SNART TIL KOMMUNE: Zhanna Lazoryshyn med barna Nastia(12) , Fedir (3) og Tykhon (9 mnd) .

5300 ukrainere venter på flytting til kommune

HVALSMOEN (VG) – Det eneste jeg tenkte på var å få barna mine i trygghet. Det tok ti minutter å pakke og forlate alt vi har i Kyiv, sier Zhanna Lazoryshyn.

Publisert: Nå nettopp

Mer enn 5300 ukrainere venter fortsatt på at kommunene skal ta i mot dem. Hun og familien er blant dem.

IMDI har inngått avtale med kommuner om bosetting av 4079 konkrete personer. De har ennå ikke flyttet fra mottak, men vet hvor de skal. I tillegg er kommunene forespurt om å bosette 1263 ukrainere . Kommunene har foreløpig ikke svart.

På en benk mellom trærne på den nedlagte militærleiren Hvalsmoen ved Hønefoss, sitter svette kvinner som nettopp har gjennomført en treningsøkt, ledet av Zhanna Lazoryshyn. Rundt dem stabber småbarna. Zhannas eldste på 12 år har hatt digital skole med klassen i Kyiv. Hun står på hodet på ei treningsmatte.

– For alle oss som er her, er barna grunnen til at vi flyktet, sier 37-åringen.

TURN: Nastia (12) trener på egen matte når mamma kjører knallhard trening med de andre kvinnene i C-bygget på Hvalsmoen.

– Vi forstår fortsatt ikke at dette har skjedd. At krigen kom til vårt hjemland er fortsatt uvirkelig, sier kvinnene.

16.000 flyktninger er kommet til Norge fra Ukraina siden slutten av februar. Det store flertallet er kvinner og barn.

Alene hjemme med barna

STØTTER HVERANDRE: De dro fra krigen med ungene. Zhanna Lazoryshyn (til venstre), Ekateryna (midten) og Victoria kjenner at en treningsøkt gjør godt. Snart skal de flytte til kommuner.

24.februar var Zhanna alene hjemme med barna. Denys, ektemannen, var på jobb i Portugal. På en helt vanlig dag, går Nastia (12) på skolen, Fedir (3) i barnehagen, mens Tykhon på 8 måneder er hjemme med mamma. Hun sjonglerer babyliv og jobben som leder av avdelingen for kundeservice i Ukrainas største portal for flybilletter. 24.februar ble alt annet enn en vanlig dag.

– Jeg våknet av bombene ved 05-tiden om morgenen og forstod at krigen var i gang. Vi tilbragte den første natten, mellom 24.- og 25.februar, under jorden på en t-banestasjon. Det var veldig skremmende. Ingen sov, det var voldsomme lyder. Vi hørte bomber, sirener og skudd. Jeg forsto at vi måtte dra. Jeg måtte redde barna mine, sier Zhanna.

DET VIKTIGSTE: Hendene skalv da Zhanna pakket for å flykte med tre barn.

– Pakket på «ti minutter»

Da avgjørelsen var tatt, brukte hun «ti minutter» på å pakke tre bager til seg selv og barna.

– Vi dro tidlig. Andre ventet noen få dager eller et par uker etter 24.februar. Det var svært vanskelig å komme seg ut. Jeg har ikke kjørt bil på ti år, men jeg hadde ikke noe valg. Vi holdt oss unna hovedveiene og kjørte gjennom landsbyer, på småveier. Vi var tre biler sammen og vi voksne hjalp hverandre. En av dem var min sjef som dro med sin familie. Jeg var alene med tre barn og måtte amme den yngste sønnen min, sier Zhanna.

Hun forteller at mange av kvinnene måtte forsøke flere ganger, før de klarte å komme seg ut av landet:

– En av kvinnene som bor her, kom seg ut på femte forsøk, sier hun.

