PÅ TOPP: Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje fra Arbeiderpartiet har et overlegent flertall i bystyret. Siden 1913 har partiet hatt ordfører i industribyen. Foto: Espen Breivik

Her har Arbeiderpartiet styrt i 105 år – nå kan alt skje

Publisert: 28.07.18 11:51

– Et «Arbeiderparti-diktatur», kaller Høyres ordførerkandidat den politiske situasjonen i Sarpsborg. Ordføreren selv håper på videre Ap-styre, men forventer ingen «walkover» i en tid med dårlige målinger.

Over halvparten av velgerne i Sarpsborg stemte på Arbeiderpartiet ved forrige kommunevalg. Med et overlegent flertall styrer de byen sammen med SV og Senterpartiet.

Bare utenom krigsårene har Ap hatt ordfører i industribyen sammenhengende siden 1913.

– Det finnes nok ingen fasit, men vi har et tett og nært forhold med arbeidsplassene og fagbevegelsen, noe som er veldig viktig for oss, forklarer ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) om suksessen.

Sliter i storbyene – tar ingenting for gitt

Arbeiderpartiet gjør det derimot svært dårlig på flere målinger i de store norske byene, snart et år før kommende kommunevalg:

I Bergen mister Ap en tredjedel av velgerne i en undersøkelse utført av BT: med en oppslutning på bare 23,2 prosent, mot 37,8 prosent som var valgresultatet i 2015.

mister Ap en tredjedel av velgerne i en undersøkelse utført av BT: med en oppslutning på bare 23,2 prosent, mot 37,8 prosent som var valgresultatet i 2015. I Tromsø i viser en måling InFact har gjort for Nordlys at partiet faller ned til 16,9 fra 29,8 i 2015.

i viser en måling InFact har gjort for Nordlys at partiet faller ned til 16,9 fra 29,8 i 2015. I Oslo raser Ap ned til rekordlave 19,4 prosent i en måling Respons Analyse har gjort for Oslo Høyre. På målingen er Rødt og Miljøpartiet De Grønne større enn Ap til sammen.

raser Ap ned til rekordlave 19,4 prosent i en måling Respons Analyse har gjort for Oslo Høyre. På målingen er Rødt og Miljøpartiet De Grønne større enn Ap til sammen. I Trondheim , som har vært en bastion for Ap i over 14 år får partiet bare 27,8 prosent på VGs partibarometer i juni , mot 41,5 prosent oppslutning under kommunevalget.

Sarpsborg-ordføreren er derfor forberedt på at alt kan skje, også i Sarpsborg.

– Jeg tar ikke for gitt at man får noen «walkover» ved neste valg. Man må hele tiden jobbe for den tilliten vi har. Alt kan skje også inntil siste time, sier han.

Han regner med at krisen som rammer partiet sentralt også vil gå ut over lokalpolitikken.

– Det hadde nok vært synlig om det ble gjort en lokal meningsmåling nå, sier han.

– Men tror du dere blir gjenvalgt, eller er dette slutten på et over hundre år langt Ap-styre av Sarpsborg?

– Selv om det kan se svart ut noen ganger, så har jeg alltid tro på at det vil være mulig å snu det vanskelige. Jeg har tro på vårt prosjekt, sier ordføreren.

Høyre: – Ap-styret er i ferd med å rakne

Monica Gåsvatn kan bli Høyres ordførerkandidat i Sarpsborg. Hun kommer opprinnelig fra Romania, og bruker hjemlandets tidligere kommunistiske diktator for å beskrive det lange Ap-styret i kommunen.

– Nicolae Ceausescu hadde snudd seg i graven av misunnelse hadde han fått høre hvor lenge Arbeiderpartiet har styrt Sarpsborg, sier hun.

Sammen med partiets lokale leder og bystyremedlem Marit Kildedal tegner hun et dystert bilde av Ap-bastionen.

