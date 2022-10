BEKLAGER: Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer.

Byrådslederen etter barnevernssaken: − Beklager på det dypeste

Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, orienterte tirsdag om barnevernssaken i byen og beklager til barna som ikke ble fanget opp av barnevernstjenesten.

Barnevernssjefen i Bergen, Alette Hilton Knudsen, varslet mandag at hun går av.

Det skjer etter at Statsforvalteren i Vestland avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en gutt som ble funnet hardt skadet, fastbundet i en seng.

– En 7-åring kunne blitt reddet før. Den lille gutten kunne blitt beskyttet før. Og sånn skal vi ikke ha det i Bergen, sa byrådsleder Roger Valhammer da han tirsdag orienterte om saken.

Fremmer mistillitsforslag

Tirsdag ble det klart at Bergen SV fremmer mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) etter krass kritikk mot barnevernet den siste tiden.

– På en rekke avgjørende punkter i svært grove saker om barnemishandling og omsorgssvikt har Bergen kommune hatt mulighet til å avverge at barn har lidd og kommet til skade. Den plikten har kommunen sviktet i, og det politiske ansvaret for det har fagbyråden på feltet, skriver SV i en pressemelding.

– På grunn av dette har Bergen SVs bystyregruppe ikke lenger tillit til barnevernsbyråden, og vi vil derfor fremme et mistillitsforslag mot byråd Katrine Nødtvedt i førstkommende bystyremøte, sier SVs gruppeleder Mikkel Grüner.

ORIENTERER: Byrådsleder Roger Valhammer (til venstre) orienterer tirsdag om barnevernssaken. Sosialbyråd Katrine Nødtvedt til høyre. Arkivbilde.

Barnevernssjefen gikk av

Barnevernssjefen i Bergen, Alette Hilton Knudsen, varslet mandag at hun går av. Bergens Tidende skriver at det skjer i kjølvannet av krass kritikk mot barnevernet, etter at Statsforvalteren i Vestland avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en gutt som ble funnet hardt skadd, fastbundet i en seng i august.

Tirsdag orienterer byrådsleder Roger Valhammer om saken.

– Denne redegjørelsen er til gruppelederne i Bergen, sa Valhammer:

– Men siden dette strømmes vil jeg si noe på vegne av Bergen kommune til de ungene det gjelder. På vegne av Bergen kommune, beklager jeg på det dypeste. Dere skulle ha blitt sett før. Dere skulle ha vært fanget opp før, og noen skulle ha hjulpet dere lenge før. Jeg lover at vi skal gjøre alt vi kan for at ikke flere barn skal oppleve det dere har gjort.

