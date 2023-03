KAMP FOR ENGASJEMENT: Silje Ulveseth ville bare engasjere seg for nærskolen - men engasjementet endte med en krevende strid med hennes nye arbeidsgiver.

Silje stilte til valg: − Fikk sparken

SOTRA (VG) Silje Ulveseth hadde aldri trodd hun skulle bli politiker. Men da hun sa ja til å stille valg for Ap, endte hun opp i en krevende arbeidskonflikt – og med flere titusener av kroner i advokatregninger.

Silje Ulveseth trodde hun hadde kapret drømmejobben som kommunikasjonsrådgiver i selskapet Sotra Link.

Istedenfor har saken endt opp som en krevende konflikt og stadig voksende advokatregninger – mens Ulveseth plutselig sto uten jobb og fremtidig inntekt.

Det hele startet med at hun fortalte sin nye sjef at hun var blitt foreslått på 7. plass til kommunestyret i Øygarden.

– Det syntes han ikke noen ting om. Han likte ikke at vi hadde ulike hatter på oss, og ville at selskapet skulle være «politisk nøytralt», sier hun.

VG møter henne hjemme på Sotra. Hun forteller at hun opplever å miste jobben fordi hun har engasjert seg i lokalpolitikken og stiller til valg for Arbeiderpartiet.

Arbeidsgiveren mener på sin side at hun ikke fikk sparken på grunn av sitt politiske engasjement, men på grunn av at hun hadde tilbakeholdt relevant informasjon for dem – og på grunn av «samarbeids- og kommunikasjonsutfordringer som gikk hardt ut over tillitsforholdet».

Sotra Link er et OPS-selskap OPS-selskapOffentlig privat samarbeid. En ordning som innebærer at et privat selskap får penger fra det offentlige for å utføre en spesifikk jobb. som skal bygge det nye Sotrasambandet - et veiprosjekt på vestlandet.

Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd er største eier av selskapet - og eier 70 prosent av Sotra link.

I STORMEN: Silje Ulveseth har hatt en opprivende vei inn i politikken.

Info Sotrasambandet Sotrasambandet er en 9,4 kilometer ny riksvei på strekningen fra Kolltveit i Øygarden til Storavatnet i Bergen, med blant annet ny firefelts bro. Veien skal bygges gjennom en OPS-ordning, som står for offentlig-privat samarbeid. Vis mer

Kamp for skolen

Ulveseth forteller at hun gjennom hele livet aldri har forstått hvorfor noen vil være politiker. Det til tross for at bestefaren hennes, Ingvald Johan Ulveseth, var industriminister i Trygve Brattelis andre regjering, og en viktig pådriver for den eksisterende Sotrabroen.

Men da kommunen foreslo å legge ned nærskolen, ble et engasjement tent i henne.

Hun skrev leserbrev på leserbrev. Gjorde alt hun kunne for å kjempe for skolen. Dette merket det lokale Ap-laget seg, og ordførerkandidaten deres spurte om hun ikke kunne tenke seg å stå på lista til valget og melde seg inn i Ap.

Plutselig måtte Ulveseth spise sine egne ord om politikere, for hun kjente at hun ville fortsette å engasjere seg – og takket ja.

Føltes som et ultimatum

Omtrent samtidig ble hun tilbudt en jobb hun hadde søkt på, som Ulveseth tenkte at var «drømmejobben».

Da sjefen i Sotra link ringte for å tilby henne jobben, fortalte hun samtidig at hun sto på lista til kommunestyret for Ap. Hun forteller at hun da fikk et råd fra ham om å trekke seg.

– Der og da følte jeg det som et ultimatum, så jeg sa jeg ville undersøke mulighetene for å trekke meg. Men da jeg kontaktet Arbeiderpartiet, sa de at det var ulovlig for en arbeidsgiver å kreve det.

Dermed signerte Ulveseth kontrakt med Sotra link – uten å trekke seg fra lista og ble kort tid etter valgt til lista. Før hun rakk å orientere arbeidsgiveren, oppdaget hennes nye sjef det i en artikkel i lokalavisen.

– Han ringte meg med en gang. Han var ikke fornøyd.

«Lei sak»

Administrerende direktør i Sotra Link, Christopher Bjerke, har ikke ønsket å møte VG til et intervju. Han beskriver det hele som en «lei sak». Les hele hans svar lenger ned.

Sotra link reagerer på at Ulveseth ikke har opplyst om at hun stiller til valg - til tross for at hun har sagt hun skal kontakte Arbeiderpartiet for å undersøke mulighetene for å trekke seg.

I etterkant av telefonsamtalen ber Ulveseth om en prat, og får invitasjon til å komme til Sotra links lokaler, viser meldinger VG har sett.

Der forklarer Bjerke at han er misfornøyd med at hun ikke har trukket seg, men Ulveseth oppfatter likevel at de skværer opp, forklarer hun.

På slutten av møtet spør Bjerke om hun har lyst til å hilse på styrelederen påfølgende tirsdag, sier Ulveseth.

Hun takker ja til møtet, og takker samtidig for samtalen deres:

«Hei, det passer fint. Ser fram til å møte dere! Takk for fin prat i dag. Det betyr mye for meg.», viser sms-dialogen VG har sett.

Bjerke svarer på sms-en med en tommel opp.

Gledet seg til møte – fikk sparken

Hun forteller at hun derfor blir glad når hun får invitasjon til å komme å møte styrelederen i selskapet, som sjeldent er i område.

–Jeg hadde tatt på meg fin kjole og pyntet meg, og googlet styrelederen for å finne ting å småprate om. Jeg fant ut at vi er like gamle, han kom fra New York, men bor i London, og sånt.