– Vi ser at næringer legges ned, vi sliter med barnefattigdom, mange unge er uføre og flere dropper ut av skolen. Dette er noen av flere sosiale utfordringer, og det i en Ap-styrt kommune.

De mener også at makt over lang tid er skadelig.

– Vi opplever en maktarroganse. Det går tregt og det er lite som skjer av faktisk handling. Til og med Ap-folk kommer til meg og sier at vi trenger et skifte for skiftets skyld, sier Kildedal.

– Men innbyggerne er tydeligvis fornøyde, siden over halvparten av velgerne stemte Ap sist valg?

– Men vi sliter også med lav valgdeltagelse, mange opplever nok at det ikke hjelper.

De to hevder det er en intern misnøye i Ap også lokalt.

– Vi ser Ap styre med streng partipisk, der det i realiteten er et fåtall som bestemmer og ting er avgjort før debatten i bystyret.

Tidligere meldte to av Aps gruppemedlemmer seg ut av partiet etter uenighet om jernbanetrasé gjennom kommunen. En av dem hevder hun ble dårlig behandlet av eget parti, noe ordføreren ikke kjenner seg igjen i .

– Undervurdering av velgerne

– Å kalle det et diktatur er en grov undervurdering av velgerne i Sarpsborg, svarer ordføreren. Han viser til at de samarbeider med flere partier, også med Høyre i viktige saker for kommunen.

Han mener at utviklingen i kommunen er god:

– Vi har befolkningsvekst, prioriterer skole og går frem på kommunebarometeret. Det foregår ambisiøse utviklings- og byggeprosjekter, sier han og peker på regjeringen når det kommer til økende fattigdom.

Etterlyser «arbeiderpolitikk» i Arbeiderpartiet

På byens største arbeidsplass, industrikonsernet Borregaard arbeider Daniel Brandsrød og Arundel Kristiansen. De har stemt Ap så lenge de har hatt stemmerett, og skal gjøre det samme neste år.

– Ap har en tydelig fordelingspolitikk. I Sarpsborg har de et godt samarbeid med industrien og fagbevegelsen, forklarer Brandsrød.

Han ser ikke bort ifra at mange stemmer det samme som sine foreldre, og har lite imot mer politisk diskusjon på arbeidsplassen.

De frykter det som skjer sentralt i Ap har en større påvirkning enn de liker å tro.

– Mange i fagbevegelsen er lei det folk opplever som politikerarroganse, at det ikke spiller noen rolle hvem man stemmer på. Mange arbeidere forstår ikke standpunktene Ap har tatt i saker som vikarbyrådirektivet og Acer, sier Kristiansen. Han er hovedtillitsvalgt i Borregaards fagforening.

Han etterlyser det han kaller «mer arbeiderpolitikk» i partiet, og at Ap er en tydelig stemme mot Venstre og borgerlige partier han mener er fagforeningsfiendtlige.

– Det er viktigere enn å være mest mulig enig med Erna og Siv, sier han.

– Forandring pleier å fryde

På torget i Sarpsborg står Frøydis og Roger Holmen, der de har solgt blomster i over 30 år. Ingen av dem stemmer Ap, men har liten tro på at det kommer noe skifte i byen, selv om de gjerne skulle sett det selv.

– Forandring pleier å fryde, og her trenger vi ny giv. Det blir ensporet når noen har styrt i over hundre år, sier Frøydis Holmen.

Ordføreren: – Partiet må ta kritikken på alvor

Martinsen-Evje mener Ap må ta kritikken fra velgerne på alvor når de skal skape ny politikk på landsmøtet i 2019.

– Vi kan ikke bare leve på arven og historien vår. Nå må vi meisle ut en ny politikk som ikke gjør at fagforeningsfolk setter seg på gjerdet eller ikke kjenner seg igjen i Ap.

Martinsen-Evje var en av dem som skrev under på Acer-oppropet som gikk imot egen partiledelse. Han mener også en mer streng innvandringspolitikk, med vekt på integrering kan være en viktig sak for Ap fremover.