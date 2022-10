SISTE SPOR: På Ulsberg i Rennebu, nær den siktede mannens bolig, slutter alle spor etter savnede Ronny Melby (46)

Politiets jakt på svar om Ronny Melby (46): − Spesiell sak

TRONDHEIM (VG) Sjeldent gir en så omfattende innledende politietterforskning så få svar. Hvor savnede Ronny Melby (46) er, forblir et mysterium.

– Det er ikke ofte vi sitter i etterforskninger der vi har jobbet så mye som vi har gjort nå, og fortsatt er alle hypotesene vi startet med nærmest like åpne. Det er lenge mellom, sier påtalefaglig etterforskningsleder Bente Bøklepp i Trøndelag-politiet i VG.

I over to uker har politiet jobbet intenst for å finne ut hva som har skjedd med Ronny Melby, 46-åringen fra Trøndelag som det ikke finnes spor av siden natt til 24. september. Minst 50 etterforskere har jobbet med saken.

I gangen utenfor etterforskningsledelsens kontor, skimtes to bein og et tårn av pizzaesker til dem som nok en dag jobber utover kvelden.

LEDER ETTERFORSKNING: Politifaglig etterforskningsleder Eivind Guldseth og påtalefaglig etterforskningsleder Bente Bøklepp.

Kripos, som bistår i etterforskningen, har ifølge politifaglig etterforskningsleder Eivind Guldseth uttalt det samme om saken, som etter så mye politiarbeid, fortsatt er så åpen.

– Dette er en litt spesiell sak sånn sett. At den er veldig åpen, sier han.

At folk kontakter politiet og melder noen savnet er ikke uvanlig, men i de aller fleste tilfellene dukker den savnede opp etter 24 timer, forklarer han.

For Ronny Melby teller vi nå 24 dager siden siste livstegn.

Info Slik har saken utviklet seg Kvelden 23. september/natt til 24. september: Det siste sikre livstegnet fra Ronny Melby (46) ender et sted nær den siktedes bolig på Ulsberg. Her mener politiet det har skjedd en voldsepisode. 29. september: Politiet blir for første gang kontaktet av noen som er bekymret for Melby. De gjør noen undersøkelser samme dag, og drar blant annet til Ulsberg. 30. september–2. oktober: Det blir utført noen søk i løpet av helgen. Melby blir formelt meldt savnet 1. oktober. Etter hvert som dagene går, øker politiet på med folk som jobber med saken. 3. oktober: Politiet pågriper og sikter en mann for kroppsskade. De kraftsamler en etterforskningsgruppe og iverksetter fullt søk med utgangspunkt i den siktede mannens bolig på Ulsberg og utover i terrenget. Utover i uken hjelper Sivilforsvaret og frivillige til. 4. oktober: Politiet går ut i mediene med navn og bilde på Ronny Melby (46) fordi de ønsker tips i saken. 5. oktober: Politiet skjerper siktelsen til å gjelde vold med døden til følge. Den siktede mannen blir varetektsfengslet i fire uker i Trøndelag tingrett. Han nekter straffskyld. Vis mer

Nekter å ha noe med saken å gjøre

En mann i 40-årene fra Ulsberg i Rennebu er pågrepet og siktet for å ha påført ham dødelig vold.

Mannen nekter straffskyld og for å ha noe med Melbys forsvinning å gjøre, men har forklart seg om en episode som han ikke vil karakterisere som vold, ifølge hans forsvarer Kjell Myrland.

MULIG ÅSTED: Alle spor av Ronny Melby (46) slutter nær den siktede mannens bolig. Politiet mener det har skjedd en voldsepisode her.

Flere åpne hypoteser

Politiet har flere gode spor de jobber etter. De har gjennomført mange vitneavhør og dannet seg et godt bilde av hvordan Melbys liv var den siste tiden. Og de har landet svar på mange ting underveis, forteller etterforskningsledelsen.

