BEINSALG: Jon Pichaya Ferry driver en noe utradisjonell butikk.

TikToker selger bein og hodeskaller

Jon Pichaya Ferry (21), kjent som TikTokeren JonsBones, selger deler av menneskeskjelett som ryggmarg og hodeskaller. Det har gitt ham mange følgere og kritikere.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Ferrys konto, hvor han har fått nesten 500.000 følgere og 22 millioner liks, inneholder videoer der han gladelig svarer på seernes spørsmål om det mange ser på som et makabert felt.

– Alle beinene vi selger er ekte. Vi får dem fra medisinsk beinhandel der de ikke trengs lenger, sier Ferry til VG.

Rekkevidden TikTok har gitt Ferry har introdusert skjeletthandel til et nytt og yngre publikum. Det er han glad for.

SKJELLETTHANDEL: Jon Pichaya Ferry er bedre kjent som JonsBones på TikTok.

– Vårt mål er å gjøre osteologi mer tilgjengelig for alle og gjøre en stigmatisert industri mindre stigmatisiert , sier han til VG.

På Instagram deler Jon Pichaya Ferry bilder av skjelettene han selger.

Intensjonen er utdanningsformål

Ikke alle er glade for det Ferry gjør. Rekkevidden har også ført til skarp kritikk av virksomheten hans og dens moralske implikasjoner. Andre TikTok-brukere har også laget videoer som stiller spørsmål ved lovligheten og etikken i handel med menneskeskjelett, skriver The Washington Post.

– Jeg forstår at denne industrien er et sensitivt tema, og folk må ha lov til å ha ulike meninger. Jeg er bare glad for å se at mennesker etter 100 år har en diskusjon om det, sier Ferry til VG.

Ferry har flere ganger uttalt at han ønsker at skjelettdelene han selger skal brukes pedagogisk og at folk skal lære av dem.

Usikkert opphav

Ifølge The Washington Post sier eksperter at kjøpere av skjelettdeler ofte ikke ser på dem som pedagogiske verktøy, slik Ferry har et håp om. I stedet blir skjelettdelene noen ganger omgjort til smykker eller lysekroner, og ender opp som hjemmelagde kuriositeter.

De siste årene har det vært en større bevissthet rundt handel med bein i USA, ettersom museer har begynt å kunngjøre hvor skjelettene i samlingene deres kommer fra, skriver avisen.

– Jo fattigere du er, jo mer maktesløs er du. Jo lenger ned i ordenen du er, desto større er sannsynligheten for at det er folket ditt som kan ende opp med å bli samlet slik, sier Shawn Graham, professor i digital humaniora ved Carleton Universitetet i Canada til The Washington Post.

Vet ikke formålet

På nettsiden sin ber Ferry kjøperne om å «behandle disse beinene med så mye respekt som mulig». Likevel spør han ikke kjøperne hva de skal bruke dem til. Han sammenligner det med at det er umulig for medisinprodusenter å vite akkurat hva pasienter bruker medisiner til.

– Det er veldig vanskelig for det medisinske selskapet å kunne spore nøyaktig hvordan klienten eller pasienten vil bruke en resept, sier han til ABC News.

FORSKJELLIGE TYPER: Hodeskallene skaffer Jon Pichaya Ferry fra medisinsk beinhandel

Å selge menneskelige skjelett er lovlig i USA, der Ferry bor, med begrensninger. Praksisen er forbudt på Facebook, Instagram og eBay, men under gjeldende føderal lov kan du lovlig eie, selge eller distribuere menneskelige skjelett i landet, med mindre skjelett er av indianere. De er beskyttet av en egen lov, skriver ABC News.