BODDE HER: I dette boligkomplekset i Oslo leide den terrorsiktede mannen i 40-årene en leilighet. Her fikk han besøk av medsiktede Zaniar Matapour (43), like før 43-åringen dro til sentrum av hovedstaden og skjøt rundt seg.

Opplysninger til VG: Her sverget Zaniar Matapour terror-troskap i Oslo

Kort tid før terrorangrepet i fjor, skal Zaniar Matapour (43) ha gått inn i en leilighet i Oslo og spilt inn et troskapsløfte til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

Det får VG opplyst.

I den aktuelle leiligheten bodde en mann i 40-årene. Han skal ha vært hjemme da den terrorsiktede 43-åringen kom på besøk, rundt midnatt, natt til 25. juni i fjor.

I løpet av oppholdet i leiligheten gjorde Zaniar Matapour noen av de siste forberedelsene til det forestående angrepet i Oslo sentrum, nemlig å spille inn et troskapsløfte til Den islamske stat (IS), en såkalt baya, får VG opplyst.

Troskapsløftet skal ifølge VGs opplysninger ha blitt lagret som en lydfil og sendt videre fra telefonen til mannen i 40-årene. Det er imidlertid uklart hvem som fysisk videresendte filen og hvem som mottok den, får VG opplyst.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, utover at det er usikkert, sier forsvareren til mannen i 40-årene, Victoria Holmen, til VG.

Les også Opplysninger til VG om Arfan Bhatti: Snakket om å ta norske journalister som gisler Islamisten Arfan Bhatti (45) skal ha snakket om muligheten for å ta norske journalister som gisler dersom de dro til…

Den aktuelle mannen har somalisk bakgrunn og ble i fjor høst siktet for medvirkning til terrorangrepet i Oslo. Han nekter straffskyld.

– Jeg vil bemerke at det kreves årsakssammenheng mellom en medvirkerhandling og terrorgjerning for at man skal kunne straffes. Det er vanskelig å se hvordan et eventuelt utlån av mobiltelefon og gjøre et opptak – som han åpenbart ikke leser inn selv og som kanskje er sendt til en person som ikke har begått skytingen – kan ansees som fysisk eller psykisk medvirkning til terrorhandlingen, sier forsvareren.

FORSVARER: Advokat Victoria Holmen representerer mannen i 40-årene som er siktet for medvirkning til terror etter angrepet i Oslo i fjor.

Mystisk bag

Da terrorsiktede Zaniar Matapour skal ha ankommet leiligheten i Oslo rundt midnatt 25. juni i fjor, så skal han ha hatt med seg en bag. Den medsiktede mannen i 40-årene har i politiavhør forklart at han ikke vet noe om innholdet i bagen, får VG opplyst.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere dette.

– Hvordan vurderer du mistankegrunnlaget mot din klient?

– Mistankegrunnlaget har vært svak fra starten av og har ikke styrket seg den siste tiden, sier Holmen.

Etter at troskapsløftet skal ha blitt spilt inn og videresendt, dro Matapour fra leiligheten og videre til sentrum med taxi og trikk – og begynte å skyte rundt seg.

Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept. Ni andre fikk skuddskader, 24 fikk andre skader. 262 personer har status som fornærmet.

Skjult kontakt

VG skrev forrige uke om hvordan en agent, som jobbet på oppdrag for Etterretningstjenesten, blant annet skal ha hatt dialog med islamisten Arfan Bhatti etter terrorangrepet i fjor sommer. Agenten utga seg ifølge VGs opplysninger for å være leder i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) i kontakten med Bhatti, som da var mistenkt for medvirkning til terror.

Kort tid etter angrepet skal Bhatti og agenten ha vært i dialog – og etter hvert lastet den norske islamisten opp troskapsløftet til Zaniar Matapour, ifølge VGs opplysninger.

Bhatti oppholdt seg i Pakistan på denne tiden og skal ha kommunisert med den falske IS-lederen på en kryptert kommunikasjonsplattform. Underveis i dialogen skal agenten ha tatt bilder av meldingene som ble sendt frem og tilbake, siden applikasjonen slettet meldingene etter 30 sekunder.

Disse meldingene er nå kronbevis i straffesaken mot flere av de siktede.

Les også PST varslet ikke politiet om terrorjakt NYDALEN (VG) Hvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke har informasjon om når, hvordan, hvor eller hvem som muligens…

Brev- og besøksforbud

Oslo tingrett forlenget tirsdag varetektsfengslingen av mannen i 40-årene med ytterligere fire uker.

– Den siktede er undergitt brev- og besøksforbud i hele perioden, opplyser politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt.

Politiet sier de gjør «grundige undersøkelser for å belyse alle sider av saken» og ønsker utover det ikke å kommentere forsvarerens uttalelser. Politiet ønsker heller ikke å kommentere VGs opplysninger eller andre detaljer i saken «av hensyn til etterforskningen».

Matapours forsvarer, Marius Dietrichson, har tidligere sagt at Matapour nekter straffskyld.