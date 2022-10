1 / 2 SPENT: I løpet av to dager skal elektrikere installere solcellepanel på hustaket og garasjen til Eli Dikkanen. De vil erstatte en tredjedel av strømforbruket til familien. forrige neste fullskjerm SPENT: I løpet av to dager skal elektrikere installere solcellepanel på hustaket og garasjen til Eli Dikkanen. De vil erstatte en tredjedel av strømforbruket til familien.

Rekordmange vil ha solceller – Eli ventet i ni måneder

BÆRUM (VG) Eli Dikkanen bestilte solceller i januar. De kom denne uken. Nå jobber opposisjonen på Stortinget for å fortgang i solkraftutbygging.

Eli Dikkanen studerer kritisk de høye trærne til naboen på Haslum og lurer på om hun kan be dem kutte toppene litt.

De kaster lange og kostbare skygger akkurat der fire elektrikere nå installerer solcellepanel på hus og garasje.

– Jeg er kjempespent. Jeg angrer på at jeg ventet så lenge, sier Dikkanen.

Etter flere år med nøling, la hun inn bestillingen i januar. Først nå, ni måneder senere, kommer de store svarte flatene opp.

– Jeg ventet blant annet fordi så mange var negative, det ser jo ikke så fint ut. Nå er vi forbi det og må tenke på miljø, og så har jo strømregningen gitt meg den siste dytten, sier Dikkanen.

– Når du får den neste strømregningen, tror du de ser litt finere ut da?

– Nei, det tror jeg ikke, men det er jo ikke jeg som ser de mest, ler Dikkanen.

DELEPROBLEM: Det har vært mangel på bjelkene som bærer solcellepanelene og på transformatorer som omdanner solkraften til strøm, ifølge Mr. Elektro.

Rekordår i 2022

På taket hennes jobber fire elektrikere fra selskapet Mr. Elektro. I fjor sendte de to ansatte på etterutdanning, nå har de ansatt installatør nummer 13, 14 og 15, sier daglig leder Johnny Holen.

Prosjektene blir likevel stadig forsinket, fordi de ikke får tak i nok deler.

– Det er et marked som skriker i logistikkjeden. Det handler om kapasitet i fabrikker og i reelle transportutfordringer, sier Holen.

De nye panelene skal dekke en tredjedel av familiens strømforbruk.

– Hvis du får beskjed om at det er ett års ventetid nå, ville jeg lagt til to måneder, råder Dikkanen.

Tall fra NVE viser at antallet nye solkraftanlegg hver måned har eksplodert dette året.

2022 er for lengst et rekordår. I toppmåneden august ble det satt opp 863 nye installasjoner, mot 194 på samme tid i fjor.

Polen: 3 uker, Østlandet: 9 måneder

– Vi har aldri sett lignende etterspørsel. Det er tredoblet siden i fjor, og både vi og bransjen har slått rekorder hvert kvartal siden. Kundene går bokstavelig talt mann av huse, sier daglig leder Andreas Thorsheim i Otovo, et selskap som har spesialisert seg på å koble kunder opp mot installører.

Arbeidet stopper delvis opp når snøen kommer. Ventetiden vil variere, ifølge Otovo-sjefen.

– Det kommer an på hvor man bor. På Vestlandet er det noen måneder, mens på Østlandet vil det først være sommeren til neste år. I Polen kan de bygge ut på to uker, fordi det er ikke behov for konsesjonssøknader og lignende. Det er ingen kraftkilde som kan bygges ut like raskt, sier Thorsheim.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Ifølge solkraftentreprenøren har Polen en raskere vei fordi de ikke møter samme krav om konsesjonssøknader og prosesser. I teorien kan de planlegge, bestille og sette opp et solcelleanlegg på to uker.

– Vi er ennå det eneste landet i Europa som har under en halv terawattime fra solkraft, sier Thorsheim.

På grunn av ventetiden vil ikke den fulle effekten av krigen og strømkrisen synes før til neste år. Solenergi utgjør fortsatt en forsvinnende liten andel av den norske kraften.

Vil få fart på solkraft

Mens Eli Dikkanen nå venter på å få koblet sine nye solcellepanel til strømnettet, jobber Stortinget med flere forslag som skal gjøre veien kortere.

Høyre og Rødt står sammen og vil samle alle partiene utenfor regjeringskontorene, ifølge Bård Ludvig Thorheim (H).

JOBBER: Bård Ludvig Thorheim er stortingsrepresentant for Høyre fra Bodø.

– I den spesielle situasjonen vi står i med strømkrise, mener vi at dette er opplagte tiltak som vil bedre situasjonen noe på kort sikt og som regjeringen derfor bør omfavne, sier Thorheim, som sitter i Energikomiteen.

Hovedtrekkene i forslaget ser slik:

Regjeringen bes lage en handlingsplan for å øke norsk solkraft fra skarve for å øke norsk solkraft fra skarve 0,15 terawattimer i dag , til minst 8 TWh innen 2030.

Begrensninger fjernes, som søknadsplikt og krav om nettinnmelding for små anlegg.

Støtten økes slik at flere bedrifter får støtte enn i dag, skatt og momskrav endres som en gulrot for de som produserer solkraft.

BASSENG: Familien til Eli Dikkanen valgte basseng i stedet for hytte for noen år siden. Eneboligen har et forbruk på 24.000 kWh i året, og solcellepanelene vil dekke minst en tredjedel av det.

Skal jobbe før avstemningen

Forslagene har ikke flertall i dag, og skal stemmes over på tirsdag om en uke. Nå vil Høyre og Rødt jobbe sammen den kommende uken, for å få et flertall før avstemningen.

– Vi vil sikre at en samlet opposisjon, fra Rødt til Frp, står bak forslagene. Så vil vi legge press på regjeringen og sørge for at de kan forklare hvorfor de ikke ønsker disse tiltakene, sier Thorheim.

– Ifølge bransjen er det mangel på både utstyr og mannskap som skaper kø i dag. Hvordan skal dette hjelpe?

– Vi har snakket med bransjen, som etterspør dette. Med disse forslagene ser de potensial til å legge inn større bestillinger og hyre inn flere folk. Der det er større etterspørsel, vil det også danne seg et bedre tilbud. Vi er sikre på at det vil komme flere aktører på markedet, sier Thorheim.

Otovo-sjef Andreas Thorsheim sier til VG at dersom å fjerne barrierer fører til en enda større etterspørsel, forventer de at markedet løser mangler på sikt.

– Vi ser at bedrifter som tidligere drev med andre håndverkertjenester, nå går inn i sol og dermed får vi flere montører på markedet. På utstyrssiden har det vekselvis manglet paneler, vekselrettere og festemateriell, men dette jobber bransjen seg gjennom og det ser bedre ut fremover, sier Thorsheim.