KJEMPER FOR LIVET: Lille Alfie Evans foreldre kjemper for å ta sønnen med ut av landet i et siste forsøk på å redde livet til toåringen. Foto: Alfies Army Official / TT NYHETSBYRÅN

Foreldre i desperat kamp for å redde livet til lille Alfie (2)

Publisert: 25.04.18 11:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-04-25T09:51:36Z

Foreldrene til Alfie nektes å ta med sønnen til Roma i et siste forsøk på å reddd livet til toåringen. Nå anker de dommen fra britisk høyesterett.

Tilstanden til lille Alfie Evans (23 md.) har vært et hyppig diskutert tema i britisk presse de siste dagene.

Mens foreldrene Kate James (20) og Tom Evans (21) vil ta med sønnen til Italia, der et barnesykehus i Roma er klare for å behandle ham, nekter britisk rettssystem foreldrene å ta med seg toåringen ut av landet.

Vil avslutte behandlingen

Sykehuset der Alfie har blitt behandlet det siste halvannet året og britisk høyesterett ønsker å avslutte behandlingen av Alfie, og sier det beste for den lille gutten er å få dø i England.

Nå melder BBC at foreldrene til Alfie, Tom Evans og Kate James, anker høyesterettsdommen. Den nye høringen finner sted i det britene kaller «Court of Appeals» allerede i ettermiddag.

Alfie ble innlagt på sykehuset høsten 2016, bare et halvt år gammel. Han har vært innlagt siden. Toåringen har ligget i koma siden desember 2016, og lider ifølge sykehuset av store hjerneskader. De siste månedene har han vært koblet til en respirator.

Mandag denne uken avsluttet sykehuset behandlingen av Alfie, og koblet av respiratoren. Likevel klarte han å puste på egen hånd, og foreldrene mener dette er et tydelig tegn på at han er bedre, og kan leve lenger om han får videre behandling.

Legene på sin side sier Alfie dessverre ikke er bedre, og at foreldrene i beste fall kan ta med seg sønnen hjem så han kan dø der.

Høyesterettsdommer Anthony Hayden tok avgjørelsen om at Anthony må bli i Liverpool.

– Dette er det siste kapitlet i livet til denne ekstraordinære, lille gutten, uttalte han i retten.

Kan behandles i Roma

Men Alfies foreldre nekter å gi seg, til tross for at de har tapt tidligere ankesaker i både høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Nå kjemper de for å få med seg sønnen til Roma, i et siste forsøk på å redde livet hans.

Der venter legene ved det italienske sykehuset Bambino Gesu Pediatric Hospital i Roma, som ifølge BBC har koblinger til Vatikanet.

Sykehuset sier de er klare til å ta over behandlingen av Alfie, og tror de kan forlenge guttens liv ved hjelp av flere operasjoner.

Alfies far reiste selv til den italienske hovedstaden der han møtte Paven. Italienske myndigheter har tilbudt Alfie italiensk statsborgerskap, men britene er ikke til å rokke.

– Alfie er en britisk statsborger. Han er utvilsomt en innbygger i Storbritannia, uttalte dommeren under høringen mandag.

Ifølge Paul Diamond, som er advokaten til Alfies foreldre, handler det hele om medmenneskelighet og sunn fornuft.

Dette mener dommeren er emosjonelt tull.

– Jeg trenger ikke å bli påminnet om at det er snakk om et levende menneske, sa dommeren.

Vekker reaksjoner

Sykehuset har meddelt Alfies foreldre at sønnen lider av «katastrofal nedbrytning av hjernevevet», og videre behandling «ikke bare er meningsløs, men også uforsvarlig og umenneskelig».

Avgjørelsen om å nekte foreldrene å ta med seg Alfie til Italia har skapt store overskrifter i Storbritannia, og mandag demonstrerte flere hundre mennesker utenfor Alder Hey Children`s Hospital i Liverpool, der Alfie blir behandlet.

Kate James og Tom Evans nøkkelargument er at de, som foreldre, må få lov til å avgjøre Alfies skjebne.

Saken bærer mange likhetstrekk til kampen om Charlie Gard . Gard døde i fjor etter en lignende tvist mellom foreldrene til gutten og det britiske rettssystemet og helsevesenet.

Denne artikkelen handler om Roma

Vatikanet

Sykehus

Storbritannia