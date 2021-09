LYSENDE: Kjersti Holmen og Ingar Helge Gimle under premieren på komedien Boeing Boeing på Dizzie Showteater i Oslo i 2009.

Ingar Helge Gimle: − Komedie og tragedie var like naturlig for henne

Kjersti Holmens kolleger tegner et bilde av en skuespiller med et helt spesielt talent – og som også var et fint medmenneske.

Skuespilleren Kjersti Holmen døde natt til søndag. Hun ble 65 år gammel.

Skuespiller Ingar Helge Gimle spilte sammen med Holmen i flere filmer og oppsetninger.

– Dette var veldig leit å høre. Det er en av de aller største talentene i norsk film og teater som har gått bort. Komedie og tragedie var like naturlig for henne, sier Gimle til VG.

Han har bare fine ting å si om Kjersti Holmen.

– Hun var et nydelig menneske og alltid sjenerøs mot andre skuespillere.

– Var et supertalent

Gimle spilte sammen med Holmen i farsen «Boeing Boeing» på Dizzie Showteater i 2009. Han forteller at publikum lo så av hennes replikker underveis at det noen ganger var vanskelig å komme videre i stykket.

– Det var veldig befriende å spille mot et så stort talent.

Gimle forteller at han ble oppmerksom på Holmen allerede da han søkte på teaterskolen i 1980 da hun var avgangselev.

– Jeg så alle oppsetningene hennes og så at hun var et supertalent som alle teatersjefer i hele Norge ville ha, sier han.

REGISSØR: Per-Olav Sørensen regisserte blant annet stykket «Boeing Boeing» med Kjersti Holmen i hovedrollen.

Per-Olav Sørensen er en av Norges aller fremste regissører. Han regisserte blant annet stykket «Boeing Boeing» med Kjersti Holmen i hovedrollen.

– Kjersti var lysende. Kjenner både takknemlighet for å ha fått jobbe med henne, og stor sorg over at livet hennes ble så altfor kort, sier Sørensen.

– Ypperste klasse

Han forteller at de jobbet sammen både på teater og film i 2009 og 2010, de årene hun begynte å bli syk.

– Det var kanskje ekstra vondt akkurat det. Å jobbe tett sammen og gradvis forstå hva som var i ferd med å skje. Vi får alle ta med oss at hun kunne alt. Drama, komedie, teater, film. Alt i ypperste klasse, sier han.

Skuespiller Per Christian Ellefsen har jobbet sammen med Kjersti Holmen på Oslo Nye Teater og de var venner privat.

– Jeg har vært forferdelig glad i Kjersti og kommer til å savne henne som kollega og venn, sier Ellefsen til NRK.

Ellefsen sier til NRK at Holmen var en av de mest fantastiske skuespillerne Norge har hatt.

– Hun hadde en evne til å gå inn i roller på en måte som var så menneskelig og uredd.

Skuespiller Hege Schøyen og Kjersti Holmen laget tidlig på 2000-tallet seriene «Hege & Kjersti» og «Hege & Holmen» sammen.

– Kjersti var unik. En sjelden begavelse og en kjær venn. Jeg fyller hjertet mitt med gode minner, skriver Schøyen i en epost til NRK.