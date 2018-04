FUNNET DREPT: Kanadieren Sebastian Woodroffe ble funnet lynsjet og drept i Peru på lørdag. Foto: Reuters/AFP

Kanadier ble beskyldt for sjaman-drap i Peru: Funnet lynsjet og drept

En kanadier mistenkt for å ha skutt og drept en 81 år gammel sjaman er selv funnet lynsjet og drept i Peru.

Det melder The Guardian .

Forrige lørdag fant peruansk politi kroppen til den 41 år gamle kanadieren Sebastian Woodroffe begravd i Amazonas .

Lokalbefolkningen skal ha trodd at Woodroffe sto bak drapet på den 81 år gamle indianerkvinnen Olivia Arévalo, og hevnet seg angivelig på innflytteren ved å lynsje og drepe ham, skriver den britiske avisen.

Filmet lynsjingen

Arévalo, en kvinnelig sjaman fra Shipibo- Konibo folket, ble tidligere denne måneden funnet skutt og drept i nærheten av hjemmet sitt i landsbyen Victoria Gracia.

Mange av landsbyboerne la skylden for drapet på Woodroffe. De tror Woodroffe var en av Arévalos pasienter, og et av sporene politiet følger er at Arévalos sønn skyldte penger til Woodroffe.

Det er tatt videoopptak av lynsjingen, som er særdeles brutal.

Filmen viser en blodig mann som skriker og gråter mens han ligger i en blodpøl på bakken.

Videoen viser også at en gruppe mennesker, inkludert barn, står og følger med på mishandlingen.

Politiet har identifisert offeret i videoen som Sebastian Woodroffe.

Ronald Suaréz, leder for Shipibo Konibo-folket, sier gjerningsmennene handlet på impuls.

– Vi er et fredelig folk som alltid har levd i harmoni med naturen.

Kjempet mot rusavhengighet

Han legger til at stammen hans aldri har stolt på at politiet sørger for at rettferdigheten seirer.

– Vi har liten tiltro til politiet, da urett begått mot oss sjelden blir straffet, sier han til The Guardian.

Han hyller Arévalo, som han sier var et vandrende leksikon og kunne alt om stammens kultur og historie.

Ifølge The Guardian skal Woodroffe ha reist til Peru for å lære mer om hvordan man bruker naturmedisin for å bekjempe rusavhengighet.