Zhanna etterlot bilen hos venner vest i Ukraina og kom seg via Lviv, helt utslitt over grensen til Polen. Der møtte de pappa og ektemann Denys. Familien kjøpte flybilletter i Krakow og siden tidlig i mars har Hvalsmoen vært «hjemme». Der har Zhanna fungert som en talsperson for flyktningene.

37-åringen vet at de snart får bosetting i en kommune. Hun og ektemannen har svart på helsespørsmål og om de har relasjoner til personer i Norge. Det har de ikke. De har også fortalt UDI at de ikke har med kjæledyr til Norge.

Familien har fått vedtak fra UDI om beskyttelse i Norge. De ser andre flyktninger dra fra Hvalsmoen.

– Vi vet at det snart er vår tur. Vi ble spurt om vi ønsket oss til en kommune. Jeg kjenner ingen her. Men vi er vant til å bo i en by, sier Zhanna.

Snart til kommune

Mammatrening

Tre ganger i uken arrangerer trebarnsmoren mammatrening på plassen utenfor C-bygget på Hvalsmoen.

Hun er råsterk og setter i gang de andre kvinnene. Zhanna har kjørt treningsøkter før, på treningsstudio hjemme i Kyiv. Dette er ikke trening for pingler. Det jobbes så svetten siler.

– Vi blir sterke. Og humøret er godt etter trening. Dette gir oss god og positiv energi, sier kvinnene.

– Mange flyktninger vender nå tilbake til Kyiv. Hva tenker dere om det?

– Det er for farlig. Vi blir i Norge og ser hva som skjer, sier kvinnene.

HARD ØKT: Treningen er unnagjort. Den gir positiv energi , sier Victoria og Zhanna.

Trebarnsfar og ute av forsvaret

Det er nesten bare kvinner blant de voksne flyktningene. Mennene er hjemme og bidrar i krigen. Unntaket er menn med tre barn eller flere.

– Når du blir far til det tredje barnet, blir du utrullert av forsvaret. Jeg har fire barn, det er derfor jeg er her, sier en mann fra en by ikke langt fra Luhansk. Der har krigen rast i flere år. Mannens nærmeste familie befinner seg i Russland. Han har ikke snakket med søsken og foreldre på lenge.

Denys, ektemannen til Zhanna, er trebarnsfar. Derfor er han flyktning i Norge, sammen med familien.

Likestilte og yrkesaktive

Alle kvinnene i treningsgruppen på Hvalsmoen er yrkesaktive: Zhanna forsøker å jobbe digitalt fra Norge. I gruppen er det en landskapsarkitekt, en av kvinnene jobber i barnehage, en annen i justisdepartementet. En er ansatt i det ukrainske helsedirektoratet, en jobber i et stort kjøpesenter og en er innkjøper av materiell i en stor fabrikk.

– Kvinner i Ukraina kombinerer jobb og familie. Da jeg fikk min yngste sønn, var jeg raskt i gang med å jobbe. Vi hadde hjemmekontor på grunn av pandemien og det fungerte fint , sier Zhanna.

Flytter snart

Flere av flyktningene VG snakker med på Hvalsmoen har nå fått et navn på kommunen der det nye livet skal etableres: Halden, sier en. Skien sier en annen. En familie skal til Hamar.

– Ringsaker, hvor er det, spør en av kvinnene. Alle er intervjuet. Det nærmer seg en endring.

– Vi har ikke fått kommune. Men det at vi merker at noe skjer, hjelper. Vi respekterer at det tar tid. Vi ser lys i tunnelen. Jeg har også sagt til ledelsen i leiren at det fungerer bedre her nå enn i starten. Vi er takknemlige for at Norge tar vare på oss og vet at det snart er vår tur, sier Zhanna.

GOD ENERGI: Trening er bra for de som venter. Zhanna Lazoryshyn er instruktør og kjører harde økter med strikker.

Episoden hvor Zhanna medvirket i Sean Turi Podkast: Escaping War In Ukraine