KRONERULLER: Shirlet Bottolfsen har brukt mye tid og krefter på å samle inn mat og penger til trengende.

Shirley Bottolfsen (87) er død

Hun ble hyllet som en hverdagshelt for å ha samlet inn millioner til vanskeligstilte. Natt til julaften sovnet Shirley Bottolfsen stille inn, 87 år gammel.

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det opplyser barna hennes, Kurt og Bente Brekkhus på Facebook. Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

– Jeg håper at det er flere som lar seg inspirere av henne. Ikke la omtanken og veldedigheten gå bort med henne, ta den med videre, sier hun til avisen.

Bottolfsen kom til Norge som irsk innvandrer i 1956, og siden 80-tallet hun vært med på å samle minst åtte millioner kroner til vanskeligstilte familier, blant annet gjennom Shirley-aksjonen.

Den irske ildsjelen har vært spesielt opptatt av å hjelpe ensomme og trengende i juletiden.

I høst ble det kjent at hun var kreftsyk. Til avisen Bodø Nu fortalte Bottolfsen at hun håpet på å få gjennomføre juleaksjonen sin for siste gang.

– Selv om helsen ble betydelig svakere de siste ukene, var hun helt til det siste glødende opptatt av at Shirley-aksjonen skulle få gjennomført de årlige juleprosjektene, Pizza med mere til innsatte i Bodø Fengsel, gaver til innlagte ved Nordlandssykehuset, bl.a. bamser til barna, og penger til julefeiring på barnehjemmet i Litauen, skriver barna hennes i Facebook-innlegget.

– Takk til alle som har bidratt og gjort det mulig å få gjennomført juleprosjektene.