– Men jeg skjønte straks at dette ikke var noe trivelig møte for å hilse. Jeg kom glad og gledet meg, men fikk ingen smil i retur.

Hun forteller at hun ble ledet inn på et kontor med to stoler på en side, og én stol på andre siden. Der sto det tre glass vann, og et ark som lå vendt ned.

– Så får jeg beskjed fra Bjerke – på engelsk – om at jeg har brutt tilliten deres.

– Så jeg måtte spørre på norsk, «sier du meg opp? Det er det du holder på med?» «Ja.», var svaret jeg fikk.

TAUS: Direktør i Sotra Link, Christopher Bjerke, ønsker ikke å stille til intervju med VG.

– Lei sak

Administrerende direktør i Sotra Link, Christopher Bjerke, har ikke ønsket å møte VG til et intervju.

Han skriver i en sms:

«Sotra Link anerkjenner viktigheten av fritt politisk engasjement i et demokratisk samfunn, noe som selvsagt også gjelder for arbeidstagere. Denne konkrete saken knytter seg da heller ikke til politisk engasjement, men har sin bakgrunn i samarbeids- og kommunikasjonsutfordringer som gikk hardt ut over tillitsforholdet allerede før tiltredelse. Det er en lei sak som vi har forsøkt å finne løsninger på.»

VG har dokumentasjon i form av smser, e-post-korrespondanse mellom Ulveseth og administrerende direktør i selskapet, samt korrespondanse mellom advokatene til selskapet og Ulveseth.

VG har fått tilgang på et brev sendt fra Bjerke til Ulveseth 9. desember med tittelen «Vedrørende ditt ansettelsesforhold i Sotra Link AS».

Der skriver den administrerende direktøren:

«Som vi også ga uttrykk for i ovennevnte møte, opplever Sotra Link at tillitsforholdet er brutt på en slik måte at du ikke kan tiltre stillingen som kommunikasjonsmedarbeider i februar 2023. Dette fordi du i ansettelsesprosessen har tilbakeholdt informasjon som vi opplever som sentral for ansettelsen og som du i etterkant ikke har forsøkt å bringe klarhet i. Vi understreker at det ikke er ditt kommunalpolitiske engasjement som er årsaken til at du ikke kan tiltre stillingen. Vi er vel kjent med de hensyn bak og ulike regelsett tilknyttet lokaldemokratiske verv.»

«Det er måten du har tilbakeholdt informasjon og for øvrig håndtert denne situasjonen på, som nå gjør det umulig for oss å skape et fremtidig samarbeid basert på tillit.»

Også i et brev sendt fra Sotra links advokater begrunner de årsaken til oppsigelsen, og viser til Bjerkes tidligere nevnte brev:

« Som der beskrevet, er årsaken det tillitsbruddet som oppsto som følge av at Ulveseth har tilbakeholdt informasjon som Sotra Link anså som sentral for ansettelsen, og som hun ikke brakte eller forsøkte å bringe klarhet i før Bjerke leste om nominasjonen i avisen tre uker senere.»

Og videre:

Ulveseth reagerer på begrunnelsen til Bjerke og Sotra link

– Han påstår at dette ikke dreier seg om at jeg står på Ap-listen, men det er jo den direkte årsaken til at de ga meg sparken. De ønsket ikke at jeg skulle engasjere meg, sier hun.

I etterkant av oppsigelsen engasjerte Ulveseth advokat. Sotra Link tilbød henne først to månedslønner som kompensasjon for oppsigelsen:

«Vi har forståelse for at dette setter deg i en vanskelig situasjon, og har derfor tilbudt deg utbetaling av et engangsbeløp tilsvarende 2 månedslønner, selv om selskapet ikke er rettslig forpliktet til dette.» skrev Bjerke i et brev.

Det aksepterte ikke Ulveseth og engasjerte selv advokat.

Da hun etter hvert fikk seg en ny jobb som næringspolitisk rådgiver i Bergen næringsråd, hadde hun opparbeidet seg advokatregninger på 40.000 kroner for å håndtere konflikten med Sotra link.

REAGERER: Øygarden Aps førstekandidat Marianne Sandahl Bjorøy, reagerer på behandlingen Ulveseth har fått.

Stiller opp

Øygarden Aps førstekandidat Marianne Sandahl Bjorøy er sjokkert over behandlingen Ulveseth har fått.

Det var Bjorøy som rekrutterte henne til Ap. Den tidligere ordføreren hadde lagt mekre til leserinnleggene og engasjementet Ulveseth hadde for å bevare den lokale skolen – og lurte på om hun ikke kunne tenke seg å stå på lista til Sotra Ap til valget.

Hun reagerer på at Sotra Link mener det er et tillitsbrudd.

– Jeg reagerer på at han snakker om tillit. Men det er han som ga henne inntrykk av at hun skulle få komme og hilse på styreleder – før han sparker henne i samme møte. Det er ikke spesielt tillitvekkende.

Øygarden Ap stiller seg bak Ulveseth, og styret har besluttet å betale advokatregningene hennes på 40.000 kroner, som hun har fått som følge av saken.

– Der var det en unison enighet om å støtte henne. Hun hadde sagt opp sin gamle jobb, og sto plutselig uten jobb og inntekt i desember, men med advokatregninger, fordi hun stilte til valg for oss.

Ulveseth er også veldig takknemlig for støtten fra Arbeiderpartiet.

– Det har betydd veldig mye å få en så helhjertet støtte. Hvis ikke vet jeg ikke hvordan jeg skulle klart å stå i denne saken.