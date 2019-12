KNIVSTIKKING: Knivstikkingen skjedde innendørs på Jessheim lørdag formiddag. Foto: Martin Benedikt Sjue

Naboer tok kontroll etter knivstikking

Naboer merket knivstikking på Jessheim lørdag og fikk kontroll på gjerningsmannen. Fornærmede er kjørt Ullevål.

Oppdatert nå nettopp

Skadeomfanget er foreløpig ukjent og politiet har ennå ikke fått noen tilbakemelding fra Ullevål sykehus, som mannen som ble knivstukket ble fraktet til, sier operasjonsleder Kari Monsen til VG klokken 17.58.

Naboer varslet om knivstikkingen klokken 12.25. Den skal ha skjedd på fornærmedes adresse i et boligkompleks med flere boliger.

De to involverte er menn i 30- og 50-årene, sier Monsen til VG.

– Det var naboer som fikk kontroll på gjerningsmannen og varslet politiet, sier Monsen.

Hun forteller at ingen av de to involverte er kjent fra politiet fra før, men at de hadde kjennskap til hverandre. En tredje person befant seg i boligen da knivstikkingen skjedde. Det skal være fornærmedes kone, sier Monsen til VG klokken 17.58.

Hun er vitne i saken i tillegg til naboene som grep inn i situasjonen.

Publisert: 14.12.19 kl. 15:58 Oppdatert: 14.12.19 kl. 18:04

Mer om