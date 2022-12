PROTESTBØLGE: Demonstrasjonene i Iran omtales som de største på flere tiår. Katalysatoren for protestbølgen var at den 22-år gamle kurder-iraneren Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

Iranske medier tilbakeviser at moralpolitiet legges ned

Flere vestlige medier siterte den iranske statsadvokaten søndag ettermiddag på at det kontroversielle moralpolitiet legges ned, etter store demonstrasjoner i landet i høst.

VG var blant de avisene som siterte Irans riksadvokat Mohamed Jafar Montazeri, som under en religiøs konferanse lørdag kveld skal ha sagt at moralpolitiet ville bli lagt ned, ifølge uttalelser gjengitt av AP og AFP.

I ettertid har flere iranske medier, deriblant det statseide TV-kanalen al-Alam avvist denne påstanden:

– Noen utenlandske medier prøver å fremstille ordene fra riksadvokaten som en tilbaketrekning fra den iranske republikken i spørsmål om hijab og taushet, skriver al-Alam søndag kveld.

TV-kanalen skriver at Jafar Montazeri er feilsitert, og at han i stedet skal ha snakket om at moralpolitiet har «trappet ned» patruljene i løpet av den siste tiden.

Moralpolitiet i Iran er kontroversielt, og håndhever blant annet de strenge reglene for hvordan kvinner kan kle seg.

De siste månedene i Iran har vært preget av store demonstrasjoner, etter at 22-åringen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Demonstrasjonene har også spredt seg til store deler av resten av verden, deriblant Norge.

Iranske myndigheter har slått hardt ned på protestbølgen. FN anslår at om lag 14.000 mennesker er blitt arrestert i løpet av høsten, og menneskerettighetsorganisasjoner har hevdet at om lag 400 er drept.

– Trodde ikke på det i ett sekund

Sharam Alghasi, professor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, følger utviklingen i Iran tett.

– Når jeg hørte nyhetene i helgen trodde jeg ikke på det ett sekund. Det er typisk det iranske regimet å ha så mange ulike maktinstanser at man blir helt forvirret, sier han til VG.

– Likevel så er det ingen ting som bestemmes før den åndelige lederen eller Revolusjonsgarden har gått med på det, noe vi ikke har sett i dette tilfellet, trekker professoren frem.

Den religiøst konservative ayatolla Ali Khamenei har vært øverste leder i Iran siden 1989. For to uker siden roste han den iranske Revolusjonsgarden for å «konfrontert opptøyene» i landet, til tross for kritikken fra omverdenen.

ÅNDELIG LEDER: Ayatolla Ali Khamenei, de facto lederen i Iran, har fått kritikk for å ha slått hardt ned på demonstrasjonene i landet.

Sharam Alghasi tror regimet har hatt en bevisst kommunikasjonsstrategi i helgen, og et ønske om å skape forvirring uten av noe fundamentalt faktisk endres.

– Så det iranske moralpolitiet er ikke ferdig?

– Moralpolitiet er langt fra ferdig. Dette handler om ideologi for dem, og jeg vil bli sjokkert hvis de kom med slike innrømmelser. Vi kan ikke forvente at de kommer til å fire på sine prinsipper, sier han videre.

Marianne Hafnor Bøe, Iran-spesialist og professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, trekkes frem at det likevel finnes noe intern motstand mot moralpolitiet blant Iranske myndigheter, og at det derfor har vært forvirrende å følge med på.

Professoren trekker frem at moralpolitiet er en relativt ny institusjon, fra om lag 2006, og at de ikke var en opprinnelig del av den islamske republikken i landet.

– De (moralpolitiet, red.anm.) har ikke hatt patruljer i det siste, og det er mye som tyder på at det er en intern diskusjon om hva som skal skje med dem fremover, sier hun til VG.