INGEN TEGN: Ronny Melby (46) er oppvokst i Trøndelag og har bodd i ulike bygder her. Nå er han forsvunnet.

Men selv om politiet mener det er sannsynlig at Melby har blitt utsatt for dødelig vold, og har siktet og fått en mann varetektsfengslet, er de fortsatt ikke så sikre på hva som har skjedd at de kan lukke døren for resten av hypotesene de startet etterforskningen med:

Har Ronny vært utsatt for en ulykke?

Ønsket han å forsvinne selv?

Er Ronny i live, men blir holdt fanget et sted mot sin vilje?

– Det må vi være ærlige på. Vi står fortsatt der at vi ikke har landet, sier Guldseth.

Usikkerheter kan vedvare helt til slutten av etterforskningen.

– Vi skulle gjerne lukket en del av disse dørene fordi det letter etterforskningen, men det har vi ikke klart, selv om noen hypoteser er sterkere enn andre.

OMFATTENDE: Politifaglig etterforskningsleder Eivind Guldseth sier etterforskningen i saken er høyest prioritert i distriktet nå.

Kan ikke utelukke at han lever

En så stor innledende etterforskning som i denne saken, ser man sjelden i Trøndelag. Det er den høyest prioriterte saken i distriktet per nå. Guldseth trekker paralleller til Trolla-drapssaken i 2020 og Ringvål-drapet i 2008 for å finne saker i samme skala.

Info Trolla-drapet og Ringvål-drapet Trolla-drapet: Firebarnsmoren Tirhas Tekle Kifllay (33) ble funnet drept i fjæra ved Trolla i Trondheim 7. april 2020. Det antatt siste livstegnet fra henne var 27. mars. Fire dager senere tok ektemannen kontakt med politiet og fortalte at hun ikke hadde vært hjemme på tre dager, men meldte henne aldri formelt savnet. Han ble senere dømt for drapet. Ringvål-drapet: Mahmed Jamal Shirwac (46) ble funnet skutt og drept i Ringvålveien på Heimdal natt til 23. august 2008. Først tre uker senere ble en mann pågrepet og siktet for drapet. Han ble senere dømt til tvungent psykisk helsevern. Vis mer

–En av årsakene til at vi har så mange på saken, er at vi ikke kan utelukke at han fortsatt er i live. Vi leter etter en som kanskje er tatt bort og blir holdt en plass, så det er viktig for oss å få svar på dette, sier Guldseth.

Voldsepisoden er også en grunn til den omfattende etterforskningen.

Men jo lengre tid det går, desto mer sannsynlig tror politiet det er at Melby ikke lenger er i live.

– Når vi undersøker alle spor, vil man jo ofte finne tegn på at noen har vært i live også, sier Bøklepp.

Det har de så langt ikke gjort i denne saken.

Avsluttet søk rundt mulig åsted

I tillegg til etterforskerne kommer alle i politiet som jobber operativt utenfor kontorene, Sivilforsvaret og frivillige letemannskaper.

I én uke ble den siktedes eiendom på Ulsberg og et stort område rundt søkt gjennom tre ganger, først med hund og deretter med mannskap som går i kjede to ganger. I elven har de søkt med drone, og mannskap som har gått langs breddene. De har sjekket ut hvor man ender opp om man renner med elven nedover.

– Vi har sett det før, og erfart det i andre saker også, at letemannskaper faktisk går forbi en savnet. Vi kan ikke si at det ikke skjer i denne saken i den fasen vi er i nå. Men vi har i hvert fall gjort det vi kan for å unngå at det skjer, sier Guldseth.

GJENNOMSØKT: Området rundt den siktedes eiendom er grundig gjennomsøkt tre ganger.

Fredag 7. oktober bestemmer politiet seg for å avslutte letingen på Ulsberg. De må ta stilling til hvordan de skal bruke ressursene. Å utvide sirkelen bare litt, vil medføre en uke til med leting når politiet var kommet så langt ut i terrenget som de var.

Hvor skal man stoppe, er et spørsmål som melder seg.

