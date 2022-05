DRAMATISK: – Vi har snakka om det i det siste vi taksisjåfører, at det har vært litt gjørmete i veikanten I forbindelse med gravearbeidet, men jeg hadde aldri sett for meg et ras, sier taxisjåfør Hermann Nielsen.

Jordraset på E6: − Fortsatt skjelven

Drosjeeier Hermann Nielsen (69) var på vei til flyplassen og kom kjørende ut av Stavsjøfjelltunnelen da jordmassene kom veltene over motorveien.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg kom i 80 kilometer i timen og hadde ikke sjanse til å rekke å stoppe, sier drosjeeier Hermann Nielsen fra Ranheim i Trøndelag.

I stedet ga han bånn gass.

– Det skjedde på instinkt. Jeg fikk lagt bilen over i motsatt kjørefelt og rakk akkurat å kjøre rundt skredet.

Jord, leire og stein, skredet traff drosjen på høyre side bak, slik at den snurret rundt og ble stående i motsatt kjøreretning.

– Det er bare flaks som gjorde at dette gikk bra, sier han til VG.

Det var Adressa som først snakket med drosjesjåføren.

OVERRASKET: 15 ganger hver uke kjører drosjeeier Hermann Nilsen denne turen til Værnes fra Trondheim.

Mistet matlysten

Han var på vei til Værnes i 13-tiden onsdag da raset skjedde på E6 i Malvik, mellom Trondheim og Stjørdal, i munningen øst for Stavsjøfjelltunnelen. Med seg hadde Nielsen en passasjer som skulle rekke et fly fra Værnes.

I det han fikk stoppet bilen oppdaget han og passasjeren en bil som sto opp ned, delvis begravet i jordmassene.

– Anleggsbilen hadde stått parkert på siden av veien, nå var den begravet i gjørme. Passasjeren min løp opp i gjørma og fikk kontakt med personen. Det var godt da vi skjønte at han var ved bevissthet.

Noen timer senere sitter opplevelsen sitter fortsatt i kroppen på Nielsen.

– Det blir ikke noe middag i dag. Jeg har ikke fått tilbake matlysten ennå. Jeg må innrømme at jeg fortsatt føler meg ganske skjelven. Dette kunne gått veldig galt.

Modig passasjer

Han føler seg godt ivaretatt.

– Trøndertaxi har allerede sørget for at jeg har fått oppfølging av helsepersonell. De sier jeg bør komme meg bak rattet så fort som mulig. Jeg får vel prøve på det. Men det får bli med en reservebil. For bilen er sendt på verksted, full av gjørme og med skader på høyre side

Han måtte kjøre hjem i 40 kilometere i timen og med blinklys.

– Og jeg rakk å få passasjeren min på det flyet. Det var viktig.

De utvekslet telefonnummer, forteller han.

– Han vil jeg gjerne ta en kaffe med når han kommer tilbake, jeg kan hente ham på flyplassen. For han var en tøffing. Løp bare rett bort, klatret opp i massen for å få kontakt med han som lå inne i bilen, sier Nielsen.

FANGET I RASET: Det var et krevende frigjøringsarbeid etter at en bil ble tatt av jordraset som gikk over E6 i Malvik. Personen som ble evakuert var våken og ved bevissthet, men er fraktet til sykehus.

Måtte evakuere

En person ble evakuert ut av raset og fraktet til sykehus. Samtidig ble 95 omkringliggende husstander evakuert, men har nå fått beskjed om at de kan vende hjem igjen.

– Vedkommende er ivaretatt av helse og fraktet til sykehus. Personen var våken og ved bevissthet, sa operasjonsleder Anne Birgitte Arras til VG onsdag ettermiddag.

Acciona, som bygger E6 på oppdrag fra Nye Veier, bekrefter til NRK at personen som ble tatt av raset jobbet for en entreprenør på stedet.

– Formen til mannen ser ut til å være god, ut ifra det han har vært utsatt for, sier kommunikasjonsrådgiver Sondre Lyngholm i Acciona til Adresseavisen, og legger til at mannen gikk på egne bein etter at han ble hentet ut av skredet.

Ifølge kommunedirektør Stig Roald Amundsen er raset 30 meter bredt. De 95 husstandene som først ble evakuert til Scandic Hell, fikk i går ettermiddag igjen vende tilbake til husene sine.

Nye veier, som er byggherre ved veianlegget der raset fant sted, har iverksatt gransking av raset, skriver Dagbladet.