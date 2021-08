– Jeg brøler bare på Facebook, sier Sylvi Listhaug. Slik så hun ut da hun ble utfordret til å gi et oljebrøl på bryggen i Bergen.

Listhaugs oljebrøl: Frykter at Arbeiderpartiet skal gamble med oljefondet

Frp-leder Sylvi Listhaug brøler for oljen og frykter at næringen blir lagt ned. Men hun frykter også at klimapolitikk skal true sparepengene i oljefondet.

Av NTB-Marius Helge Larsen

– Jeg brøler bare på Facebook, sier Listhaug til NTB.

Hun står foran Bryggen i Bergen og langer ut mot Ap-leder Jonas Gahr Støres løfte om å gjøre Oljefondet til det ledende pensjonsfondet i verden innen håndtering av klima- og naturrisiko.

– Han sier jo at vi skal bruke Oljefondet til å redde klima, og det mener vi er direkte uansvarlig. Hvis det er gode klimatiltak som Norge kan tjene penger på å investere i, så helt fint.

Vil ikke brøle på kaien

Listhaug har nylig gått ut med sin støtte til den oljevennlige Facebook-kampanjen «Oljebrølet», som på få dager har vokst til over 180.000 medlemmer. Men Frp-lederen avviser høflig en utfordring om å vise et ekte oljebrøl foran supplybåtene som ligger til kai i Bergen Havn.

I stedet viser hun sitt engasjement for oljen og Oljefondet på annet vis:

– Det å ta til orde for at vi skal redde klima med pensjonspengene til folk, det er å begynne å gamble med dem. Jeg synes det er helt uansvarlig, sier hun.

Støre har overfor Dagens Næringsliv avvist at han ønsker å bruke oljefondet som et klimapolitisk instrument, men at fondet må ta hensyn til den finansielle risikoen som følger av klimaendringer og klimapolitikk.

– Pensjonsfondet er ment å vare for evigheten, men klimatrusselen står i fare for å tukle med evigheten, har Støre sagt.

Redd for politisering av fondet

Listhaug svarer slik:

– Jeg tror ikke det er Jonas Gahr Støre som er den beste til å vurdere hva Oljefondet bør investere i. Jeg tror faktisk at vi i størst mulig grad skal overlate det til de som forvalter det.

– Men tror du ikke at det kan være smart økonomisk å investere i selskaper som tar klimaet på alvor, når det stilles stadig strengere klimakrav?

– Jeg tror at Oljefondet må ta stilling til det. Det er jo der det sitter folk som kan ta de vurderingene. Det vi er redd for, er at denne politiseringen av oljefondet skal ta overhånd, og at politikerne skal sitte og gamble med pensjonspengene våre.

Klimarisiko

Bakteppet for diskusjonen om Oljefondet er en rapport fra regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko, som kom for to uker siden. Her anbefales det nettopp å endre mandatet til Oljefondet, slik at det stilles krav til nullutslipp i selskapene man investerer i.

– Stoler du ikke på ekspertene, Listhaug?

– Jeg mener at Oljefondet og de som sitter og styrer det, har vist i veldig lang tid at de gjør gode vurderinger. Husk at cirka 4.000 milliarder kroner i fondet er oljekroner. Resten stammer fra forvaltningen av fondet. Det er det som har gitt oss den enorme avkastningen, sier hun.

– Folk er alvorlig bekymret

Selv bruker Listhaug gjerne oljepenger på å investere i vei og infrastruktur i Norge. Men hun advarer om hva pengene kan gå til om Rødt eller MDG får innflytelse etter valget.

– Rødt vil tappe Oljefondet gjennom å kjøpe opp en rekke norske børsnoterte selskaper, og MDG vil bygge vindmøller i bøtter og spann på statens regning, sier hun.

Frp-lederen sier at mange kommer bort til henne på gaten og er alvorlig bekymret for fremtiden hvis disse partiene får en hånd på rattet.

– Støre og Vedum kan komme til å gi dem det, sier Listhaug.

Og da får hun lyst til å gi et lite oljebrøl – på Facebook.

– Oljenæringen er utrolig viktig for dette landet. Det at flere og flere ser det, og ser faren vi nå står i som nasjon, der vi kan få to partier på vippen, og for så vidt ett parti kanskje i regjering også som vil legge ned oljenæringen, ja da er det bare på tide å brøle, i hvert fall gjennom Facebook, og si at dette er så uansvarlig.