– Vi kom ikke noe lenger der. Vi kunne fortsatt i det uendelige, det er dype daler og høye knauser. På et tidspunkt må du stoppe, når du ikke har noen flere opplysninger. Da blir det egentlig litt som å lete i blinde, fordi vi ikke vet i hvilken retning det går, sier Guldseth.

Parallelt med søket gjøres det vitneavhør, analyse av elektroniske spor og andre etterforskningsskritt. Flere andre områder er også søkt gjennom, men ikke like omfattende som på Ulsberg.

FORKLARER: Etterforskningsleder Eivind Guldseth forklarer hvordan politiet må vurdere jobben når de søker uten funn.

Støter på blindspor

Guldseth sier det er en kjensgjerning at politiet vil møte på det han kaller «blindspor»–bevis og opplysninger som ikke har noe med saken å gjøre, men som må undersøkes helt til man er sikker.

Et eksempel var da politiet i forrige uke sjekket ut et tips fra en hytteeier om en mystisk båt ved Skarvatnet i Oppdal. Etter noen dager med undersøkelser, ble båten sjekket ut av saken.

Episoden på Ulsberg

Det siste sikre livstegnet fra Ronny Melby er samtidig som politiet tror voldsepisoden har skjedd, om kvelden eller natten 23. september. Ifølge fengslingskjennelsen hevder et vitne at den siktede mannen har sagt at han ga Ronny Melby juling.

– Har dere funnet fysiske bevis på at han ble utsatt for vold, som blod?

– Det er detaljer jeg hverken kan eller vil gå inn på. Det er gjennomført flere undersøkelser, og vi har fått en del svar på det, men detaljene får dere ikke, sier Guldseth.

HAR FLERE SPOR: Etterforskningsledelsen ved Bente Bøklepp og Eivind Guldseth har spor å jobbe etter.

Spor

Til tross for at politiet ikke kan utelukke flere hypoteser i saken, har de spor å jobbe etter, sier Guldseth. Han vil ikke si noe om et eventuelt motiv i saken.

Politiet har sagt at både savnede og siktede tilhører et rusmiljø, og har en formening om hva Melby gjorde der – uten å ville gå inn på det. Ifølge forsvarer Myrland, skulle den savnede nå få bo der som en slags vennetjeneste.

– Er «uoverensstemmelsene» på Ulsberg knyttet til narkotika eller penger?

– Det er detaljer vi ikke kan si noe om.

Politiet kan heller ikke utelukke at det er andre som har medvirket til Ronnys forsvinning.

– Har dere konkrete navn på blokka?

– Vi jobber med ting, det gjør vi jo, uten at vi ønsker å gå ut med om vi har konkrete navn, så har vi fortsatt ting å jobbe med. Gode spor vi går etter.

LANGE DAGER: Påtalefaglig etterforskningsleder Bente Bøklepp har jobbet mye de siste to ukene.

Bøklepp sier de har dannet seg et stort bilde av hvordan livet til Melby har vært i den siste tiden.

– Hvordan var det?

– Det er naturlig når vi graver i folks liv, at vi danner oss et bilde av hvor han har vært, hvem han har vært sammen med også videre, sier Bøklepp, som ikke ønsker å være mer konkret.

Den siktede mannens forsvarer, Kjell Myrland, stiller spørsmål ved det «alle» lurer på:

– Det er veldig rart at politiet ikke har funnet ham. De har lett ganske grundig. Det er ikke sikkert han er død heller, sier Myrland.

Sigrun Dybvad bistår Ronny Melbys familie, som står uten svar på hvor han er og hva som har skjedd med ham.

BISTÅR: Sigrun Dybad bistår Ronny Melbys familie.

–De har det helt forferdelig, og har normale reaksjoner på en helt umenneskelig situasjon, sier hun.

Den siktede mannen sitter varetektsfengslet, foreløpig til 2. november. Politiet har per nå ingen planer om å løslate ham.