DÅRLIGE FORHOLD: Det er svært dårlige kjøreforhold i Vesterålen søndag. Her er bilde fra veivesenets kamera på fylkesvei 82 ved Hadselbrua.

Kraftig vind i Nordland: To busser har blåst av veien

En buss med 22 passasjerer ligger i grøften etter å ha blitt blåst av veien i Vesterålen, etter kraftig uvær søndag. I tillegg skal enda en buss ha blitt blåst av veien fem mil unna.

En buss har havnet i grøften ved Myrland langs E10 i Hadsel i Nordland, bekrefter politiet til VG. Meldingen kom like etter klokken 10:00 søndag morgen.

– Et vindkast har tatt bussen av veien. 22 passasjer er om bord, skriver politiet.

Går fint med passasjerene

Bussen ligger på siden slik at hoveddørene kan ikke åpnes, legger politiet til når VG snakker med dem på telefonen.

– Det går fint med passasjerene. Ingen personer er kritisk skadet, men to av dem har smerter i hodet og i nakken, sier Remi Johansen, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

– Alle er våkne og klare, noen av dem har fått en støyt mot vinduet, legger han til.

Operasjonslederen forteller at bussen har nødutganger som kan åpnes, men at politiet har bedt dem være inne i bussen frem til ny transport kommer.

– Det er bestilt ny buss. Det går ikke an å stå ute i dette været. Det er såpass med vind at det ikke er mulig å stå oppreist nesten, sier Johansen.

Klokken 11:10 opplyser de at en ny buss er kommet til stedet og overtar passasjerene.

– Ambulansepersonell er i kontakt med de som klager på smerter.

– Meldes om at det er ekstremt dårlige værforhold på stedet. Det jobbes nå med å få passasjerene over i ny buss, legger de til rundt 11:21.

Enda en buss har veltet

Rundt en time etter at den første bussen veltet kom det en melding om at en annen buss også har blåst av veien.

– Det er kun sjåføren som er i bussen, og det går fint med ham, sier Johansen.

Det var sjåføren selv som meldte om veltet.

– Det kommer en ambulanse som sjekker på ham for sikkerhetsskyld.

Bussene som har veltet er omtrent 50 kilometer unna hverandre.

Ber folk vurdere om kjøretur er nødvendig

– Brøytebilen sliter med å holde veien åpen på strekningen. Vi håper det ikke er mange som er ute og kjører, sier politiet, og kommer med en klar oppfordring:

– Folk må vurdere om det er nødvendig å dra ut på tur for det er veldig krevende kjøreforhold mange plasser. Vi ser også at veier fort blir stengt der det allerede er vanskelige kjøreforhold.

Flere veier er stengt

Flere veistrekninger er stengt i Nordland som følge av uværet som herjer i regionen. I Troms er det ventet lokalt kraftige vindkast på 27–35 meter i sekundet fra sørøst.

– Nå er det mest sannsynlig på det verste, spesielt nord i fylket hvor det er ganske ufyselig. I Lofoten er all kollektivtransport innstilt og E6 ved Saltfjellet og Grattangfjellet er stengt, sier operasjonsleder i Nordland, Remi Johansen til VG.

Vil flytte seg nordover

Ifølge Meteorologisk institutt er det spådd nedbør og sterke vinder i hele fylket søndag. Det er i tillegg sendt ut et oransje farevarsel om svært kraftige vindkast i Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten.

Det er også sendt ut et oransje farevarsel for snøskred i blant annet Vesterålen, Lofoten, Ofoten, og Salten, ifølge Varsom.no.

– Akkurat nå er det verst nord i Nordland med både snø og vind. På flyplassen i Bodø er det stiv kuling og kraftig snøvær, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Olav Krogsæter.

Uværet går gradvis nordover og vil ifølge meteorologen i ettermiddag og kveld bevege seg mot Troms og delvis Vest-Finnmark.

– Jeg tror folk i disse fylkene er godt vant og står uværet godt av, men det kan bli utfordringer på fergestrekninger og på veistrekninger, spesielt ved broer, sier Krogsæter, og kommer med en oppfordring til alle som ferdes i de berørte fylkene:

–Om man ikke må ut, kan det være greit å holde seg inne for lokalt blir det ganske heftig, sier meteorologen.

– Politiet i Nordland oppfordrer alle til å ta sine forholdsregler, både når det gjelder løse gjenstander, samt om det er nødvendig å legge ut på lengre kjøretur, skriver politiet i Nordland på Twitter.

I Troms er værforholdene foreløpig rolig, men politiet følger situasjonen nøye.

– Foreløpig er det rolig med flatt hav i Tromsø by, men vi vet at været er på vei nordover og forventer at det tar seg opp utover dagen, sier operasjonsleder i Troms Robin Lindberg.

– Alle er informert og statsforvalteren har sendt ut farevarsel, så vi er godt kjent med det.