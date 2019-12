TV-STJERNE: Carter Bay (nr. to fra høyre) er mest kjent for å ha laget TV-serien «How I Met Your Mother». Foto: Jason Redmond / AP

Serieskaper om Ari Behn: «En av de meste romantiske ukene jeg har opplevd»

«Det var en uke som betydde veldig mye for meg», skriver «How I Met Your Mother»-skaper Carter Bays om møtet med Ari Behn i Marokko.

Carter Bays er mest kjent for å skape uforglemmelige historier for TV-skjermen. Men en historie fra virkeligheten som gjorde inntrykk på ham, var et møte med en ung Ari Behn i Marokko i 1997.

Bays forteller om møtet på Twitter. Møtet skjedde da TV-skaperen var 21 år gammel. Han hadde akkurat tatt inn på hotell El Muniria i Tanger, da det banket på døren.

«Etter kort tid banket det på døren. Jeg åpnet, og der står denne kjekke fyren, et par år eldre enn meg og med et stort smil. «Hei», sa han, med en aksent jeg trodde var ... skotsk? (Jeg hadde aldri møtt en nordmann.) «Jeg er Ari. Jeg bor på rom fire, i andre enden av gangen», skriver Bays.

Romantisk

De to ble umiddelbart venner, ifølge Bays, og gikk ned i hotellbaren for å drikke gin tonic. Behn fortalte at han var forfatter, og Bays svarte at han også drømte om å skrive. Behn hevdet at de ville bli sin generasjons ledende forfattere, og at de ville bli omtalt som «den røde generasjonen», skriver Bays.

«Jeg vet at det er corny, men akkurat da var det berusende. Han ga vår generasjon et navn, og kanoniserte oss begge der og da. Jeg aner ikke hvorfor han valgte «rød». Kanskje var det en rød gardin eller en lampeskjerm i baren. Det er mye rødt i marokkansk utsmykning», skriver TV-skaperen.

Han forteller videre at Behn lærte ham at beat-forfatterne William Burroughs og Jack Kerouac hadde bodd på samme hotell som dem.

«Vi hang sammen i en uke, og det var en av de mest romantiske ukene jeg har opplevd. Vi drakk gin tonic. Vi snublet gjennom smug. Vi møtte Paul Bowles! Det var et febrilsk, hastig vennskap. Så skiltes våre veier. Jeg tok fergen tilbake til Spania, og han dro sørover til Marrakech», skriver Bays.

Betydde mye

Året etter besøkte Behn New York, og de to møttes igjen. Det var siste gang de så hverandre. Men Bays fulgte sporadisk med på Behns liv. Og oppdaget at han hadde giftet seg med en prinsesse.

«Selvfølgelig gjorde han det! Det ga mening. Han var bare positivitet og lys, og verden lå for hans føtter», skriver Bay.

Den siste kontakten han hadde med Behn var en e-postutveksling for 15 år siden.

«Jeg kjente ham ikke veldig godt. Jeg kjente ham bare i en uke. Men det var en uke som betydde veldig mye for meg, og det vil den alltid gjøre. Det er trist at vi mistet kontakten og at vi aldri vil se hverandre igjen», skriver Bays.

