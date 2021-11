ÅPENT FORAN IGJEN: – De fleste betaler, sier Cathrine Myhren, kommunikasjonssjef i Ruter.

Vil øke antall billettkontroller

Bussen, T-banen og trikkene opplever mye sniking etter at corona-tiltakene ble opphevet. Blir man tatt, svir det i lommeboken.

Av Håvar Bremer

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dørene foran på bussen har vært stengt og det var nesten ikke vært billettkontroller i tiden etter mars 2020. De siste månedene har ting vært tilbake til normalen, bortsett fra en ting: Færre betaler for turen.

Skyss i Bergen, AtB i Trondheim og Ruter i Oslo har merket en økning i antall personer som dropper å kjøpe billett, melder P4-nyhetene.

– Flere bare setter seg ned og går av uten billett. Det kan virke som at flere også har trodd det er gratis å reise med buss, sier Grethe Opsal i AfB til P4.

Hun tror stengte dører foran på bussen og færre billettkontroller under pandemien kan ha gjort at flere har fått en slappere holdning til å betale for seg.

Ruter i Oslo vil ha langt flere billettkontroller enn det har vært de siste månedene, får VG opplyst.

Slik så det ut på T-banen i tiden etter 13. mars 2020.

Så høye er bøtene

Det er som regel ingen nåde hvis man blir tatt uten gyldig billett. Samferdselsdepartementet har fastsatt følgende bøtesatser:

Voksne over 18 år må ut med 1150 kroner, eller 950 kroner hvis du betaler på stedet.

Barn og ungdom under 18 år må ut med 950 kroner.

Falsk eller forfalsket billett gir en bot på 2000 kroner, og billetten blir inndratt.

Tom for strøm?

Ruter opplyser også at man må ha leselig skjerm på mobilen og nok batteri til hele reisen.

– Hvis man reiser gjennom flere soner og bytter transportmidler kan man i teorien møte på flere billettkontrollsituasjoner, ikke bare ved reisens begynnelse. Med det sagt, en del av våre kontrollører har lader med seg. Hvis man har gyldig billett, men ikke kan vise dette og får gebyr i kontroll, kan man sende klage til Ruter og så behandles denne, sier Cathrine Myhren, kommunikasjonssjef i Ruter.

Men man kan ikke kjøpe billett etter å ha blitt tatt i kontroll, for så å skylde på tomt batteri på telefon.

På en rekke busser og T-bane vogner har Ruter installert usb-uttak, slik at man kan lade om bord når man reiser, og dermed slippe å gå tom for strøm.

Dersom du har kjøpt billett til andre med din mobil, må din mobil være tilgjengelig for reisefølget ditt ved kontroll, opplyser Ruter.

– Langt under ønsket nivå

– Smitteverntiltakene har trolig bidratt til at betalingsandelen har sunket. Det er veldig leit og en situasjon som må endres. Før pandemien var andelen opp mot 95 prosent, og nå jobber vi igjen med tiltak for å sikre at alle kundene våre betaler for reisen sin.

Myhren påpeker at Ruter er et selskap som ikke tar ut overskudd. Billettinntektene fra hver enkelt kunde går rett tilbake til drift og videreutvikling av kollektivtilbudet.

– Antall som betaler ligger langt under ønsket nivå, etter en lengre periode med pandemi og færre billettkontroller enn hva vi vanligvis ville hatt. Det jobbes i flere ledd, blant annet gjennomføres det kontroller i hele linjenettet, og vi vil øke antall billettkontroller i tiden fremover.