I TROMSØ: Her ankommer «Lance» Tromsø – med polfarerne Børge Ousland og Mike Horn vinkende om bord. Foto: Helge Skog/iTromsø

«Lance» til kai i hjemhavnen Tromsø

Børge Ousland og Mike Horn har ankommet Tromsø mandag ettermiddag og er omsider ferdige med ekspedisjonen som har vart siden august.

31 dager etter at «Lance» la fra kai for å hente polfarerne Mike Horn og Børge Ousland i polisen, er skipet nå tilbake i hjemhavnen – med polfarerne.

De startet ekspedisjonen sin 25. august i Nome i Alaska. Målet var å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard med seilbåt og ski. De to skulle egentlig hentes ut av isen med seilbåten til Mike Horn, «Pangea», da ekspedisjonen over Nordpolen var over, men de enorme kreftene i isen kunne ha knust en seilbåt.

Dermed ble «Lance» leid inn for å hente dem. Isen på Nordpolen festet imidlertid et jerngrep rundt skipet på vei ut igjen – og det ble sittende bom fast i to uker frem til isen slapp taket natt til 27. desember.

Lørdag ankom skipet Longyearbyen – der flere om bord hoppet av turen. Men med helt til hjemhavnen i Tromsø ble blant annet polfarerne og kaptein Stig Roaldset.

– Jeg gleder meg egentlig mest til å se familien og de dagligdagse små tingene som alle tar for gitt, det er det jeg gleder meg mest til, har Ousland tidligere sagt til VG om hjemkomsten.

Mike Horns seilbåt «Pangea» ligger også i Tromsø. Nå ser polfarerne for seg å ha en siste kveld sammen her for å «lande» etter ekspedisjonen, før de reiser.

Publisert: 30.12.19 kl. 14:55

