal sprenges tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: 17.12.19 kl. 08:19 Oppdatert: 17.12.19 kl. 09:39