Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en pressekonferanse om investering i Forsvaret.

Dansk-norsk samarbeid: Sender 8.000 granater til Ukraina

Norge og Danmark samarbeider om en ny våpenleveranse til Ukraina. Totalt skal det sendes 8.000 artillerigranater.

NTB

– Ukraina har stort behov for artilleriammunisjon, og vi bidrar med det vi kan. Det er viktig for Europas og Norges sikkerhet at Ukraina lykkes i å stå imot Russlands angrep. Norge har bidratt tungt til Ukraina gjennom 2022 og vil fortsette støtten i årene som kommer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Norge donerer selve granatene, mens Danmark donerer tilhørende brannrør, kruttposer og tennpatroner, opplyser det norske forsvarsdepartementet.

– Ukrainerne har fortsatt et stort og akutt behov for ammunisjon i frihetskampen mot Russland. Sammen med andre EU- og Nato-land er Danmark i full gang med å imøtekomme med en rekke militære bidrag. Vårt samarbeid med Norge er et viktig eksempel på dette, sier Danmarks fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Artillerigranatene hentes fra Forsvarets lagre. Konsekvensen for nasjonal beredskap er vurdert. Norge har tidligere donert til sammen 20.000 artillerigranater.

20. mars ble det kjent at Norge har inngått en rammeavtale med EU om felles anskaffelse av ammunisjon til Ukraina. EU-landene er enige om å bruke 2 milliarder euro – rundt 23 milliarder kroner – på artilleriammunisjon til Ukraina.

– Med denne avtalen får Norge full tilgang til å anskaffe ammunisjon i samarbeid med andre europeiske land gjennom denne ordningen. Det er ikke minst bra for det nordiske samarbeidet, sa Gram da.