KRONERULLER: Shirlet Bottolfsen har brukt mye tid og krefter på å samle inn mat og penger til trengende.

Shirley Bottolfsen (87) sovnet inn natt til julaften

Shirley Bottolfsen er død, 87 år gammel. De siste 30 årene samlet hun inn flere millioner til vanskeligstilte i julen.

Av Henrik Røyne

Det bekrefter datteren hennes, Bente Brekkhus, til VG. opplyser barna hennes. Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

– Hun gikk fredfullt bort i natt, på det som vanligvis er hennes mest aktive dag. Det er noe symbolsk ved det, sier Brekkhus til VG.

Bottolfsen kom til Norge som irsk innvandrer i 1956, og har siden 80-tallet vært med på å samle inn minst åtte millioner kroner til vanskeligstilte familier, blant annet gjennom Shirley-aksjonen.

Den irske ildsjelen har vært spesielt opptatt av å hjelpe ensomme og trengende i juletiden.

I høst ble det kjent at hun var kreftsyk. Bottolfsen fortalte nylig til avisen Bodø Nu at hun håpet på å få gjennomføre juleinnsamlingene sin for siste gang.

Kom i mål

Bente Brekkhus og broren hennes har også lagt ut et innlegg om dødsfallet på Facebook-siden til moren:

– Selv om helsen ble betydelig svakere de siste ukene, var hun helt til det siste glødende opptatt av at Shirley-aksjonen skulle få gjennomført de årlige juleprosjektene, skriver de i innlegget.

Innsamlingen besto blant annet av å skaffe gaver til Nordlandssykehuset, pizza til de innsatte på Bodø fengsel, og penger til julefeiring på et barnehjem i Litauen.

Juleprosjektene kom til slutt i mål, takket være blant annet donasjoner fra kjøpesentre Citinord i Bodø, forteller Brekkhus.

– Selv om vi kom i mål, var hun opptatt av at alt hadde gått som planlagt og at vi ikke hadde glemt noe. Hun var mer opptatt med det enn med sin egen helse – hun hadde egentlig funnet fred med det, sier datteren.

– Vi møtte masse velvilje fra befolkningen i Bodø. De er veldig glad i henne her, og det er kjempegodt å vite, for hun var veldig glad i dem, legger hun til.

ÅLREIT DAME: I 2015 mottok Shirley Bottolfsen prisen «årets ålreite dame» av Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen.

Hylles

Den hjertevarme nordlendingen har mottatt en rekke utmerkelser i løpet av årene. I 2015 ble hun kåret til «årets kroneruller» i VG, og fikk også tittelen «årets ålreite dame» Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen.

I 2005 fikk ble hun også tildelt den noe gjevere «Kongens fortjenestemedalje i sølv» for innsatsen sin med å hjelpe de trengende.

Senest i høst fikk hun et sted i Bodø sentrum oppkalt etter seg, ved navn «Shirleys plass».

– Det er utrolig trist. Shirley er ei dame som virkelig har satt preg på byen og vist solidaritet i praksis i så mange år, sier Bodø-ordføreren Ida Pinnerød til NRK.

Til og med Nordland politidistrikt kommer med sine lovord på Twitter:

Bodø-ordføreren understreker at det er veldig sterkt og spesielt at Bottolfsen klarte å fullføre den siste juleinnsamlingen før hun gikk bort.

– Hun hadde en unik evne til å bry seg om andre – uansett alder og bakgrunn. Hun hadde et stort hjerte, og har satt Bodø på kartet nasjonalt, sier hun til NRK.