ORIENTERER: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) orienterer tirsdag om barnevernssaken. Arkivbilde.

SV fremmer mistillitsforslag mot barnevernsbyråd

Bergen SV fremmer mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) etter krass kritikk mot barnevernet den siste tiden.

Publisert: Nå nettopp

– På en rekke avgjørende punkter i svært grove saker om barnemishandling og omsorgssvikt har Bergen kommune hatt mulighet til å avverge at barn har lidd og kommet til skade. Den plikten har kommunen sviktet i, og det politiske ansvaret for det har fagbyråden på feltet, skriver SV i en pressemelding.

– På grunn av dette har Bergen SVs bystyregruppe ikke lenger tillit til barnevernsbyråden, og vi vil derfor fremme et mistillitsforslag mot byråd Katrine Nødtvedt i førstkommende bystyremøte, sier SVs gruppeleder Mikkel Grüner.

Barnevernssjefen i Bergen, Alette Hilton Knudsen, varslet mandag at hun går av. Bergens Tidende skriver at det skjer i kjølvannet av krass kritikk mot barnevernet, etter at Statsforvalteren i Vestland avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en gutt som ble funnet hardt skadd, fastbundet i en seng.

Tirsdag orienterer byrådsleder Roger Valhammer om saken.

